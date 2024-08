Νέα μελέτη στον Άρη: Ερευνητές ανακάλυψαν υπόγεια δεξαμενή νερού στον κόκκινο πλανήτη

Διαστημικό σκάφος της NASA προχώρησε σε νέα ανάλυση δεδομένων και αποκαλύφθηκε μια υπόγεια δεξαμενή νερού βαθιά στον βραχώδη εξωτερικό φλοιό του πλανήτη Άρη.

Πιο συγκεκριμένα, το σκάφος προσεδαφίστηκε στον Άρη το 2018 και παρέμεινε στον πλανήτη μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022. Ήταν εξοπλισμένο με ένα σεισμόμετρο, το οποίο κατέγραψε δονήσεις για 4 χρόνια στα βάθη του Κόκκινου Πλανήτη σύμφωνα με το BBC. Η ανάλυση αυτών των σεισμικών δεδομένων αποκάλυψε σημάδια που υποδεικνύουν την παρουσία υγρού νερού. Αν και έχει ήδη εντοπιστεί παγωμένο νερό στους πόλους του Άρη και ενδείξεις ατμών στην ατμόσφαιρά του, αυτή είναι η πρώτη φορά που οι ερευνητές εντοπίζουν υγρό νερό στον πλανήτη.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του BBC, o σεισμογράφος κατέγραψε πάνω από 1.319 σεισμούς κατά τη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων. Αναλύοντας την ταχύτητα των σεισμικών κυμάτων, οι επιστήμονες μπόρεσαν να προσδιορίσουν από ποιο υλικό προέρχονται αυτά τα κύματα. Η ανάλυση αποκάλυψε δεξαμενές νερού σε βάθη περίπου 10 έως 20 χιλιομέτρων μέσα στον φλοιό του Άρη.

«Χρησιμοποιούμε τις ίδιες τεχνικές για να αναζητήσουμε νερό, πετρέλαιο ή φυσικό αέριο στη Γη», εξήγησε ο καθηγητής Μάικλ Μάνγκα από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϋ, ο οποίος συμμετείχε στην έρευνα.

«Η κατανόηση του κύκλου του νερού του Άρη είναι κρίσιμη για την κατανόηση της εξέλιξης του κλίματος, της επιφάνειας και του εσωτερικού του», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Δρ. Βασάν Ράιτ από το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας Scripps του Πανεπιστημίου του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια.

Ο καθηγητής πρόσθεσε ότι το νερό είναι «το πιο σημαντικό μόριο στη διαμόρφωση της εξέλιξης ενός πλανήτη». Αυτό το εύρημα, είπε, απαντά στο μεγάλο ερώτημα «πού κατέληξε το νερό του Άρη;».

Οι μελέτες της επιφάνειας του Άρη δείχνουν ότι στην αρχαιότητα υπήρχαν ποτάμια και λίμνες στον πλανήτη. Αλλά για τρία δισεκατομμύρια χρόνια, ήταν μια έρημος. Μέρος αυτού του νερού εξατμίστηκε στο διάστημα όταν ο Άρης έχασε την ατμόσφαιρά του. Αλλά, σύμφωνα με τον ερευνητή, εδώ στη Γη, «μεγάλο μέρος του νερού μας είναι υπόγειο και δεν υπάρχει λόγος να μην συμβαίνει αυτό και στον Άρη».

Αν και το Mars Insight Lander μπόρεσε να καταγράψει μόνο ένα επιφανειακό κομμάτι του φλοιού, οι ερευνητές εκτιμούν ότι υπάρχουν παρόμοιες δεξαμενές σε ολόκληρο τον πλανήτη. Εάν ισχύει αυτό, εκτιμούν ότι υπάρχει αρκετό υγρό νερό στον Άρη για να σχηματιστεί ένα στρώμα σε όλη την επιφάνεια που θα έχει βάθος μεγαλύτερο από 1,6 χιλιόμετρα.

Η ανακάλυψη θα μπορούσε επίσης να υποδείξει έναν άλλο στόχο για τη συνεχιζόμενη αναζήτηση στοιχείων για ζωή στον Άρη.

«Χωρίς υγρό νερό, δεν έχεις ζωή», είπε ο καθηγητής. «Επομένως, εάν υπάρχουν κατοικήσιμα περιβάλλοντα στον Άρη, μπορεί να είναι βαθιά στον φλοιό του» κατέληξε ο ερευνητής.

Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο Proceedings of the National Academy of Sciences.