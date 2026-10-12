Έχει κολλήσει ο ίδιος στίχος τραγουδιού στο μυαλό σας; Τι θα γίνει αν φάτε μια τσίχλα

Ένα τραγούδι που επαναλαμβάνεται στο μυαλό: Γιατί συμβαίνει και τι μπορεί να βοηθήσει.

Newsroom

Έχει κολλήσει ο ίδιος στίχος τραγουδιού στο μυαλό σας; Τι θα γίνει αν φάτε μια τσίχλα
ΕΥ ΖΗΝ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας στίχος ή μια φράση από ένα τραγούδι μπορεί να επαναλαμβάνεται συνεχώς στο μυαλό σας, επειδή μια οικεία μουσική ανάμνηση επανέρχεται χωρίς να έχετε επιλέξει να την ανακαλέσετε. Αυτό το συνηθισμένο φαινόμενο, που στα αγγλικά αποκαλείται «earworm» (μουσικό «σκουλήκι» του μυαλού), εστιάζει συχνά στο ρεφρέν ή σε κάποιο άλλο αξιομνημόνευτο απόσπασμα κάποιου τραγουδιού.

Μπορεί να είναι ευχάριστο ή ενοχλητικό, αλλά συνήθως δεν υποδηλώνει κάποιο ιατρικό πρόβλημα.

Γιατί επαναλαμβάνεται ο ίδιος στίχος ή στροφή του τραγουδιού;

Το φαινόμενο αυτό αποτελεί μια μορφή ακούσιας μουσικής ανάκλησης: μουσική που έρχεται στο μυαλό χωρίς σκόπιμη προσπάθεια θύμησης. Η πρόσφατη ακρόαση, η επανειλημμένη έκθεση στο τραγούδι ή κάποιο στοιχείο που συνδέεται με αυτό μπορούν να το επαναφέρουν.

Για παράδειγμα, μια λέξη, μια εικόνα ή μια ανάμνηση μπορεί να σας θυμίσει μια μελωδία, ακόμη και όταν δεν ακούγεται μουσική. Η αφορμή δεν είναι πάντα προφανής.

Μια πιθανή εξήγηση αφορά τις διαδικασίες της βραχυπρόθεσμης μνήμης, οι οποίες συγκρατούν και αναπαράγουν νοερά τους ήχους. Μια φράση που συγκρατείται εύκολα στην μνήμη μπορεί να αναπαράγεται ξανά και ξανά μέσω αυτών των διαδικασιών. Ωστόσο, οι ερευνητές δεν έχουν εξηγήσει πλήρως γιατί ένα συγκεκριμένο απόσπασμα αρχίζει να επαναλαμβάνεται συνεχώς ή τι ακριβώς το σταματά.

αντρας αγανακτισμενος απο ηχους μουσικης

Τι κάνει ορισμένα τραγούδια να «κολλάνε» περισσότερο στο μυαλό;

Η εξοικείωση παίζει ρόλο, ενώ ορισμένα μουσικά χαρακτηριστικά φαίνεται να αυξάνουν την πιθανότητα επανεμφάνισης μιας μελωδίας.

Μια μελέτη που βασίστηκε σε αναφορές 3.000 ατόμων σχετικά με αυτό το φαινόμενο συνέκρινε μελωδίες, που αναφέρονταν συχνά με εξίσου δημοφιλή τραγούδια, τα οποία όμως οι συμμετέχοντες δεν είχαν κατονομάσει ως τραγούδια που «κολλάνε» στο μυαλό. Τα τραγούδια που προκαλούσαν αυτό το φαινόμενο έτειναν να έχουν γρηγορότερο ρυθμό, οικεία συνολική μελωδική δομή και χαρακτηριστικά μοτίβα μεταβολής του ύψους των τόνων.

Με απλά λόγια, μια μελωδία μπορεί να είναι εύκολο να απομνημονευθεί, ενώ παράλληλα περιέχει μια μουσική ιδιαιτερότητα που ξεχωρίζει.

Η έρευνα εστίασε σε είδη δημοφιλούς μουσικής. Εντόπισε τάσεις, που παρατηρούνται στα τραγούδια, αντί για μια ενιαία φόρμουλα, που να εξηγεί την εμπειρία κάθε ακροατή.

Τι μπορείτε να δοκιμάσετε όταν η επανάληψη γίνεται ενοχλητική;

Η μετατόπιση της προσοχής αποτελεί ένα λογικό σημείο εκκίνησης, αν και καμία μέθοδος δεν λειτουργεί με βεβαιότητα για όλους. Ορισμένες λύσεις είναι οι εξής:

  1. Ακούστε ολόκληρο το τραγούδι. Ορισμένοι διαπιστώνουν ότι αυτό τους βοηθά να ξεπεράσουν το επαναλαμβανόμενο απόσπασμα.
  2. Ασχοληθείτε με μια άλλη δραστηριότητα. Δοκιμάστε να κάνετε μια συζήτηση, να λύσετε ένα παζλ ή να κάνετε κάτι που στρέφει την προσοχή σας σε κάτι άλλο που συμβαίνει γύρω σας.
  3. Αλλάξτε μουσική: Η ακρόαση μιας διαφορετικής μελωδίας μπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή της εστίασης της προσοχής σας.
γυναικα ακουει μουσικη μασωντας τσιχλα

Μπορεί όντως να βοηθήσει το μάσημα τσίχλας;

Υπάρχουν ορισμένα εργαστηριακά στοιχεία που δείχνουν ότι το μάσημα τσίχλας μπορεί να μειώσει τις ανεπιθύμητες μουσικές σκέψεις. Σε μια μελέτη του 2015 που περιελάμβανε τρία πειράματα, οι συμμετέχοντες ανέφεραν λιγότερες μουσικές ανακλήσεις όσο μασούσαν τσίχλα.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι κινήσεις που εμπλέκονται στον σχηματισμό του λόγου ενδέχεται να παρεμποδίζουν τη νοητική αναπαραγωγή της μουσικής. Αυτό προσφέρει μια πιθανή εξήγηση, και όχι απόδειξη κάποιου μηχανισμού, που ευθύνεται για όλα τα περιστατικά «κολλημένων τραγουδιών».

Πρόκειται για ελεγχόμενα πειράματα και όχι για δοκιμή θεραπείας για επίμονα συμπτώματα. Εάν το μάσημα τσίχλας σάς είναι ευχάριστο, αποτελεί μια επιλογή που αξίζει να δοκιμάσετε, διατηρώντας όμως μετριοπαθείς προσδοκίες.

Συχνές Ερωτήσεις

Μήπως το συχνό φαινόμενο του «κολλημένου τραγουδιού» υποδηλώνει Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΨΔ);

Όχι. Το φαινόμενο αυτό από μόνο του δεν στοιχειοθετεί τη διάγνωση Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής. Η ΙΨΔ περιλαμβάνει ένα ευρύτερο μοτίβο δυσάρεστων ιδεοληψιών και ψυχαναγκαστικών συμπεριφορών ή νοητικών πράξεων. Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη αυτό το μοτίβο και τον αντίκτυπό του, και όχι μια μεμονωμένη, κοινή εμπειρία.

Είναι το ίδιο το «κολλημένο τραγούδι» με τις εμβοές;

Πρόκειται για εντελώς διαφορετικές έννοιες. Το «κολλημένο τραγούδι» είναι ένα μουσικό απόσπασμα που ανακαλείται στην μνήμη, ενώ οι εμβοές αφορούν την ακρόαση ήχων χωρίς εξωτερική πηγή: συχνά ήχους κουδουνίσματος ή βουητού, αν και μπορεί να περιλαμβάνουν και μουσική. Εάν η μουσική γίνεται αντιληπτή ως πραγματικός ήχος και όχι ως ανακαλούμενη μελωδία, ειδικά αν συνοδεύεται από αλλαγές στην ακοή, ζητήστε ιατρική αξιολόγηση.

Συμπέρασμα

Ένα επαναλαμβανόμενο μουσικό απόσπασμα αποτελεί συνήθως ένα συνηθισμένο χαρακτηριστικό της μουσικής μνήμης. Δοκιμάστε μια απλή αλλαγή εστίασης και αναζητήστε βοήθεια όταν η εμπειρία γίνεται επίμονα ενοχλητική.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:35ΚΟΣΜΟΣ

«Μόνο ο λαός της Ουκρανίας μπορεί να αλλάξει ηγέτη, είμαστε έτοιμοι για εκλογές»: Ο Ζελένσκι απαντά στον Τραμπ

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Ηγετικό στέλεχος του PKK μιλά για περιφερειακό «Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο»

20:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε «κλοιό» κακοκαιρίας η χώρα τις επόμενες ώρες – Πότε κορυφώνονται τα φαινόμενα

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Καμπούρη: «Άδικη η προφυλάκιση, δεν είναι προκαταβολή ποινής» λέει ο Λύτρας - Τι είπε για τις εταιρείες

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Συνελήφθη ο δικηγόρος που πάντρεψε δύο κρατούμενους μία μέρα πριν την εκτέλεση του γαμπρού

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Καλαμάτα 1-3: «Μαύρη Θύελλα» χτύπησε στην Τούμπα

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Αδιανόητο περιστατικό - Επιτέθηκαν σεξουαλικά σε 16χρονη με... ρομπότ

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Έχει κολλήσει ο ίδιος στίχος τραγουδιού στο μυαλό σας; Τι θα γίνει αν φάτε μια τσίχλα

19:57ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του εντέρου: Οι τροφές που βοηθούν στην πρόληψη - Τι λέει η επιστήμη

19:49ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ο γιος της 89χρονης που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδι

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Σύνοδος Κορυφής με την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 20 Νοεμβρίου

19:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η απάντηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη WSJ: Ο Ερικ Ντίντερς μου οφείλει 150.000 δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες

19:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Παραιτήθηκε ο μητροπολίτης Μηθύμνης Χρυσόστομος

19:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για κόντρα με Ανδρουλάκη: «Εγω δεν τσακώνομαι με κανέναν, 7 στις 10 ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ αφορούν την ΕΛΑΣ»

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πανόραμα: Αναζητούνταν με Silver Alert η γυναίκα που νοσηλεύεται με εγκαύματα

19:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση Καλλιάνου για επικίνδυνα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο - Στο «κόκκινο» 5 περιοχές

19:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λασίθι: Έως τις 19 Οκτωβρίου οι δηλώσεις παραγωγών για αποζημιώσεις εξαιτίας της κακοκαιρίας

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Λουκέτο» σε ιδιωτική κλινική ομίλου που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Προτεραιότητα η ασφάλεια των κατοίκων - Ξεκινούν οι επισκευές σε κτίρια

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Σύντομα στη Βουλή η αμυντική συμφωνία της Μέκκας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση Καλλιάνου για επικίνδυνα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο - Στο «κόκκινο» 5 περιοχές

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Πότε θα χτυπήσουν βροχές και καταιγίδες την Αττική – Ποιες ώρες θέλουν προσοχή

18:03LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Η αναδημοσίευση στο TikTok που προκάλεσε νέα σχόλια - «Αυτό δεν θα μας το πάρεις Καρβέλα»

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Μαριαλένα Κάρμπουρη

16:31LIFESTYLE

«Μόνο η φωνή τον θυμίζει»: Η ανανεωμένη εμφάνιση και το βίντεο του Λευτέρη Πανταζή προκάλεσαν σχόλια

15:49LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι νικητές και τα μονοψήφια στην πρωινή ζώνη της Κυριακής

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Αδιανόητο περιστατικό - Επιτέθηκαν σεξουαλικά σε 16χρονη με... ρομπότ

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Σαρακατσάνοι: Η ονομασία και η καταγωγή της πανάρχαιας ελληνικής νομαδικής φυλής

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης για νεαρή: Άγνωστος έστησε ερωτικό προφίλ με τα πραγματικά της στοιχεία– Η αγγελία αναδημοσιεύτηκε σε 3 πλατφόρμες

17:24ΕΛΛΑΔΑ

«Προσοχή, δηλητήριο»: Το σημείωμα που άφησαν ο 89χρονος και η 84χρονη πριν δώσουν τέλος στη ζωή τους στη Θεσπρωτία – Ερευνάται εάν αυτοκτόνησαν με δηλητήριο

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Ράβε ξήλωνε με την κατάταξη στρατευσίμων στον Στρατό: Τι αλλάζει για ΕΣΣΟ Νοεμβρίου - Φεβρουαρίου

19:49ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ο γιος της 89χρονης που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδι

17:49LIFESTYLE

Διακόπηκε η συνεργασία του Σταμάτη Ζαχαρού με το One Channel: «Αιφνιδίως και αδικαιολόγητα», λέει ο παρουσιαστής

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση με την κατάταξη της ΕΣΣΟ Νοεμβρίου 2026: Τι απαντά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Καλαμάτα 1-3: «Μαύρη Θύελλα» χτύπησε στην Τούμπα

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Τα πρώτα ευρήματα των τοξικολογικών – Εντοπίστηκαν προποφόλη και μιδαζολάμη

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Εξερευνώντας τον υπόγειο Κηφισό: Οι εισροές λυμάτων και οι φθορές στην κοίτη – Τι καταθέτει στο Newsbomb ο μηχανικός που την επιθεώρησε, δείτε εικόνες

19:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Παραιτήθηκε ο μητροπολίτης Μηθύμνης Χρυσόστομος

06:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δύσκολο 24ώρο για την Αττική - Η πρόγνωση του ECMWF για επικίνδυνες καταιγίδες

14:07ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΕΠ: Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για 4.747 θέσεις στο Δημόσιο - Πότε λήγουν οι ενστάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ