Η ΒΙΑΝΕΞ ανάμεσα στις «Most Sustainable Companies in Greece» για το 2023

Η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., η μεγαλύτερη ελληνική φαρμακοβιομηχανία, αναγνωρίστηκε λαμβάνοντας μια θέση ανάμεσα στις «The Most Sustainable Companies in Greece» για το 2023, σημειώνοντας υψηλές επιδόσεις στην εφαρμογή και την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.

Συγκεκριμένα, η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. έλαβε τη διάκριση αυτή έχοντας συμπεριληφθεί ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες που διαμορφώνουν τον Επιχειρηματικό Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα. Η διάκριση των εταιρειών προέκυψε μετά από αξιολόγηση βάσει ESG κριτηρίων και ένταξη αυτών στο "Sustainability Performance Directory", τον Επιχειρηματικό Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει διαμορφωθεί με βάση τις προδιαγραφές του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας. Η επιβεβαίωση της τελικής αξιολόγησης και κατάταξης των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε από Ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από έγκριτα μέλη της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι εταιρείες που διακρίθηκαν, παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Οργανισμός "Quality Net Foundation" την Πέμπτη, 30 Μαρτίου.

Το Βραβείο παρέλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Παναγούλιας, Αντιπρόεδρος ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., ενώ κατά την τοποθέτησή του σε πάνελ αναφορικά με τη συνεισφορά της ΒΙΑΝΕΞ και του κλάδου γενικότερα, ανέφερε: «Η ΒΙΑΝΕΞ, η μεγαλύτερη ελληνική φαρμακοβιομηχανία, ανήκει σε έναν κλάδο το προϊόν του οποίου είναι συνυφασμένο με την ανθρώπινη ζωή και τις ανάγκες της κοινωνίας. Από αυτήν την άποψη, η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης υπάρχει διαχρονικά στη φιλοσοφία του Ομίλου. Πάνω στους άξονες βιωσιμότητας, αναπτύσσουμε δράσεις για να μειώσουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα, όπως για παράδειγμα η χρήση φωτοβολταϊκών και υβριδικών οχημάτων. Δίνουμε επίσης έμφαση στις κοινωνικές δράσεις αλληλεγγύης, αναβαθμίζοντας Δομές Υγείας κυρίως σε ακριτικά νησιά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την κατασκευή φαρμακείου στο Καστελλόριζο. Ταυτόχρονα προσφέρουμε στους ανθρώπους μας ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον ισότητας και αξιοκρατίας. Τέλος, ως προς τον πυλώνα Governance, επιδεικνύουμε διαφάνεια στις διαδικασίες μας, ακολουθώντας ένα αυστηρό πλαίσιο συμμόρφωσης και ποιότητας».

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ, κ. Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος, τέλος, ανέφερε με μήνυμά του σχετικά με τη σημαντική αυτή διάκριση: «Είμαστε υπερήφανοι που η ΒΙΑΝΕΞ είναι μεταξύ των "The Most Sustainable Companies in Greece" και συμμετέχουμε ενεργά στο διάλογο για τη δημιουργία ενός μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης για τη χώρα. Στη ΒΙΑΝΕΞ ακολουθούμε μια ολιστική στρατηγική βιωσιμότητας. Πάνω στους άξονες που έχει θέσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναπτύσσουμε πολύπλευρες δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας. Ιδιαίτερο βάρος ρίχνουμε στην κοινωνία και την υγεία. Με την πρωτοβουλία στήριξης των νησιών μας, που υλοποιούμε τα τελευταία χρόνια, έχουμε προχωρήσει σε δωρεές σε περιφερειακές μονάδες υγείας και δημόσια νοσοκομεία για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και των υποδομών, προσφέρουμε φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό, στηρίζουμε υπογόνιμα ζευγάρια στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν παιδί, ενισχύουμε το εκπαιδευτικό έργο σε ακριτικά σχολεία. Δεσμευόμαστε να παραμείνουμε πρότυπο επιχειρηματικής αντίληψης και δημιουργικής προσφοράς, και να συνεχίσουμε να είμαστε στην κορυφή της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, με συναίσθηση της ευθύνης μας απέναντι στους Έλληνες ασθενείς».