Καφέ ή λευκά αυγά; Θρεπτική αξία και τι δείχνει το χρώμα

Τι έχει μεγαλύτερη σημασία από το χρώμα του κελύφους κατά την επιλογή αυγών;

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Καφέ ή λευκά αυγά; Θρεπτική αξία και τι δείχνει το χρώμα
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Τα καφέ αυγά δεν είναι πιο θρεπτικά απλώς και μόνο επειδή το κέλυφός τους έχει πιο σκούρο χρώμα. Τα λευκά αυγά προσφέρουν αντίστοιχη θρεπτική αξία, ενώ το χρώμα του κελύφους δεν υποδηλώνει αν ένα αυγό είναι πιο φρέσκο, πιο ασφαλές ή αν προέρχεται από καλύτερες συνθήκες εκτροφής.

Για μια ουσιαστική σύγκριση, λάβετε υπόψη το μέγεθος, τυχόν εμπλουτισμό με συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά και τις πληροφορίες στη συσκευασία.

Γιατί ορισμένα αυγά είναι καφέ και άλλα λευκά;

Το χρώμα του κελύφους εξαρτάται κυρίως από τη γενετική σύσταση της κότας και τις χρωστικές ουσίες που εναποτίθενται σε αυτό κατά τον σχηματισμό του κελύφους. Διαφορετικά είδη κότας παράγουν αυγά με διαφορετικά χρώματα, συμπεριλαμβανομένων αποχρώσεων πέρα από τις συνηθισμένες καφέ και λευκές.

Μια επισκόπηση σχετικά με τη χρωστική του κελύφους εξηγεί ότι η κύρια καφέ χρωστική είναι η πρωτοπορφυρίνη IX, η οποία συγκεντρώνεται κυρίως στα εξωτερικά στρώματα του κελύφους. Δεν χρειάζεται να θυμάστε τη χημική ονομασία: η σημαντική διάκριση έγκειται στη διαφορά μεταξύ του χρωματισμού του κελύφους και της σύστασης των θρεπτικών συστατικών στο εσωτερικό του αυγού.

Η ένταση του καφέ χρώματος μπορεί επίσης να ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία της κότας και άλλες συνθήκες. Επομένως, μια πιο σκούρα απόχρωση δεν αποτελεί αξιόπιστο κριτήριο για την κατάταξη της θρεπτικής αξίας.

Περιέχουν τα καφέ αυγά περισσότερη πρωτεΐνη ή βιταμίνες;

Δεν υπάρχει σημαντικό διατροφικό πλεονέκτημα που να οφείλεται στο καφέ χρώμα του κελύφους. Και τα δύο χρώματα παρέχουν πρωτεΐνες, λιπαρά, βιταμίνες και μέταλλα.

Ωστόσο, η φράση «παρόμοια θρεπτική αξία» δεν σημαίνει ότι κάθε μεμονωμένο αυγό έχει πανομοιότυπη σύσταση. Το μέγεθος παίζει ρόλο: ένα μεγαλύτερο αυγό περιέχει περισσότερη βρώσιμη μάζα, επομένως η συνολική περιεκτικότητά του σε θρεπτικά συστατικά διαφέρει από εκείνη ενός μικρότερου αυγού.

Αν συγκρίνετε ένα μεγάλο καφέ αυγό με ένα μικρό λευκό, τυχόν διαφορά στην ποσότητα πρωτεΐνης ανά αυγό ενδέχεται να οφείλεται στο μέγεθος και όχι στο χρώμα. Συγκρίνετε αυγά παρόμοιου μεγέθους προτού αποφασίσετε ποια προσφέρουν περισσότερα οφέλη.

διατροφικο προφιλ αυγων

Τι μπορεί πραγματικά να μεταβάλει τη θρεπτική σύσταση ενός αυγού;

Η διατροφή της κότας μπορεί να επηρεάσει ορισμένα θρεπτικά συστατικά, και συγκεκριμένα την ποσότητα των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων. Τα αυγά από κότες που τρέφονται με τροφή πλούσια σε ωμέγα-3 μπορεί να περιέχουν μεγαλύτερες ποσότητες αυτών των λιπαρών και να φέρουν τη σχετική σήμανση.

Πρόκειται για μια συγκεκριμένη διαφορά στη διαδικασία παραγωγής, ανεξάρτητη από το αν το κέλυφος είναι καφέ ή λευκό. Αν η εμπλουτισμένη σύνθεση είναι σημαντική για εσάς, αναζητήστε μια σαφή ένδειξη και την αναγραφόμενη ποσότητα θρεπτικών συστατικών στη συσκευασία, αντί να βασίζεστε στην εμφάνιση.

Οι ενδείξεις «βιολογικό» και «ελευθέρας βοσκής» περιγράφουν τις συνθήκες παραγωγής. Δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως αυτόματες εγγυήσεις για περισσότερη πρωτεΐνη ή για αυγά ανώτερης διατροφικής αξίας.

Τι πρέπει να ελέγχετε στα αυγά;

Ο εκτυπωμένος κωδικός του παραγωγού και η συσκευασία παρέχουν πιο χρήσιμες πληροφορίες από το χρώμα του κελύφους. Το πρώτο ψηφίο υποδηλώνει την μέθοδο εκτροφής:

  • 0: Βιολογική παραγωγή.
  • 1: Εκτροφή ελευθέρας βοσκής.
  • 2: Εκτροφή σε αχυρώνα (οι κότες στεγάζονται σε εσωτερικό χώρο, αλλά χωρίς κλουβιά).
  • 3: Εκτροφή σε εμπλουτισμένα κλουβιά.

Ο κωδικός προσδιορίζει επίσης τη χώρα και την μονάδα παραγωγής. Η συσκευασία αναγράφει πληροφορίες όπως η κατηγορία βάρους και η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας («ανάλωση κατά προτίμηση πριν από»).

Αν προτεραιότητά σας είναι ο τρόπος στέγασης των κοτών, λάβετε υπόψη τις πληροφορίες για την μέθοδο εκτροφής. Αν προέχει η σχέση ποιότητας-τιμής, συγκρίνετε συσκευασίες με αυγά παρόμοιου μεγέθους. Κανένα από τα δύο κριτήρια δεν μπορεί να ικανοποιηθεί αξιόπιστα επιλέγοντας απλώς αυγά με καφέ κέλυφος.

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Το χρώμα υποδηλώνει αν ένα αυγό είναι φρέσκο ή ασφαλές;

Όχι: το φυσικό χρώμα του κελύφους δεν αποτελεί ένδειξη φρεσκάδας ή ασφάλειας των τροφίμων. Αντ' αυτού, ελέγξτε την ημερομηνία, την κατάσταση του κελύφους και τις οδηγίες αποθήκευσης.

Αποφύγετε την αγορά αυγών με ραγισμένο κέλυφος. Ακολουθήστε τις οδηγίες αποθήκευσης της συσκευασίας και μην πλένετε τα αυγά πριν τα αποθηκεύσετε. Το πλύσιμο δεν υποκαθιστά τον ασφαλή χειρισμό.

Τόσο τα καφέ όσο και τα λευκά αυγά απαιτούν την ίδια φροντίδα. Κρατήστε το ωμό αυγό μακριά από έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα και καθαρίστε τα χέρια και τα σκεύη σας αφού τα χειριστείτε.

Συχνές Ερωτήσεις

Έχουν διαφορετική γεύση τα καφέ αυγά;

Το χρώμα του κελύφους από μόνο του δεν καθορίζει τη γεύση. Η διατροφή της κότας μπορεί να επηρεάσει τη γεύση, επομένως μια διαφορά μεταξύ δύο παρτίδων δεν πρέπει να αποδίδεται αυτόματα στο χρώμα τους.

Συμπέρασμα

Επιλέξτε αυγά με βάση τις πληροφορίες που ανταποκρίνονται στην προτεραιότητά σας: μέγεθος, τιμή, μέθοδος εκτροφής και πιστοποιημένος εμπλουτισμός. Το καφέ χρώμα του κελύφους από μόνο του δεν εξασφαλίζει καλύτερη διατροφική αξία.

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