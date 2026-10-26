Το «πιο υγιεινό κρέας στον κόσμο» είναι πιο θρεπτικό από τον αρακά, τις ντομάτες και το μαρούλι

Snapshot Το χοιρινό λίπος (ρδί) κατατάσσεται όγδο στη λίστα με τα πιο θρεπτικάφιμα σύμφωνα με το BBC Good Food, με βαθλογία 73/ για διατροφική αξία.

Το λαρδί είναι πλούσιο σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β, μέταλλα και περιέχει περισσότερα ακόρεστα λιπαρά από το λίπος αρνιού ή μοσχαριού.

Το καθαρό λαρδί δεν περιέχει υδατάνθρακες και προσφέρει κορεσμένα και μονοακόρεστα λιπαρά που βοηθούν στην αίσθηση κορεσμού και μειώνουν την επιθυμία για τσιμπολόγημα.

Η κατανάλωση βιολογικού λαρδιού από χοίρους ελευθέρας βοσκής προτείνεται για καλύτερη διατροφική αξία και αποφυγή πρόσθετων ουσιών.

Το λαρδί περιέχει συζευγμένο λινολεϊκό οξύ (CLA), το οποίο έχει μελετηθεί για πιθανές ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία. Snapshot powered by AI

Υπάρχουν ορισμένες τροφές που φαίνονται πιο υγιεινές απ' ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Ωστόσο, ένα συγκεκριμένο είδος ζωικού λίπους θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο θρεπτικό από τα λαχανικά.

Στα ράφια με τα προϊόντα υγιεινής διατροφής συναντά κανείς συνήθως τυρί κότατζ, γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και τρόφιμα με λίγες θερμίδες. Ωστόσο, το συγκεκριμένο τρόφιμο δεν είναι ακριβώς αυτό που θα περίμενε κανείς να βρει σε ένα τέτοιο τμήμα.

Παρότι η οργάνωση Cancer Research UK έχει προειδοποιήσει ότι «πολλές μελέτες έχουν δείξει πως η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του εντέρου», υπάρχει ένα είδος ζωικού λίπους που θεωρείται πιο υγιεινό ακόμη και από ορισμένες υπερτροφές.

Τα στοιχεία προέρχονται από το BBC Good Food, το οποίο εξέτασε τα διατροφικά οφέλη περισσότερων από 1.000 τροφίμων και κατέληξε σε μια λίστα με τις πιο θρεπτικές επιλογές.

Φυσικά, αν δεν τρώτε κρέας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

Αν, όμως, καταναλώνετε κρέας και θέλετε να ικανοποιείτε τις διατροφικές σας επιθυμίες προσέχοντας παράλληλα την υγεία σας, τότε ίσως σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη επιλογή.

Το χοιρινό λίπος, γνωστό και ως λαρδί, βρίσκεται στην όγδοη θέση της λίστας με τα 100 πιο υγιεινά τρόφιμα, σύμφωνα με το BBC Good Food, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 73 στα 100 για τη διατροφική του αξία.

Αποτελεί πλούσια πηγή βιταμινών του συμπλέγματος Β και μετάλλων, ενώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, περιέχει περισσότερα ακόρεστα λιπαρά και θεωρείται πιο υγιεινό από το λίπος του αρνιού ή του μοσχαριού.

Για σύγκριση, ο αρακάς βρίσκεται στη 15η θέση, το πράσινο μαρούλι στην 59η και οι κόκκινες ντομάτες στην 61η θέση. Με βάση τη συγκεκριμένη κατάταξη, επομένως, το χοιρινό λίπος κατατάσσεται υψηλότερα από αυτά τα λαχανικά.

Ο δρ Έρικ Μπεργκ εξηγεί ότι «το καθαρό λαρδί είναι χοιρινό λίπος που έχει υποστεί επεξεργασία και καθαρισμό. Χρησιμοποιείται συχνά στη μαγειρική, καθώς αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες και προσφέρει πλούσια γεύση και υφή».

«Το λαρδί δεν περιέχει υδατάνθρακες και προσφέρει τόσο κορεσμένα όσο και μονοακόρεστα λιπαρά», αναφέρει ο δρ Μπεργκ, ο οποίος διαθέτει 30 χρόνια εμπειρίας στη χειροπρακτική και τη φυσική υγεία.

«Η ένταξη του λαρδιού στη διατροφή σας μπορεί να σας βοηθήσει να αισθάνεστε χορτάτοι και ικανοποιημένοι, μειώνοντας την επιθυμία για τσιμπολόγημα ανάμεσα στα γεύματα», προσθέτει.

Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η επιλογή βιολογικού λαρδιού από χοίρους ελευθέρας βοσκής, καθώς, σύμφωνα με το δημοσίευμα, μπορεί να προσφέρει καλύτερη διατροφική αξία και να μην περιέχει πρόσθετα που συναντώνται συχνά σε προϊόντα συμβατικής εκτροφής.

«Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Animal Production Science επισημαίνει ότι το λαρδί περιέχει συζευγμένο λινολεϊκό οξύ (CLA), το οποίο έχει μελετηθεί για τις πιθανές ευεργετικές επιδράσεις του στην υγεία», προσθέτει ο δρ Μπεργκ.

Η Κιμ Ντενκχάους, πιστοποιημένη διαιτολόγος-διατροφολόγος, δήλωσε στο TODAY.com ότι το βιολογικό κρέας είναι πολύ πιο υγιεινό από εκείνο που έχει εκτεθεί σε χημικές ουσίες.

«Ό,τι καταναλώνει και προσλαμβάνει ένα ζώο καταλήγει τελικά και στον οργανισμό μας, καθώς τρώμε το ίδιο το ζώο. Οι πρόσθετες αυξητικές ορμόνες που χορηγούνται στα ζώα μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και ορμονικών διαταραχών στον ανθρώπινο οργανισμό», ανέφερε η ειδικός, η οποία εδρεύει στο Λος Άντζελες.

Τα 20 πιο θρεπτικά τρόφιμα, σύμφωνα με το BBC Good Food

Αμύγδαλα

Τσεριμόγια

Πετρόψαρο του ωκεανού

Πλατύψαρα

Σπόροι τσία

Κολοκυθόσποροι

Σέσκουλα

Χοιρινό λίπος (λαρδί)

Φύλλα παντζαριού

Λυθρίνι

Αποξηραμένος μαϊντανός

Αποξηραμένο σέλινο

Νεροκάρδαμο

Μανταρίνια

Αρακάς

Λούτσος

Πόλοκ Αλάσκας

Φρέσκο κρεμμυδάκι

Κόκκινο λάχανο

Μπακαλιάρος του Ειρηνικού