Κίνδυνος υγείας αν βάζετε κατεψυγμένα μούρα απευθείας σε smoothies -Τι να κάνετε πρώτα

Μπορούν τα κατεψυγμένα μούρα να προστεθούν απευθείας σε ένα smoothie;

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Κίνδυνος υγείας αν βάζετε κατεψυγμένα μούρα απευθείας σε smoothies -Τι να κάνετε πρώτα
ΕΥ ΖΗΝ
4'
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Τα κατεψυγμένα μούρα καθιστούν την παρασκευή smoothies εύκολη υπόθεση, ωστόσο η κατάψυξη δεν εξουδετερώνει με βεβαιότητα τους ιούς που ενδέχεται να έχουν μολύνει τα φρούτα. Η θερμική επεξεργασία τους πριν από την ανάμειξη μειώνει αυτόν τον κίνδυνο.

Ορισμένοι οδηγοί ασφάλειας τροφίμων συνιστούν συγκεκριμένα το βράσιμο των εισαγόμενων κατεψυγμένων μούρων για τουλάχιστον 1 λεπτό πριν από την κατανάλωσή τους ακόμη και όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε κρύα ροφήματα.

Γιατί τα κατεψυγμένα μούρα μπορεί να φέρουν ιούς;

Τα μούρα μπορεί να μολυνθούν κατά την καλλιέργεια, τη συγκομιδή ή την επεξεργασία τους, ενώ οι ιοί ενδέχεται να επιβιώσουν κατά την επακόλουθη κατάψυξη.

Η χρήση τυχόν μολυσμένου νερού και ο χειρισμός από άτομο που φέρει κάποιον ιό αποτελούν πιθανούς τρόπους μόλυνσης. Οι κυριότεροι ιοί που έχουν συνδεθεί με εστίες ασθενειών από κατεψυγμένα μούρα είναι ο νοροϊός (norovirus), ο οποίος προκαλεί εμετό και διάρροια, και ο ιός της ηπατίτιδας Α, ο οποίος προκαλεί φλεγμονή στο ήπαρ.

Οι ιοί αυτοί δεν χρειάζεται να πολλαπλασιαστούν μέσα στα μούρα για να προκαλέσουν ασθένεια. Μπορούν να παραμείνουν μολυσματικοί μέχρι τη στιγμή που θα καταναλωθούν τα φρούτα. Επιπλέον, η παρουσία τους δεν μπορεί να εντοπιστεί με βεβαιότητα μέσω της όψης, της οσμής και της γεύσης.

Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι κάθε συσκευασία είναι μολυσμένη. Εξηγεί, ωστόσο, γιατί η κατάψυξη από μόνη της δεν αρκεί για να εγγυηθεί ότι τα μούρα είναι έτοιμα προς κατανάλωση.

smoothie

Πρέπει να βράζετε τα κατεψυγμένα μούρα πριν φτιάξετε ένα smoothie;

Το βράσιμο αποτελεί ένα πρακτικό προληπτικό μέτρο, ειδικά για τα εισαγόμενα κατεψυγμένα μούρα.

Η συμβουλή αυτή βασίζεται στο ιστορικό εστιών τροφιμογενών λοιμώξεων και στη διαρκή ανησυχία σχετικά με την μόλυνση κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πρόκειται για μια καθιερωμένη οδηγία σε κάποιες χώρες, όπως η Ιρλανδία και η Γερμανία, και όχι για ένδειξη κάποιας έξαρσης ασθενειών στην Ελλάδα.

Ελέγξτε τις οδηγίες προετοιμασίας στη συσκευασία. Εάν αναφέρεται ότι τα φρούτα πρέπει να μαγειρευτούν, τότε η απευθείας χρήση τους σε ένα κρύο smoothie δεν καλύπτει αυτή την οδηγία. Το πλύσιμο των μούρων δεν αποτελεί αξιόπιστη εναλλακτική λύση αντί της θερμικής επεξεργασίας.

Η λήψη αυτού του προληπτικού μέτρου είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν ετοιμάζετε φαγητό για άτομα που είναι πιο ευάλωτα σε τροφιμογενείς λοιμώξεις. Ωστόσο, η ιρλανδική σύσταση αφορά γενικότερα τα εισαγόμενα κατεψυγμένα μούρα και δεν περιορίζεται μόνο στις ευάλωτες ομάδες καταναλωτών.

Πώς να θερμάνετε τα μούρα και, παρ' όλα αυτά, να φτιάξετε ένα κρύο smoothie

Μαγειρέψτε τα μούρα εκ των προτέρων, ψύξτε τα άμεσα και χτυπήστε τα στο μπλέντερ αφού κρυώσουν.

  1. Ελέγξτε το προϊόν. Διαβάστε τις οδηγίες προετοιμασίας καθώς και τυχόν σχετική ειδοποίηση ανάκλησης.
  2. Θερμάνετε καλά. Τοποθετήστε τα μούρα σε μια κατσαρόλα και ανακατεύετε καθώς θερμαίνονται, ώστε το μείγμα να ζεσταθεί ομοιόμορφα.
  3. Βράστε για τουλάχιστον 1 λεπτό. Ξεκινήστε να μετράτε τον χρόνο από τη στιγμή που όλο το μείγμα βράζει, και όχι από τη στιγμή που ανάβετε τη φωτιά.
  4. Ψύξτε άμεσα. Μεταφέρετε το μείγμα σε ένα καθαρό, ρηχό σκεύος για να διευκολύνετε την αποβολή της θερμότητας. Τοποθετήστε το στο ψυγείο το συντομότερο δυνατό και εντός 2 ωρών από το μαγείρεμα. Μην αφήνετε τα φρούτα στον πάγκο μέχρι να κρυώσουν εντελώς.
  5. Πολτοποιήστε αφού κρυώσουν. Χρησιμοποιήστε καθαρά σκεύη και καθαρό μπλέντερ, και στη συνέχεια προσθέστε τα υπόλοιπα υλικά για το smoothie σας.

Η προετοιμασία μιας μικρής ποσότητας εκ των προτέρων καθιστά ευκολότερη την ενσωμάτωσή της στην πρωινή σας ρουτίνα.

κατεψυγμενα μουρα

Συχνές Ερωτήσεις

Αρκεί μια γρήγορη απόψυξη στον φούρνο μικροκυμάτων;

Όχι. Η απόψυξη δεν προσφέρει την επαρκή θέρμανση που απαιτείται για την αδρανοποίηση αυτών των ιών. Επιπλέον, η θέρμανση στον φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να είναι ανομοιόμορφη, αφήνοντας ορισμένα σημεία λιγότερο ζεστά. Μια σύντομη θέρμανση, που απλώς μαλακώνει ή ζεσταίνει ελαφρώς τα μούρα, δεν μπορεί να υποκαταστήσει το βράσιμο.

Συμπέρασμα

Για smoothies που παρασκευάζονται με εισαγόμενα κατεψυγμένα μούρα, το βράσιμο για τουλάχιστον 1 λεπτό (πριν από την ψύξη και την πολτοποίηση) αποτελεί ένα πρακτικό προληπτικό μέτρο τροφιμογενών ασθενειών. Ακολουθείτε τις οδηγίες στη συσκευασία, ψύχετε άμεσα τα μαγειρεμένα φρούτα και θυμηθείτε ότι το γεγονός πως ένα προϊόν είναι κατεψυγμένο δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι έτοιμο για κατανάλωση.

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