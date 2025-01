Συναρπαστικό μυστήριο στο διάστημα: Μαύρη τρύπα αναβοσβήνει και κανείς δεν ξέρει γιατί

Μια μυστηριώδης μαύρη τρύπα έχει συναρπάσει τους επιστήμονες καθώς έχει αρχίσει να συμπεριφέρεται ακόμη πιο περίεργα.

Η υπερμεγέθης μαύρη τρύπα στέλνει λάμψεις που έχουν αυξηθεί σε ταχύτητα. Οι αστρονόμοι λένε ότι δεν έχουν δει ποτέ κάτι παρόμοιο πριν.

Η μαύρη τρύπα είναι γνωστή ως 1ES 1927+654, έχει τη μάζα ενός εκατομμυρίου ήλιων και βρίσκεται σε έναν γαλαξία περίπου 100 εκατομμύρια μίλια μακριά.

Το 2018, το παρακολούθησαν να εξαφανίζεται ξαφνικά, πριν επιστρέψει λίγους μήνες αργότερα - κάτι που ήταν πρωτοφανές.

Οι επιστήμονες το παρακολουθούσαν από τότε «επειδή ήταν τόσο όμορφο», δήλωσε η συν-συγγραφέας Erin Kara, αναπληρώτρια καθηγήτρια φυσικής στο MIT. «Τότε παρατηρήσαμε κάτι που δεν έχουμε δει ποτέ πριν».

Οι ερευνητές λένε ότι τα τελευταία δύο χρόνια οι λάμψεις ακτίνων Χ βγαίνουν από την υπερμεγέθη μαύρη τρύπα με αυξανόμενη συχνότητα, μειώνοντας τον χρόνο από τα 18 λεπτά σε κάθε 7 λεπτά, κάτι πρωτοφανές.

«Δεν έχουμε δει ποτέ αυτή τη δραματική μεταβλητότητα στο ρυθμό με τον οποίο αναβοσβήνει», δήλωσε η Megan Masterson, μεταπτυχιακή φοιτήτρια φυσικής στο MIT που βοήθησε στην ανακάλυψη. «Αυτό δεν έμοιαζε απολύτως με μια κανονική μαύρη τρύπα».

Οι αστρονόμοι δεν είναι σίγουροι γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Η πιο πιθανή εξήγηση είναι ότι υπάρχει ένας περιστρεφόμενος λευκός νάνος που κινείται αργά προς την άκρη της μαύρης τρύπας - κάτι που σημαίνει ότι αιωρείται στην άκρη της, χωρίς να πέφτει μέσα.

«Αυτό θα ήταν το πιο κοντινό πράγμα που γνωρίζουμε γύρω από οποιαδήποτε μαύρη τρύπα», δήλωσε η Masterson. «Αυτό μας λέει ότι αντικείμενα όπως οι λευκοί νάνοι μπορεί να είναι σε θέση να ζήσουν πολύ κοντά σε έναν ορίζοντα γεγονότων για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα».

Αν συμβαίνει αυτό, ο λευκός νάνος θα έστελνε βαρυτικά κύματα. Αυτό σημαίνει ότι η θεωρία θα μπορούσε να ελεγχθεί παρακολουθώντας τους με μελλοντικά παρατηρητήρια.

Τα ευρήματα αναφέρονται σε ένα νέο άρθρο, «Milli-Hertz Oscillations Near the Innermost Orbit of an Extreme Supermassive Black Hole», που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature.