ΕΚΠΑ - ΠΕΦ: Πρωτόκολλο συνεργασίας για μεταπτυχικαό πρόγραμμα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψαν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» και η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας.

Πρωτόκολλο Συνεργασίας με σκοπό την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων σε θέματα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και επιμόρφωσης στελεχών, υπέγραψαν η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) και το National and Kapodistrian University of Athens MBA, δηλαδή το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων».

Οι στόχοι του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας αφορούν στην αξιοποίηση των γνώσεων και εμπειριών των δύο φορέων προς όφελος της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και στη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά.

Ειδικότερα τα μέρη, εστιάζοντας στην ειδίκευση του University of Athens MBA στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», δηλώνουν την πρόθεσή τους για τη διαμόρφωση πλαισίου μεταξύ τους συνεργασίας, προκειμένου να προωθήσουν δια των κοινών τους ενεργειών:

1. Θέματα που άπτονται ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων Οργάνωσης & Διοίκησης στελεχών & υποψηφίων εργαζομένων στον κλάδο της Φαρμακοβιομηχανίας αξιοποιώντας τεχνικές και μέσα εκπαίδευσης για μετάδοση & επικαιροποίηση σχετικών με τους τομείς αυτούς γνώσεων.

2. Θέματα εξέλιξης των προτύπων διαχείρισης και διοίκησης εταιρικών σχημάτων και ειδικότερα θέματα που άπτονται οργανωσιακών δομών και σχετικής κατάρτισης, συστημάτων αξιολόγησης και μέτρησης επιδόσεων και λοιπών συναφών τομέων.

3. Θέματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση των επιστημονικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών επαφών των συμβαλλομένων φορέων διεθνώς, έτσι ώστε το αποτέλεσμα των επαφών αυτών να μεγιστοποιεί στο πλαίσιο της παρούσας συνεργασίας την εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και έρευνα στα αντικείμενα της επιχειρηματικής Οργάνωσης & Διοίκησης.

4. Θέματα που επάγουν την άμεση και αποτελεσματική γεφύρωση της επιστήμης και της έρευνας στην Οργάνωση & Διοίκηση με την επιχειρηματικότητα.

5. Εφαρμογές που θα δίνουν τη δυνατότητα στις εταιρείες-μέλη της ΠΕΦ να καινοτομούν επιχειρηματικά, με την αξιοποίηση μεμονωμένων ή ομάδων μεταπτυχιακών, διδακτορικών φοιτητών και αποφοίτων του University of Athens MBA.

6. Εφαρμογές που θα δίνουν τη δυνατότητα στις εταιρείες-μέλη της ΠΕΦ να στελεχώνονται με κατάλληλους επιστήμονες από το University of Athens MBA NETwork, δηλαδή το δίκτυο των αποφοίτων, φοιτητών και καθηγητών του ΠΜΣ.

Με αφορμή την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) και του National and Kapodistrian University of Athens MBA, ο πρόεδρος της ΠΕΦ Θεόδωρος Τρύφων δήλωσε: «Η συνεργασία της ΠΕΦ με το University of Athens MBA ενδυναμώνει το στόχο της ΠΕΦ για τη διασύνδεση της φαρμακοβιομηχανίας με το Πανεπιστήμιο. Η διάδραση του εκπαιδευτικού προγράμματος του University of Athens MBA με τη φαρμακευτική βιομηχανία είναι απαραίτητη για την προετοιμασία των μελλοντικών στελεχών του φαρμακευτικού κλάδου μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων που απαντούν στις ανάγκες των εταιρειών του κλάδου».

Εκ μέρους του University of Athens MBA ο Διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος, Αν. Καθηγητής Δημήτριος Μπάλιος, δήλωσε: «Η συνεργασία των δύο φορέων θα εξασφαλίσει στις επιχειρήσεις της φαρμακοβιομηχανίας αμεσότερη πρόσβαση σε ταλαντούχα στελέχη που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω εξέλιξη του κλάδου. Ταυτόχρονα, στελέχη των μελών της ΠΕΦ, αποκτώντας την εκπαιδευτική εμπειρία του University of Athens MBA, θα έχουν τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, τις ηγετικές τους ικανότητες αλλά και τις απαιτούμενες δεξιότητες που θα τους οδηγήσουν σε προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα το University of Athens MBA κυρίως η ειδίκευση της "Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας", θα αποκτήσει ένα αξιόπιστο κανάλι για την απορρόφηση των αποφοίτων του από την αγορά εργασίας της φαρμακοβιομηχανίας».

Εστιάζοντας στην ειδίκευση του University of Athens MBA στη «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», ο ακαδημαϊκός της συντονιστής Καθηγητής Γιάννης Υφαντόπουλος σημειώνει: «Οι νέες Ευρωπαϊκές Πολιτικές στον τομέα του φαρμάκου, σε συνδυασμό με το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα των φαρμακευτικών επιχειρήσεων της ΠΕΦ, διαμορφώνουν ένα νέο ελπιδοφόρο τοπίο αγοράς εργασίας για προικισμένα στελέχη. Ο πνευματικός και ερευνητικός δίαυλος μεταξύ της ΠΕΦ και του University of Athens MBA θα διαμορφώσει ηγετικά στελέχη με ύψιστο γνωσιακό υπόβαθρο στην φαρμακευτική επιχειρηματικότητα. Η συνέργεια των μεταπτυχιακών φοιτητών του University of Athens MBA, με Διοικητικά Στελέχη από τον κλάδο του φαρμάκου, της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, της έρευνας και της καινοτομίας, θα συμβάλει στην σμίλευση της προσωπικότητας των αποφοίτων μας για να αποκτήσουν τα κατάλληλα προσόντα ώστε να ανταποκριθούν επάξια στις νέες προκλήσεις».