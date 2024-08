Το σκρολάρισμα στα social media επιδεινώνει την πλήξη, σύμφωνα με έρευνα

«Η έρευνά μας δείχνει ότι ενώ οι άνθρωποι κάνουν fast forward ή παραλείπουν βίντεο για να αποφύγουν την πλήξη, αυτή η συμπεριφορά στην πραγματικότητα την αυξάνει», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Δρ. Κέιτι Ταμ, μεταδιδακτορική συνεργάτης ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο.

«Κάνει επίσης την εμπειρία προβολής τους λιγότερο ικανοποιητική, λιγότερο ελκυστική και λιγότερο ουσιαστική», πρόσθεσε η ίδια.

Με μια ευρεία γκάμα ψυχαγωγίας διαθέσιμης στα χέρια μας, είναι εύκολο να υποθέσουμε ότι οι άνθρωποι σήμερα βαριούνται λιγότερο από ποτέ, δήλωσε η Ταμ. Από το 2008 έως το 2020, ωστόσο, έρευνες έχουν δείξει μια αυξανόμενη τάση πλήξης στους νέους, πρόσθεσε.

«Αυτό είναι ανησυχητικό επειδή η πλήξη συνδέεται με αρνητικά αποτελέσματα στην ψυχική υγεία, τη μάθηση και τη συμπεριφορά, όπως συμπτώματα κατάθλιψης, χειρότερους βαθμούς στο σχολείο, ακόμη και σαδιστική επιθετικότητα», εξήγησε η Ταμ.

Δύο πειράματα

Για να διερευνήσουν τον ρόλο που έχει το fast forward και εναλλαγή βίντεο στην πλήξη, οι ερευνητές πραγματοποίησαν δύο πειράματα σε περίπου 1.200 άτομα, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (19/8) στο Journal of Experimental Psychology: General.

Στο πρώτο πείραμα, οι συμμετέχοντες στη μελέτη είχαν δύο εμπειρίες θέασης. Παρακολούθησαν ένα 10λεπτο βίντεο χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής ή fast forward και στη συνέχεια είχαν ένα 10λεπτο διάστημα όπου μπορούσαν να κάνουν εναλλαγές μεταξύ επτά βίντεο διάρκειας 5 λεπτών, σύμφωνα με τη μελέτη.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Στο δεύτερο πείραμα, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν ένα 10λεπτο βίντεο σε έναν γύρο και στον άλλο γύρο είχαν τη δυνατότητα να κάνουν fast forward και rewind σε ένα βίντεο διάρκειας 50 λεπτών.

Οι συμμετέχοντες προέβλεψαν ότι θα βαριόντουσαν λιγότερο με τη δυνατότητα εναλλαγής ή fast forward και για τα δύο πειράματα, αλλά στη συνέχεια ανέφεραν ότι διαπίστωσαν πως η παρακολούθηση ενός βίντεο μέχρι τέλους ήταν πιο ελκυστική, ικανοποιητική και ουσιαστική.

«Η πλήξη συνδέεται στενά με την προσοχή μας», δήλωσε η Ταμ. «Αισθανόμαστε πλήξη όταν υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ του πόσο συγκεντρωμένοι είμαστε με αυτό που κάνουμε και του πόσο συγκεντρωμένοι θέλουμε να είμαστε. Όταν οι άνθρωποι συνεχίζουν να σκρολάρουν σε βίντεο, δεν ασχολούνται πλήρως με κάποιο από αυτά, και αναζητούν κάτι πιο ενδιαφέρον».

Πώς να παραμείνετε συγκεντρωμένοι

Αν θέλετε να βγείτε από το βρόγχο του σκρολαρίσματος και της πλήξης, το κλειδί είναι η προθετικότητα.

«Πάρτε το χρόνο σας πριν πατήσετε το κουμπί fast forward ή skip και βρείτε τρόπους να μείνετε συγκεντρωμένοι ενώ παρακολουθείτε βίντεο», δήλωσε η Ταμ. «Ακριβώς όπως συμβαίνει όταν πηγαίνουμε στον κινηματογράφο, η απόλαυση συχνά προέρχεται από την αφοσίωση στο περιεχόμενο αντί για το σκρολάρισμα».

Είναι επίσης σημαντικό να αναλογιστείτε τι προσπαθείτε να αποφύγετε όταν σκρολάρετε τα βίντεο - επειδή δεν μπορούν όλα να είναι συναρπαστικά όλη την ώρα, πρόσθεσε η Ταμ.

Προσοχή στη διάθεση

Η Δρ. Πάμελα Ράτλετζ, διευθύντρια του ανεξάρτητου ερευνητικού οργανισμού Media Psychology Research Center, παροτρύνει τους ανθρώπους να γίνουν «πιο προσεκτικοί στο πώς χρησιμοποιείτε τα media κάθε είδους».

«Δώστε προσοχή στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια της χρήσης των media, ώστε να μπορείτε να εντοπίζετε πότε μια θετική εμπειρία μετατρέπεται σε αρνητική – ένα αναζωογονητικό ολιγόλεπτο διάστημα παρακολούθησης αστείων βίντεο με γάτες μπορεί να μετατραπεί σε ένα καθοδικό σπιράλ αυτοαμφισβήτησης», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από: The boredom scroll on socials may be making your problem worse, study says by Madeline Holcombe, CNN