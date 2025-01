Πού να ταξιδέψετε το 2025: Τα καλύτερα μέρη για να επισκεφθείτε

Ο κόσμος είναι μεγαλύτερος και πιο συνδεδεμένος από ποτέ άλλοτε στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τα σύγχρονα αεροπλάνα μπορούν να στείλουν τους ανθρώπους από τη Νέα Υόρκη στη Σιγκαπούρη ή από το Λονδίνο στο Κέιπ Τάουν, ταξίδια που θα έπαιρναν εβδομάδες ή μήνες στις προηγούμενες γενιές.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν να φαίνεται ότι κάθε άτομο που έχετε γνωρίσει ποτέ βρίσκεται σε εξωτικές διακοπές ανά πάσα στιγμή, οπότε πώς επιλέγουμε ποια μέρη θα επισκεφτούμε;

Η πεποίθηση του CNN Travel είναι ότι κάθε τόπος έχει λόγους που τον κάνουν να αξίζει να τον επισκεφθείτε. Ωστόσο, το προσωπικό μας επιμελήθηκε αυτή τη λίστα με 25 προορισμούς που πιστεύουμε ότι αξίζει ιδιαίτερα να επισκεφτείτε το 2025.

Αλμάτι, Καζακστάν

Τα δραματικά τοπία και τα μοναδικά αστικά κέντρα της Κεντρικής Ασίας αποδεικνύονται ιδιαίτερα ελκυστικά. Πρωταγωνιστής είναι η μεγαλύτερη πόλη του Καζακστάν, το Αλμάτι, η οποία, όπως αναφέραμε πρόσφατα, έχει γίνει η νέα «πρωτεύουσα της δροσιάς» της περιοχής.

Είναι μία από εκείνες τις σπάνιες πόλεις που πραγματικά τα έχει όλα - εξαιρετικό φαγητό, ακμάζουσα νυχτερινή ζωή, μια ταχέως αναπτυσσόμενη καλλιτεχνική και πολιτιστική σκηνή και εύκολη πρόσβαση σε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά, ανέγγιχτα τοπία του κόσμου, χάρη στη θέση της στη βάση των βουνών Tian Shan.

Οι σταθμοί του μετρό του Αλμάτι είναι κυριολεκτικά έργα τέχνης, το τέλειο συμπλήρωμα των μουσείων παγκόσμιας κλάσης, όπως το Κρατικό Μουσείο Τέχνης Abilkhan Kasteev, το οποίο είναι γεμάτο με περισσότερα από 20.000 έργα τέχνης και το Κέντρο Σύγχρονου Πολιτισμού Tselinny, το οποίο μετακομίζει σε νέες εγκαταστάσεις το 2025.

Τι να φάτε; Το Αλμάτι θεωρείται η γενέτειρα της «κουζίνας των Νεονομάδων», ενός μείγματος σύγχρονων τεχνικών μαγειρικής και παραδοσιακών υλικών που χρησιμοποιούνται από τους νομάδες που κατοικούν στα λιβάδια της χώρας. Ξεκινήστε το γαστρονομικό σας ταξίδι στο εκπληκτικό εστιατόριο Auyl στην κοιλάδα Medeu νότια της πόλης,

Η μετάβαση στο Αλμάτι είναι επίσης εκπληκτικά εύκολη. Μπορείτε να φτάσετε σε αυτό με απευθείας πτήσεις από την Ευρώπη, την Ασία και τη Μέση Ανατολή, ενώ το Καζακστάν προσφέρει είσοδο χωρίς βίζα στους πολίτες ενός μεγάλου καταλόγου χωρών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Νήσοι Ανταμάν και Νικομπάρ, Ινδία

Αυτό το ενωσιακό κρατίδιο της Ινδίας, που βρίσκεται στην άλλη άκρη του κόλπου της Βεγγάλης, ήταν ιστορικά τόσο δύσκολο να το επισκεφθεί κανείς, ώστε οι περισσότεροι Ινδοί δεν έχουν πάει ποτέ εκεί. Αυτό μπορεί να αρχίσει να αλλάζει καθώς η πρώτη τακτική διεθνής επιβατική πτήση του αρχιπελάγους - από την Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας προς την πρωτεύουσα των νησιών, το Πορτ Μπλερ - θα ξεκινήσει στα τέλη του 2024.

Ορισμένοι που έχουν ακούσει για την περιοχή αυτή πιθανόν να τη συνδέουν άδικα με τον John Allen Chau, τον άλλοτε αμερικανό ιεραπόστολο που προσπάθησε να ευαγγελιστεί σε μια φυλή που δεν είχε επαφή με τα νησιά North Sentinel και σκοτώθηκε. Αλλά είναι απίστευτα δύσκολο -για να μην αναφέρουμε την παράνομη- να προσεγγίσει κανείς το North Sentinel από τα νησιά Ανταμάν και Νικομπάρ, και θα ήταν κρίμα να ξεγράψουμε αυτούς τους όμορφους, φιλικούς ντόπιους και τη φιλοξενία που προσφέρουν.

Οι τυχεροί που έχουν πάει συχνά συγκρίνουν αυτή τη σειρά νησιών με τις Μαλδίβες - αλλά πριν εμφανιστούν οι μεγάλες διεθνείς μάρκες. Περιμένετε φρέσκους χυμούς, τσάι και πρωινό parathas σε τοπικές καφετέριες, ξυπόλυτες παραλίες όσο το μάτι φτάνει και μια ντροπή του πλούτου όταν πρόκειται για θαλάσσιες δραστηριότητες όπως το ψαροντούφεκο και το καγιάκ.

Τονησί Barren, όπου βρίσκεται το μοναδικό ζωντανό ηφαίστειο της Ινδίας, είναι προσβάσιμο με ιδιωτικό σκάφος, και το Swaraj Dweep, μόλις μια βόλτα με το πλοίο από το Port Blair, είναι το όνειρο των αυτοδυτών.

Η συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο είναι επίσης στην καλύτερη περίπτωση σποραδική στο αρχιπέλαγος, οπότε εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να αποσυνδεθείτε πραγματικά - ίσως η μεγαλύτερη πολυτέλεια από όλες.

Bequia, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

«Everybody dreams ah fi go England, my dream's to go Bequia», είναι οι αρχικοί στίχοι ενός τραγουδιού soca του καλλιτέχνη Marlo Benn, που εξυμνεί τη γοητεία αυτού του νησιού επτά τετραγωνικών μιλίων σε σχήμα κεραυνού.

Και μόλις ρίξετε μια πιο προσεκτική ματιά στην Bequia, που προφέρεται Beck-way, είναι εύκολο να καταλάβετε γιατί αυτός ο εκπληκτικός προορισμός με τις λευκές αμμουδιές, τις ζεστές θερμοκρασίες όλο το χρόνο και τα πλούσια τροπικά φυλλώματα θα ενέπνεε τέτοια αγάπη. Βρίσκεται μισή ώρα αεροπορικώς από το νησί Μπαρμπάντος της Καραϊβικής, η Bequia είναι ένα από τα 32 νησιά που απαρτίζουν τον Άγιο Βικέντιο και τις Γρεναδίνες. Η γειτονική Mustique είναι αναμφίβολα πιο διάσημη, αλλά η γοητεία της Bequia είναι αναμφισβήτητη.

Το 2024, το νησί χτυπήθηκε από τον τυφώνα Beryl κατηγορίας 4, αλλά η Bequia επανήλθε πιο δυνατή από ποτέ, με αύξηση των αφίξεων που αναφέρθηκε τον Σεπτέμβριο.

Με μίλια λευκής άμμου, η παραλία Princess Margaret Beach, που πήρε το όνομά της από τη μικρότερη αδελφή της βασίλισσας της Αγγλίας Ελισάβετ Β', είναι η πιο διάσημη. Είναι αναμφισβήτητα και η πιο όμορφη παραλία της και σίγουρα αξίζει να την επισκεφθείτε. Στο κοντινό Friendship Bay, το Μουσείο Κληρονομιάς της Bequia προσφέρει μια πλήρη ματιά στην ιστορία του νησιού, συμπεριλαμβανομένης της μακρόχρονης παράδοσης της φαλαινοθηρίας.

Εν τω μεταξύ, η ετήσια εκδήλωση ιστιοπλοΐας TradeWinds της Bequia, η οποία γιορτάζει τον πολιτισμό και τη θαλάσσια κληρονομιά των Γρεναδίνων, προσελκύει κάθε χρόνο επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Βολιβία

Στις 6 Αυγούστου συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Βολιβίας από την Ισπανία, υπό την ηγεσία του Σιμόν Μπολίβαρ, ο οποίος έγινε ο πρώτος πρόεδρος της χώρας της Νότιας Αμερικής.

Αν και τα σχέδια για τις εορταστικές εκδηλώσεις είναι προς το παρόν μυστικά, το 2025 υπόσχεται να είναι μια χρονιά εορτασμών. Αν και οι περισσότεροι επισκέπτες τείνουν να προσθέτουν τη διαμονή τους στη Βολιβία σε ένα μεγαλύτερο ταξίδι στο Περού, «η χώρα είναι ένας ξεχωριστός προορισμός», λέει η Laura Rendell-Dunn του Journey Latin America. «Μπορείτε εύκολα να περάσετε δύο εβδομάδες ή και περισσότερο εξερευνώντας τα πολλά αξιοθέατά της».

Η εστιατορική σκηνή της πρωτεύουσας Λα Παζ είναι σε απόσταση αναπνοής από τη Λίμα με μέρη όπως το Gustu, που άνοιξε ο συνιδρυτής της Noma Claus Meyer και τώρα διευθύνεται από τη Βολιβιανή σεφ Marsia Taha. Κερδίζει επαίνους σε όλο τον κόσμο για το επαναπροσδιορισμένο παραδοσιακό βολιβιανό φαγητό του, όπως αλιγάτορα με copoazu (ένα γλυκό φρούτο του Αμαζονίου) και λάμα με llullucha (ένα βασικό φύκι των Άνδεων).

Κορυφαία ξενοδοχεία, όπως το Atix, προσφέρουν άνετες διακοπές στο υψόμετρο των 3.650 μέτρων της Λα Παζ. Σε πιο αγροτικές περιοχές, θα βρείτε πολυτέλεια με γυμνά πόδια, όπως τα τροχόσπιτα Airstream στις αλυκές Salar de Uyuni.

Chemnitz, Γερμανία

Κάποτε μετονομάστηκε σε Karl-Marx-Stadt, το πιο διάσημο ορόσημο αυτής της ανατολικογερμανικής πόλης είναι ένα γιγαντιαίο χάλκινο κεφάλι, η «δεύτερη μεγαλύτερη προτομή στον κόσμο», του φιλοσόφου του 19ου αιώνα. Το επιβλητικό γλυπτό, που ανεγέρθηκε το 1971 και αποτελεί υπενθύμιση του περίπλοκου παρελθόντος του Κέμνιτς, αποτελεί εδώ και καιρό κορυφαίο αξιοθέατο για τους επισκέπτες. Ωστόσο, ο Μαρξ δεν επισκέφθηκε ποτέ τον προορισμό κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Φέτος, τα φώτα της δημοσιότητας στρέφονται σε πολλά άλλα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του. Το Chemnitz λάμπει ως μία από τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης του 2025, μαζί με τη Nova Gorica της Σλοβενίας. Κάποτε μια από τις πλουσιότερες πόλεις της Γερμανίας, η πλούσια ποικιλομορφία του Chemnitz γιορτάζεται με τη μορφή φεστιβάλ τζαζ, indie και χορού, τέχνης του δρόμου, ράλι παλαιών αυτοκινήτων και εκθέσεων.

Οι επισκέπτες θα μπορούν επίσης να απολαύσουν τα εκλεκτικά αρχιτεκτονικά στυλ του Chemnitz. Το διμερές δημαρχείο - αποτελούμενο από το Παλιό Δημαρχείο, ή Altes Rathaus, που χτίστηκε τον 15ο αιώνα, και το Νέο Δημαρχείο, Neues Rathaus, που χτίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα, σε στυλ Art Nouveau - είναι ένα από τα ωραιότερα παραδείγματα.

Χρησιμοποιώντας το σύνθημα «C the Unseen», οι αξιωματούχοι υπερασπίζονται πολιτιστικά έργα όπως το Purple Path, ένα μονοπάτι τέχνης και γλυπτικής που συνδέει το Chemnitz με 38 δήμους και κοινότητες, καθώς και την ανάδειξη της δέσμευσης της πόλης να μετατρέψει μικρούς δημόσιους χώρους σε κοινοτικούς κόμβους.

Eswatani και επαρχία Mpumalanga, Νότια Αφρική

Η μικροσκοπική χώρα της Νότιας Αφρικής που δεν έχει χερσαία σύνορα, το Εσβατίνι - πρώην Σουαζιλάνδη - ένωσε τις δυνάμεις της με τη νοτιοαφρικανική επαρχία Mpumalanga και τη γειτονική Μοζαμβίκη για μια διασυνοριακή τουριστική πρωτοβουλία γνωστή ως TRILAND 2024-2025.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας τουριστικός διάδρομος μέσω της περιοχής της νοτιοανατολικής Αφρικής και ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ συμβουλεύει επί του παρόντος να μην ταξιδεύουν στη Μοζαμβίκη, τα φιλαράκια της TRILAND είναι έτοιμα για επίσκεψη.

Στην επαρχία Mpumalanga βρίσκεται το φυσικό καταφύγιο Blyde River Canyon, το τρίτο μεγαλύτερο φαράγγι στον κόσμο μετά το Grand Canyon και το Fish River Canyon της Ναμίμπια. Αυτό που κάνει το Blyde River να ξεχωρίζει, ωστόσο, είναι ότι είναι πλούσια καλυμμένο με πράσινη υποτροπική βλάστηση. Το God's Window είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία θέασης στη γνωστή ως Panorama Route. Οι επισκέπτες συχνά το συνδυάζουν με ένα ταξίδι στο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ, που απέχει μόλις μία ώρα οδήγησης.

Στο Εσβατίνι, ο βράχος Σιμπέμπε είναι η απάντηση της Αφρικής στο Ουλούρου της Αυστραλίας, αλλά χωρίς τα πλήθη. Μόλις 10 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Mbabane, είναι ο μεγαλύτερος εκτεθειμένος πλουτώνιος γρανίτη στον κόσμο. Πρόκειται για μια δύσκολη αλλά ικανοποιητική πεζοπορία, η οποία είναι καλύτερο να γίνει με οδηγό, ακολουθώντας σηματοδοτημένα μονοπάτια και κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου (Απρίλιος έως Σεπτέμβριος).

Gdańsk, Πολωνία

Το Γκντανσκ είναι ίσως το πιο διάσημο μέρος όπου ξεκίνησε επίσημα ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, καθώς και η γενέτειρα του κινήματος της Αλληλεγγύης, το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κατάρρευση του κομμουνισμού στην Πολωνία. Αλλά υπάρχουν πολύ περισσότερα σε αυτή την πόλη-λιμάνι, που βρίσκεται στις ακτές της Βαλτικής της χώρας, από τη σύνδεσή της με καθοριστικές στιγμές της ιστορίας.

Παλαιότερα γνωστή ως Ντάνζιγκ, το Γκντανσκ ανοικοδομήθηκε σχεδόν πλήρως μετά τον προαναφερθέντα πόλεμο, αναδεικνύοντας μια από τις πιο όμορφες και πολύχρωμες πόλεις της Πολωνίας. Ίσως είναι ταιριαστό, το Μουσείο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ένα πανύψηλο πρίσμα που βρίσκεται κατά μήκος της προκυμαίας της πόλης, να ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο αξιοσημείωτα παραδείγματα της πιο εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής της. Υπάρχει επίσης το Artus Court του 14ου αιώνα και η εκκλησία της Αγίας Μαρίας στην Παλιά Πόλη, που θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες εκκλησίες από τούβλα στον κόσμο και στέκεται σε ύψος 78 μέτρων (256 πόδια).

Το 2023, η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ποιότητα Ζωής στις Ευρωπαϊκές Πόλεις κατέταξε το Γκντανσκ ως μία από τις καλύτερες πόλεις για να ζει κανείς, με την πλειοψηφία των κατοίκων του να είναι ικανοποιημένοι από τις συνθήκες διαβίωσής τους.

Το τρέχον έτος σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής για την πόλη, με την ολοκλήρωση του λιμενικού τερματικού σταθμού που «αλλάζει τα δεδομένα», φέρνοντας το Γκντανσκ ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο του να γίνει η κύρια πύλη εισόδου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.