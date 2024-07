Hotel Experience: Έκθεση αφιερωμένη στο μέλλον της φιλοξενίας 5 και 6 Οκτωβρίου στο Ωδείο Αθηνών

Το Hotel Experience επιχειρεί την μετάβαση στο μέλλον της φιλοξενίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, καθώς η διήμερη εκδήλωση 5-6 Οκτωβρίου στο Ωδείο Αθηνών, μάς μεταφέρει με μία άλλη ματιά σε ένα νέο, ατμοσφαιρικό ξενοδοχειακό σύμπαν στο εξελισσόμενο τουριστικό τοπίο της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Ο Βασίλης Μπαρτζώκας της Design Ambassador και ο Άρης Μαρινάκης της Architectural Editions δημιουργούν ένα πρωτοποριακό ετήσιο συνέδριο και έκθεση που θέτουν νέα πρότυπα στον κλάδο.

Εστιάζοντας στην αρχιτεκτονική ως ενοποιητικό θέμα, το συνέδριο επιδιώκει να εναρμονίσει τις οικονομικές, κοινωνικές και διαστάσεις της ανάπτυξης, μέσα από τις τάσεις που βελτιώνουν τη διαμονή των επισκεπτών. Στο επίκεντρο είναι η εμπειρία του ταξιδιώτη στο ξενοδοχείο ως μέρος ενός συναρπαστικού ταξιδιού, βαθιά συνδεδεμένο με τον τοπικό πολιτισμό, εμπλουτισμένο με τεχνολογία αιχμής και με δέσμευση στη βιωσιμότητα. Κάθε λεπτομέρεια στο ξενοδοχείο, συμβάλλει στην ατμόσφαιρα και την ποιότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας.

Διακεκριμένοι αρχιτέκτονες, επιχειρηματίες της φιλοξενίας, επενδυτές, κοινωνικοί επιστήμονες και θεσμικοί εκπρόσωποι -από την Ελλάδα και το εξωτερικό- θα ανταλλάξουν απόψεις και θα παρουσιάσουν διαφωτιστικά keynotes με στόχο την έμπνευση, τη δημιουργία ιδεών, την παρουσίαση καλών πρακτικών και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

To Hotel Experience, όπως τονίζεται, εμπνέεται από ατμόσφαιρες ξενοδοχείου που συναντάμε σε εμβληματικά κινηματογραφικά έργα, όπως το «Shining» του Stanley Kubrick (1980), το «In the mood for love» από τον Wong Kar-wai (2000) και το «Grand Budapest Hotel» του Wes Anderson (2014).

Η δημιουργία μιας αξέχαστης εμπειρίας ισορροπεί ανάμεσα σε διάφορα στοιχεία που λειτουργούν αρμονικά και παρέχουν μια απρόσκοπτη και καθηλωτική διαμονή.

Οι ταξιδιώτες πλέον έχουν μεγάλες προσδοκίες, από τα καταλύματα. Πέρα από το ότι εντυπωσιάζονται από την «πρώτη ματιά», τους αρέσει να εκπλήσσονται, εκτιμούν την αυθεντικότητα, εμπιστεύονται τις διαδικτυακές κριτικές και σέβονται τη βιωσιμότητα.

«Τα ξενοδοχεία δεν είναι ένα μέρος μόνο για ύπνο. Είναι ένας προορισμός και ένα μοναδικό κομμάτι της απόδρασης» υπογραμμίζει ο Βασίλης Μπαρτζώκας.

Ό,τι βλέπουν ή αισθάνονται οι επισκέπτες, είναι μια εμπειρία. Ο καλός σχεδιασμός προσελκύει τις αισθήσεις και δημιουργεί αναμνήσεις. Είναι μια οπτική αφήγηση που θα θυμούνται και μετά την αναχώρηση τους.

Το σήμερα και το αύριο της φιλοξενίας έγκειται στην ικανότητα να προσφέρουμε όχι απλώς ένα μέρος για διαμονή, αλλά ένα αξέχαστο ταξίδι.

Από το απρόσκοπτο check-in ή check-out, τους κομψούς χώρους με φυσικό φωτισμό, υλικά και θέα, μέχρι την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση στο ξενοδοχείο και τα αυθεντικά βιώματα στον προορισμό, οι ταξιδιώτες -είτε αναψυχής, είτε επαγγελματίες- επηρεάζονται συναισθηματικά.

Στόχος μας είναι να εμπνεύσουμε, να συνδέσουμε και να οδηγήσουμε τον τομέα της φιλοξενίας προς ένα βιώσιμο και εξαιρετικό μέλλον».

Με την ξενοδοχειακή βιομηχανία να αναζητά συνεχώς την καινοτομία, λόγω του παγκόσμιου και ανταγωνιστικού χαρακτήρα της, η αισθητική ενός χώρου κυριαρχεί για τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών.

Ένας καλά μελετημένος σχεδιασμός που συνδυάζει και τη λειτουργικότητα, κάνει τους χώρους ελκυστικούς, πρακτικούς και δημιουργεί θετικές εντυπώσεις.

Παράλληλα, αντανακλά και την ταυτότητα του ξενοδοχείου και συνδέεται με τους επισκέπτες ενσωματώνοντας τοπικά πολιτιστικά στοιχεία.

Η αρχική ιδέα υλοποίησης του Hotel Experience προέκυψε από την επιθυμία να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου οι ξενοδόχοι, οι άνθρωποι του τουρισμού αλλά και οι αρχιτέκτονες, θα μπορούσαν να ανακαλύψουν με όλες τους τις αισθήσεις τις δυνατότητες εφαρμογών των υλικών.

Ένα περιβάλλον όπου τα υλικά, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που αφορούν την αγορά της φιλοξενίας, θα παρουσιαστούν έξω από το τυπικό branded context που άρμοζε περισσότερο σε περασμένες εποχές.

Το Hotel Experience απενεχοποιεί τη φαντασία

To Hotel Experience, που επιμελείται ο Βασίλης Μπαρτζώκας και η Design Ambassador, σε συνεργασία με το γραφείο FLUX OFFICE, την πολυτάλαντη αρχιτέκτονα και σκηνογράφο Εύα Μανιδάκη και τον Θανάση Δεμίρη, είναι η συνάντηση του επισκέπτη με έναν κόσμο αλλιώτικο.

Ο σχεδιασμός της έκθεσης σκηνοθετεί τη συνάντηση του επισκέπτη με έναν κόσμο αλλιώτικο, που συμπυκνώνει τη φαντασμαγορία της κινηματογραφικής αισθητικής.

«Το Hotel Experience είναι ένα event που απενοχοποιεί τη φαντασία και απελευθερώνει τη δημιουργικότητα» εξηγεί ο Βασίλης Μπαρτζώκας.

Συνεχίζει λέγοντας «Η καλλιτεχνική επιμέλεια μάλιστα, μπορεί να βοηθήσει τον εκθέτη να οικοδομήσει ένα ισχυρότερο brand image, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την εμπορική του εμβέλεια, καθώς παρουσιάζει τις λύσεις του σε ένα ευρύτερο κοινό, πέρα από τους συνηθισμένους επισκέπτες των εκθέσεων».

Τα εμπορικά περίπτερα μετατρέπονται σε δωμάτια ξενοδοχείου, ενώ οι υπόλοιποι χώροι της έκθεσης αναφέρονται σε χαρακτηριστικά σημεία χώρων φιλοξενίας όπως Ρεσεψιόν, Φουαγιέ, Πισίνα, Ανελκυστήρας, παραπέμποντας σε ένα ατμοσφαιρικό ξενοδοχείο με σινεφίλ αναφορές.

Αφετηρία της έκθεσης αποτελεί η Ρεσεψιόν, ο χώρος υποδοχής των επισκεπτών με αντίστοιχη κινηματογραφική αναφορά που τους εισάγει απευθείας στη ντελικάτη ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου.

Η Ρεσεψιόν, και τα δύο κλιμακοστάσια που την πλαισιώνουν, συνδέονται με το μεγάλο lounge, στο οποίο χωροθετείται το κυριότερο μέρος των περιπτέρων. Το μεγάλο lounge του φουαγιέ, συνιστά τον κεντρικό χώρο της έκθεσης, σημείο συναντήσεων και καθιστικό.

Εκατέρωθεν του εκτεταμένου διαδρόμου του φουαγιέ, που καλύπτεται από μοκέτα που παραπέμπει στην κλασική ταινία «Shining», του Κιούμπρικ, διαμοιράζονται περίπτερα - δωμάτια ξενοδοχείου.

Η ενσωμάτωση επιγραφών neon, που συχνά συναντάμε στις εισόδους κυρίως των ξενοδοχείων, δημιουργούν οπτικούς ορίζοντες και εντείνουν τη θεατρική ατμόσφαιρα του χώρου.

Η εκθεσιακή διαδρομή συνεχίζεται μέσω του κεντρικού φουαγιέ στο χώρο Β (Black Box) όπου ο επισκέπτης καλείται να εξερευνήσει το εσωτερικό και των υπόλοιπων δωματίων - περιπτέρων.

Βασικός στόχος της αρχιτεκτονικής και της οργάνωσης του χώρου είναι η δημιουργία μιας πολυαισθητηριακής εμπειρίας καθώς ο επισκέπτης της έκθεσης μετατρέπεται σε επισκέπτη του ξενοδοχείου που καλείται να περιηγηθεί σε έναν ελκυστικό και μυστήριο χώρο φιλοξενίας.

Η αλληγορία του ξενοδοχείου αποτυπώνεται μέσω σκηνικών κατασκευών, κινηματογραφικών αναφορών και του φωτισμού προσκαλώντας σε ένα απρόσμενο περιβάλλον.

Πηγή: Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων