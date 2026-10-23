Τι προσφέρει η σάλτσα ντομάτας που η φρέσκια ντομάτα δεν μπορεί να προσφέρει τόσο εύκολα

Οι ωμές ντομάτες και η σάλτσα ντομάτας παρέχουν διαφορετικά διατροφικά πλεονεκτήματα. Το μαγείρεμα μπορεί να καταστήσει το λυκοπένιο (τη χρωστική ουσία που ευθύνεται για το κόκκινο χρώμα της ντομάτας) πιο εύκολα απορροφήσιμο, ενώ παράλληλα μειώνει την περιεκτικότητα σε βιταμίνη C. Επομένως, τόσο μια σαλάτα ντομάτας όσο και μια σπιτική σάλτσα αξίζουν μια θέση στο τραπέζι σας.

Η κατανόηση αυτής της ισορροπίας βοηθά στην απάντηση ενός συχνού ερωτήματος στην κουζίνα: μήπως το μαγείρεμα καταστρέφει τα πολύτιμα στοιχεία της ντομάτας ή μήπως τα βελτιώνει;

Μήπως το μαγείρεμα της ντομάτας καταστρέφει τα θρεπτικά συστατικά της;

Το μαγείρεμα μεταβάλλει το διατροφικό προφίλ της ντομάτας, αλλά δεν εξαλείφει όλα τα ωφέλιμα συστατικά της. Τα διάφορα επιμέρους θρεπτικά συστατικά της αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο στη θερμότητα.

Η βιταμίνη C είναι ευαίσθητη στη θέρμανση. Σε μια εργαστηριακή μελέτη του 2002, ντομάτες που θερμάνθηκαν στους 88°C για 30 λεπτά περιείχαν περίπου 29% λιγότερη βιταμίνη C σε σύγκριση με τα δείγματα ωμής ντομάτας. Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης μεγαλύτερη ποσότητα διαθέσιμου λυκοπενίου και υψηλότερη αντιοξειδωτική δράση στα δείγματα που είχαν υποστεί θέρμανση.

Τα αποτελέσματα αυτά αφορούν συγκεκριμένες πειραματικές συνθήκες. Δεν σημαίνουν ότι κάθε σπιτική σάλτσα χάνει ακριβώς το 29% της βιταμίνης C που περιέχει, ούτε ότι το σιγοβράσιμο για 30 λεπτά αποτελεί τον ιδανικό στόχο από διατροφική άποψη.

Οι ωμές ντομάτες δεν παρουσιάζουν αυτές τις απώλειες που προκαλούνται από το μαγείρεμα, ενώ παράλληλα παρέχουν φυτικές ίνες, κάλιο και φυλλικό οξύ. Η αξία τους υπερβαίνει την παρουσία ενός και μόνο θρεπτικού συστατικού.

Γιατί το λυκοπένιο απορροφάται ευκολότερα από τις μαγειρεμένες ντομάτες;

Η θέρμανση και η διάσπαση των ιστών της ντομάτας βοηθούν στην απελευθέρωση του λυκοπενίου από την κυτταρική δομή του καρπού, καθιστώντας το πιο προσβάσιμο κατά τη διάρκεια της πέψης.

Αυτή η διάκριση είναι σημαντική: η ποσότητα μιας ουσίας που περιέχεται σε ένα τρόφιμο και η ποσότητα που απορροφά τελικά ο οργανισμός σας είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μια ντομάτα μπορεί να περιέχει λυκοπένιο, το οποίο όμως απελευθερώνεται σχετικά δύσκολα από τους άθικτους ιστούς της.

Έρευνες σε ανθρώπους επιβεβαιώνουν την πρακτική σημασία της επεξεργασίας των τροφίμων. Μια μελέτη του 1997 έδειξε ότι το λυκοπένιο απορροφάται σε μεγαλύτερο βαθμό από τον πελτέ ντομάτας παρά από τις φρέσκες ντομάτες, όταν και στις δύο περιπτώσεις χορηγήθηκε η ίδια ποσότητα λυκοπενίου και η κατανάλωση γινόταν μαζί με κάποια λιπαρή ουσία (λάδι).

Επρόκειτο για μελέτη επί της απορρόφησης λυκοπενίου. Δεν τεκμηρίωσε ότι η κατανάλωση πελτέ αντί για φρέσκες ντομάτες προλαμβάνει τις καρδιακές παθήσεις ή τον καρκίνο. Ομοίως, η υψηλότερη αντιοξειδωτική δράση, όπως μετράται στο εργαστήριο, δεν αποτελεί άμεσο δείκτη προστασίας από ασθένειες στον άνθρωπο.

Έχει σημασία η προσθήκη ελαιολάδου;

Ναι. Το λυκοπένιο είναι λιποδιαλυτό, επομένως η κατανάλωση ντομάτας μαζί με κάποια πηγή λίπους μπορεί να διευκολύνει την απορρόφησή του.

Μια μικρή ποσότητα ελαιολάδου μπορεί να εξυπηρετήσει αυτόν τον σκοπό, είτε σε μια σάλτσα ντομάτας είτε σε μια σαλάτα με ωμές ντομάτες. Το μαγείρεμα και η προσθήκη ελαιολάδου λειτουργούν συμπληρωματικά, βελτιώνοντας τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών. Οι ωμές ντομάτες δεν χάνουν τη θρεπτική τους αξία, επειδή δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία.

Δεν χρειάζεται να μετατρέψετε μια σάλτσα σε ένα πιάτο με υπερβολική ποσότητα λαδιού. Ο πρακτικός στόχος είναι ένα απολαυστικό γεύμα που περιέχει ντομάτες και κάποια πηγή υγιεινού λίπους, αντί για την μεγιστοποίηση ενός και μόνο θρεπτικού συστατικού με κάθε κόστος.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι οι κονσερβοποιημένες ντομάτες μια αξιόλογη εναλλακτική λύση έναντι των φρέσκων;

Ναι. Αποτελούν μια χρήσιμη επιλογή για μαγείρεμα, ειδικά όταν οι φρέσκες ντομάτες δεν είναι στην εποχή τους. Όπου είναι δυνατόν, επιλέξτε προϊόντα χωρίς προσθήκη αλατιού και ελέγξτε τις σάλτσες για τυχόν προσθήκη ζάχαρης.

Μπορώ να καταψύξω φρέσκες ντομάτες για μελλοντική χρήση;

Ναι. Μπορείτε να καταψύξετε ολόκληρες ή τεμαχισμένες ντομάτες, προορίζοντάς τις για σάλτσες ή άλλα μαγειρευτά φαγητά. Καθώς η υφή τους αλλάζει μετά την απόψυξη, είναι καταλληλότερες για μαγείρεμα παρά για κατανάλωση σε ωμή σαλάτα.

Συμπέρασμα

Εντάξτε τόσο τη σαλάτα ντομάτας όσο και τη σάλτσα ντομάτας στην καθημερινότητά σας. Οι ωμές ντομάτες διατηρούν τη βιταμίνη C, η οποία είναι ευαίσθητη στη θερμότητα, ενώ το μαγείρεμα μπορεί να ενισχύσει τη διαθεσιμότητα του λυκοπενίου. Επιλέξτε τον τρόπο παρασκευής που ταιριάζει στο γεύμα και δώστε προσοχή στα συνοδευτικά του.