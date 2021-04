ΕΕΦΑΜ: Webinar για την εξ αποστάσεως επικοινωνία και τις βέλτιστες πρακτικές

Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management εγκαινίασε τις φετινές εκπαιδευτικές δράσεις της με ένα επιτυχημένο webinar για την εξ αποστάσεως επικοινωνία.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το webinar με τίτλο “Remote Communication: Skills & Practices during and after Covid-19 era", που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φa.Μ.) στις 19 και 22 Απριλίου 2021. Περισσότερα από 570 στελέχη της φαρμακευτικής αγοράς είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν μέσα από διαδραστικές παρουσιάσεις για τις εξελίξεις του κλάδου και τις βέλτιστες πρακτικές επικοινωνίας που εφαρμόζουν οι φαρμακευτικές εταιρείες, εν καιρώ πανδημίας.

Αναλυτικότερα, την πρώτη θεματική ενότητα (19 Απριλίου), με τίτλο “The Future of GoToMarket in Covid-19 era" συντόνισε η Βάσω Καραμάνου, Vaccines Lead/Region Greece, Pfizer Hellas με ομιλητές τους Μαρία Τριανταφύλλου, επικεφαλής του Τμήματος Ερευνών Αγοράς της IQVIA Greece, Γιώργο Κωστόπουλο, επικεφαλής της ομάδας σχεδιασμού και εκπονήσεως ψηφιακών εκδηλώσεων για την IQVIA Technologies EMEA, Ιωάννη Ανδρουτσόπουλο, Multichannel Marketing Lead, GlaxoSmithKline και Αντώνη Θεοδωρίδη, Customer Excellence & Innovation Lead CY/MT/GR, Takeda Hellas. Η θεματολογία της ημέρας περιελάμβανε την παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας αγοράς που διεξήγαγε η IQVIA αναφορικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας στη δραστηριότητα των Επαγγελματιών Υγείας, συμβουλές για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό της στρατηγικής επικοινωνίας των επιχειρήσεων του κλάδου και παραδείγματα καλών πρακτικών που ήδη εφαρμόζονται.

Στη δεύτερη θεματική ενότητα (22 Απριλίου) με τίτλο “Remote Communication: Skills and Practices" και συντονιστή τον Χρήστο Χριστίδη, Head of Human Resources, VIANEX/VIAN συμμετείχαν οι Όλγα Ματσούκη, Corporate Trainer, Professional Medical Coach and Mentor και Ιωάννης Οφάκογλου, Founder & Director, RISTART. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στις ορθές πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζονται από τα στελέχη που βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» της εξ αποστάσεως επικοινωνίας με τους εταίρους του κλάδου, προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα της επικοινωνίας και να ενισχύσουν τον ρόλο τους στο νέο περιβάλλον της αγοράς.

Η Πρόεδρος της Ε.Ε.Φα.Μ, Ντανιέλα Μάλο δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τις 40 φαρμακευτικές εταιρίες που εκπροσωπήθηκαν μέσω των στελεχών τους στο webinar, τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (Σ.Φ.Ε.Ε.), την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.), τον Σύνδεσμο Εταιρειών Φαρμάκων Ευρείας Χρήσης (Ε.Φ.Ε.Χ.) και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (Σ.Ε.Ι.Β.), καθώς και την IQVIA Technologies για τη χορηγία της πλατφόρμας που φιλοξένησε το webinar».

Η Ε.Ε.Φα.Μ. ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες και τους καλεί να παραμένουν ενήμεροι σχετικά με τις μελλοντικές εκπαιδευτικές δράσεις της, ώστε να συνεχίσουν να επωφελούνται από τις ευκαιρίες επιμόρφωσης, επαγγελματικής ανάπτυξης και διασύνδεσης που προσφέρει.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.