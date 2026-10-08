Condé Nast Traveller: Η καλύτερη τουριστική χώρα στον κόσμο η Ελλάδα

Η Ελλάδα κατέκτησε την πρώτη θέση στα Readers’ Choice Awards 2026 του Condé Nast Traveller με βαθμολογία 98,14/100 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Condé Nast Traveller: Η καλύτερη τουριστική χώρα στον κόσμο η Ελλάδα
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  • Η Ελλάδα αναδείχθηκε πρώτη καλύτερη τουριστική χώρα στον κόσμο στα Readers’ Choice Awards 2026 του Condé Nast Traveller με βαθμολογία 98,14/100.
  • Σημαντική αναγνώριση δόθηκε στα ελληνικά νησιά, με τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, την Κρήτη και νέους προορισμούς όπως η Πάρος, η Ύδρα, η Ίος και η Τήνος να ξεχωρίζουν.
  • Η Αθήνα περιγράφεται ως μια πόλη με έντονη δημιουργική ταυτότητα, ανανεωμένη με νέα εστιατόρια, ξενοδοχεία και πολιτιστικούς χώρους, καθιστώντας την έναν ανερχόμενο αστικό προορισμό.
  • Η Ελλάδα κατέλαβε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στη γαστρονομία με βαθμολογία 96,72/100, αναγνωρίζοντας την ποικιλία και την ποιότητα της ελληνικής κουζίνας.
  • Η Ύδρα διακρίθηκε ξεχωριστά ως το καλύτερο νησί της Ευρώπης στα Readers’ Choice Awards 2026.
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Στην κορυφή του κόσμου για το 2026 βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τους αναγνώστες του διεθνούς ταξιδιωτικού περιοδικού Condé Nast Traveller.

ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΠΛΑΤΟ ΤΟΥ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ Η ΥΔΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΥΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΡΑΝΤ ΠΙΤ

Η χώρα μας συγκέντρωσε βαθμολογία 98,14 στα 100, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση της φετινής λίστας και αφήνοντας πίσω τη δεύτερη Ιαπωνία με 97,01 και την τρίτη Ιταλία με 96,48. Η κατάταξη προέκυψε από την ετήσια ψηφοφορία Readers’ Choice Awards, στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες αναγνώστες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΣΤΟ ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

Το Condé Nast Traveller αποδίδει την πρωτιά της Ελλάδας όχι μόνο στις παραλίες και τα νησιά της, αλλά και στον πολιτισμό, τη γαστρονομία και την εμπειρία που προσφέρει συνολικά στους ταξιδιώτες.

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Στο επίκεντρο τα ελληνικά νησιά

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα ελληνικά νησιά, με τη Σαντορίνη, τη Μύκονο και την Κρήτη να ξεχωρίζουν. Το περιοδικό επισημαίνει, παράλληλα, ότι το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών επεκτείνεται πλέον και σε προορισμούς που μέχρι πρόσφατα βρίσκονταν περισσότερο στη σκιά των δημοφιλών νησιών.

ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Η Πάρος, η Ύδρα, η Ίος και η Τήνος μπαίνουν όλο και περισσότερο στον διεθνή ταξιδιωτικό χάρτη, καθώς οι επισκέπτες αναζητούν νέες εμπειρίες και λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς.

Η Αθήνα κερδίζει ξανά τους ταξιδιώτες

Το διεθνές περιοδικό δεν μένει, όμως, στα νησιά. Ξεχωριστή θέση στο αφιέρωμα έχει η Αθήνα, η οποία παρουσιάζεται ως μια πόλη που έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Όπως σημειώνει το Condé Nast Traveller, η πρωτεύουσα άφησε πίσω της τη δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης και απέκτησε μια έντονη δημιουργική ταυτότητα, με νέα εστιατόρια, ξενοδοχεία, χώρους τέχνης και πολιτισμού.

ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Το περιοδικό χαρακτηρίζει μάλιστα την Αθήνα μία από τις «απροσδόκητα πιο cool» πρωτεύουσες της Ευρώπης, προτείνοντάς την ως προορισμό που αξίζει να γνωρίσουν οι ταξιδιώτες πέρα από την κλασική εικόνα της Ακρόπολης.

Ψηλά και στη γαστρονομία

Η διάκριση δεν περιορίζεται στη συνολική εικόνα της χώρας. Η Ελλάδα βρέθηκε και στη δεύτερη θέση παγκοσμίως για τη γαστρονομία, πίσω μόνο από την Ιταλία, με βαθμολογία 96,72/100.

Το Condé Nast Traveller αναφέρεται στη μεγάλη ποικιλία της ελληνικής κουζίνας, από τα παραδοσιακά πιάτα και τις πρώτες ύλες μέχρι τις σύγχρονες δημιουργίες των σεφ σε Αθήνα και νησιά.

Η φετινή διάκριση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα εξακολουθεί να προσελκύει πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Για τους αναγνώστες του Condé Nast Traveller, όμως, η χώρα δεν είναι μόνο ένας προορισμός για καλοκαιρινές διακοπές. Είναι ένας συνδυασμός νησιών, πολιτισμού, γαστρονομίας, ιστορίας και σύγχρονης αστικής ζωής, που φαίνεται να διατηρεί ισχυρή θέση στις προτιμήσεις του διεθνούς ταξιδιωτικού κοινού.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ύδρα ξεχώρισε και σε ξεχωριστή κατηγορία των Readers’ Choice Awards, κατακτώντας την πρώτη θέση μεταξύ των καλύτερων νησιών της Ευρώπης.

ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΠΛΑΤΟ ΤΟΥ ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ Η ΥΔΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΥΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΡΑΝΤ ΠΙΤ

Σύμφωνα με το Condé Nast Traveller, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ιαπωνία διακρίθηκαν ιδιαίτερα για τη γαστρονομία τους, ενώ η Κόστα Ρίκα ξεχώρισε για τη φιλοξενία της και η Κένυα, που μπήκε για πρώτη φορά στη δεκάδα, για τον πολιτισμό των Μασάι και τα σαφάρι της. Στην κατάταξη επέστρεψε και ο Καναδάς, χάρη στην ασφάλεια και τις πολλές επιλογές για δραστηριότητες στη φύση.

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