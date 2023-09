Ο Ντέιβ Έβανς των AC/DC στο Newsbomb.gr: Το διαζύγιο με το γκρουπ και γιατί δεν το έχει μετανιώσει

Τζωρτζίνα Ντούτση

16/09/2023 06:03

Ο Ντέιβ Έβανς ήταν ο αρχικός τραγουδιστής και συνιδρυτής των θρυλικών AC/DC και τραγούδησε στο ντεμπούτο τους σινγκλ (Can I Sit Next To You, Girl/Rocking in the Parlour), λίγο πριν αντικατασταθεί από τον Μπον Σκοτ το 1974.



Στα 50 χρόνια από την ίδρυση των Αυστραλών ρόκερ, ο Έβανς -στην πρώτη του φορά στην Ελλάδα- έρχεται στο Ηρώδειο στις 29 Σεπτεμβρίου, για να ερμηνεύσει τραγούδια σταθμούς όπως το TNT και το Highway Τo Ηell αλλά και covers που έπαιξαν οι AC/DC στην πρώτη περιοδεία τους.



O Έβανς θα εμφανιστεί ζωντανά στο πλαίσιο του Classic Rock 7, μαζί με τους Maggie Reilly και Justin Hayward φωνή των Moody Blues. Μαζί τους η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.

Ο Ντέιβ Έβανς

Τι κρατάτε ή θυμάστε από το ξεκίνημα και τον πρώτο καιρό των AC/DC;



«Όλα φαίνονται σαν χθες! Tα πάντα ήταν τόσο συναρπαστικά και καινούργια καθώς μέσα σε μια νύχτα σκαρφαλώσαμε στην κορυφή της αυστραλιανής μουσικής με έναν επιτυχημένο δίσκο ο οποίος στη συνέχεια ονομάστηκε "Καλύτερος Αυστραλιανός δίσκος ροκ γκρουπ της χρονιάς 1974". Ήταν δική μου η πρώτη ηχογράφηση, το πρώτο βιντεοκλίπ και μια περιοδεία με sold out συναυλίες σε όλη τη χώρα, ενώ παράλληλα ακούγαμε τον δίσκο μας στις κορυφαίες ραδιοφωνικές ροκ εκπομπές. Ποιος θα μπορούσε να ξεχάσει μια τόσο εκπληκτική εμπειρία ως νέος;».

Τι σημαίνουν οι AC/DC για εσάς;



«Το συγκρότημα άλλαξε τη ζωή μου για πάντα, καθώς με εκτόξευσε στη μουσική σκηνή της Αυστραλίας και μετά τον χωρισμό μας [με το γκρουπ], μου άνοιξε τις πόρτες διεθνώς για να συνεχίσω και να αποδείξω τον εαυτό μου στον κόσμο».



Έχετε μετανιώσει για κάτι, υπάρχει θυμός ή παράπονο για τον τρόπο με το οποίο επήλθε αυτό το «διαζύγιο» με την μπάντα και αντικατασταθήκατε;



«Δεν ήμουν ευχαριστημένος με τον τρόπο που εξελίσσονταν τα πράγματα, παρόλο που είχαμε απίστευτη επιτυχία και η δικαιολογημένη αντιπαράθεσή μου με τον μάνατζερ καθώς δεν πληρωνόμασταν για τα πολλά σόου που κάναμε, έγινε άλυτη. Έτσι μου ήταν αδύνατο να μείνω. [Ο μάνατζερ] Απολύθηκε από το συγκρότημα λίγο μετά την αποχώρησή μου».



Σκεφτήκατε να επιστρέψετε στους AC/DC μετά το θάνατο του Μπον Σκοτ το 1980;



«Όχι, είχα τη δική μου επιτυχημένη προσωπική καριέρα και ήμουν απασχολημένος με τις ηχογραφήσεις του δικού μου υλικού, με τις περιοδείες μου και με το να απολαμβάνω τη ζωή με τη δική μου ελευθερία έκφρασης».

Αν οι AC/DC σάς ζητούσαν να αντικαταστήσετε εσείς τον Μπράιαν Τζόνσον [στο διάλειμμά του από το γκρουπ λόγω προβλήματος υγείας] -και όχι ο Axl Rose- τι θα απαντούσατε τότε;



«Τα περισσότερα πράγματα είναι διαπραγματεύσιμα εάν και οι δύο πλευρές είναι ικανοποιημένες».



Έχετε κρατήσει επικοινωνία με άλλα μέλη των AC/DC; Επίσης, υπάρχουν σχέδια ή σκέψεις για κάποιο reunion;



«Έχει απομείνει μόνο ένα αρχικό μέλος τώρα από το συγκρότημα. Έχω κρατήσει επαφή με μερικά από τα πρώτα μέλη. Σε αυτό το σημείο μια επανένωση χωρίς τον Μάλκομ Γιανγκ -RIP- δεν θα ταίριαζε, κατά τη γνώμη μου».

Έχετε σημειώσει μια μακρά προσωπική καριέρα. Κάνετε περιοδείες σε ολόκληρο τον πλανήτη παίζοντας τη δική σας μουσική. Ποια είναι λοιπόν τα επόμενα συναυλιακά και δισκογραφικά σχέδια που έχετε;

«Αυτήν τη στιγμή βρίσκομαι σε παγκόσμια περιοδεία και έχω ηχογραφήσει νέα τραγούδια στη Δανία, ενώ έκανα και συναυλίες εκεί νωρίτερα φέτος. Παραγωγός είναι ο Flemming Rasmussen και είναι πολύ γνωστός ως παραγωγός των Metallica και πολλών άλλων κορυφαίων συγκροτημάτων και καλλιτεχνών.



Ανυπομονώ να κυκλοφορήσουν αυτά τα νέα τραγούδια αργότερα φέτος. Ηχογράφησα επίσης ένα νέο τραγούδι, το We'll Never Get Too Much Rock N Roll με το συγκρότημα μου από τη δεκαετία του '70, τους RABBIT, και αυτό κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες με ένα κλιπ κινουμένων σχεδίων της μπάντας το οποίο έχουν λατρέψει οι θαυμαστές».

Σόλο καριέρα ή μέλος ενός συγκροτήματος τελικά; Ποιο από τα δύο προτιμάτε περισσότερο;



«Προτιμώ μια σόλο καριέρα καθώς μου δίνει την ελευθερία να ηχογραφώ πολλά και διαφορετικά είδη τραγουδιών και να δουλεύω με πολλούς, διαφορετικούς και ταλαντούχους μουσικούς σε ολόκληρο τον πλανήτη».

Υπάρχει κάτι από το παρελθόν που αν μπορούσατε θα το κάνατε με διαφορετικό τρόπο;

«Δεν πρέπει να υπάρχουν τύψεις. Να απολαμβάνετε μόνο τους θριάμβους της ζωής σας και να ανυπομονείτε για τις επόμενες περιπέτειες και ενθουσιασμούς ώστε να δημιουργήσετε και να εκπληρώσετε όσα σας περιμένουν».



Ραντεβού κάτω από την Ακρόπολη, στο Ηρώδειο την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου.



«Άλλο ένα εκπληκτικό και ιστορικό γεγονός από το οποίο φτιάχνονται μόνο τα όνειρα».



