Μοναδική εξαγωγική παρουσία της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στη διεθνή φαρμακευτική έκθεση CPhI

Η έκθεση CPhI αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή διοργάνωση στο χώρο του φαρμάκου, η οποία πραγματοποιείται εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον του παγκόσμιου φαρμακευτικού επιχειρείν, των εταιρειών που αναπτύσσουν φαρμακευτικά προϊόντα, των παραγωγών, των διανομέων και των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία εκπροσωπήθηκε από 33 περίπτερα ελληνικών εταιρειών που αναπτύσσουν έντονη εξαγωγική δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο.

Όπως τονίστηκε από όλους, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποτελεί το μοναδικό κλάδο χημικής βιομηχανίας στην Ελλάδα με τόσο εκτεταμένη διεθνή παρουσία, γεγονός το οποίο συνεπάγεται και ανάλογη προστιθέμενη αξία για τη χώρα μας.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, Θεόδωρος Τρύφων, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Είμαστε πολύ υπερήφανοι, διότι δεν υπάρχει άλλος κλάδος της χημικής βιομηχανίας που να εκπροσωπείται με 33 περίπτερα στην μεγαλύτερη διεθνή φαρμακευτική έκθεση. Με την παρουσία μας αυτή αναδεικνύουμε τις σημαντικές ερευνητικές και αναπτυξιακές δυνατότητες, καθώς και τις προοπτικές του κλάδου της εγχώριας παραγωγής φαρμάκων, κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Πολιτείας για την οριστική έξοδο της χώρας μας από την κρίση. Είναι ξεκάθαρο ότι η αξιοποίηση της δυναμικής αυτής, προϋποθέτει την άμεση λύση στο πρόβλημα της υπερβολικής επιβάρυνσης των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών που φθάνει στο 70% συνολικά λόγω του τεράστιου clawback, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα και τη βιώσιμη παρουσία μας στη διεθνή αγορά».

Οι εταιρείες οι οποίες συμμετείχαν στην έκθεση είναι: ADELCO PHARMACEUTICAL & COSMETIC INDUSTRY, ALPLAPHARMA, ANFARM HELLAS S.A., BECRO, BENNETT PHARMACEUTICAL INDUSTRY, CBL, COOPER PHARMACEUTICALS S.A., DEMO S.A., ELPEN Pharmaceutical Co. Inc., FREZYDERM S.A., GALENICA S.A, GAP S.A., GENEPHARM S.A., GEROLYMATOS International S.A., HELP SA, IASIS PHARMA S.a, LABOCHEM SA, LABOSERVE, LAMDA LABORATORIES SA, LAVIPHARM, MASTIHA Art of Nature, MEDICAIR, PAPERPACK S.A., PHARMA-DATA S.A., PHARMATHEN Global BV, PHARMAZAC, PharOS Ltd, QACS LAB, RAFARM S.A, SIMVIS Pharmaceuticals, UNI-PHARMA SA, VIANEX S.A., VIOSER SA.

