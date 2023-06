ΕΕΦαΜ: «Η ηγεσία δεν είναι θέμα εξουσίας, αλλά επιρροής»

«Leading With or Without Authority» - Το επιτυχημένο εκπαιδευτικό σεμινάριο της Ε.E.Φα.Μ. παρείχε μία εις βάθος ανάλυση της θετικής και αποτελεσματικής ηγεσίας

«Η Ηγεσία δεν είναι θέμα εξουσίας, αλλά επιρροής. Πραγματικός ηγέτης είναι αυτός που έχει αποκτήσει το δικαίωμα να ασκεί εξουσία, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό των μελών της ομάδας του και τα παρακινεί να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για την ολοκλήρωση των κοινών στόχων». Στην παραπάνω φράση συνοψίζεται η ουσία των μηνυμάτων του καινοτόμου εκπαιδευτικού σεμιναρίου "Leading With or Without Authority", το οποίο προσέφερε στα στελέχη του φαρμακευτικού κλάδου η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ). Το σεμινάριο στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία, καθώς η συμμετοχή άγγιξε τα 300 στελέχη πολυεθνικών και ελληνικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης απηύθυναν χαιρετισμό η Ντανιέλα Μάλο, Πρόεδρος Ε.Ε.Φα.Μ, ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Πρόεδρος ΣΦΕΕ, η Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Πρόεδρος Pharma Innovation Forum (PIF), ο Γεώργιος Βασιλόπουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος ΠΕΦ, ο Αντώνιος Αυγερινός, Πρόεδρος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού & Γενικός Διευθυντής ΣΑΦΕΕ και ο Θωμάς Δόκιος, Γενικός Διευθυντής ΕΦΕΧ.

Το σεμινάριο τίμησαν με τη συμμετοχή τους ως εισηγητές διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί και επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους. Τις 3 κεντρικές ομιλίες πραγματοποιήσαν οι: Πέγκυ Βελιώτου, Partner, Consulting KPMG, Δημήτρης Μπουραντάς, Πρύτανης στο New York College και Αναστάσιος Σταλίκας PhD, Καθηγητής Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας, ενώ η σύνθεση των δύο διαδραστικών panels είχε ως εξής: στο πρώτο Panel με τίτλο “Leading With Authority” και συντονιστή τον Σπύρο Φιλιώτη, Vice President & General Manager Pharmaserve Lilly, συμμετείχαν οι Θωμαΐς Κωνσταντοπούλου, Market Access Director, JANSSEN, Νάνσυ Παπαλεξανδρή, Ομ. Καθ. Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ο.Π.Α., Λία Μπερτσιάδου, I & I Lead, PFIZER και Δημήτρης Παπανικολάου, πρ. Επαγγελματίας Καλαθοσφαιριστής, Autism Awareness Motivator. Στο δεύτερο panel, με τίτλο “Leading Without Authority”, που συντόνισε η Yβόνη Παπαστελάτου, SANOFI Country Lead & General Manager Specialty Care, Greece & Cyprus και συμμετείχαν οι Πωλίνα Γκουμπούρου, Talent Acquisition Partner, ROCHE, Θάλεια Τελίδου, Senior Brand Manager, Ηematology BMS, Νίκος Φλώρος, Managing Partner, CFR Athens και Κατερίνα Ραλλού Καρέλλα, Mindfulness and Mindful Leadership Mentor.

Το σεμινάριο παρείχε μια διαθεματική προσέγγιση της έννοιας της ηγεσίας και της προσωπικότητας του σύγχρονου ικανού ηγέτη, με τους εισηγητές να παρουσιάζουν ο καθένας από τη δική του σκοπιά, τις ιδιότητες, τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές που (πρέπει να) διακρίνουν έναν ηγέτη στο πλαίσιο της «νέας εργασιακής πραγματικότητας». Πράγματι, καθώς διανύουμε μια περίοδο μετασχηματισμού του εργασιακού περιβάλλοντος μέσω της αλληλεπίδρασης διαφορετικών γενεών εργαζομένων, της καθιέρωσης περισσότερο υποστηρικτικών και συμπεριληπτικών μοντέλων εργασίας, αλλά και της αυξανόμενης χρήσης των νέων τεχνολογιών και της Τεχνητής Νοημοσύνης, γινόμαστε μάρτυρες μιας παράλληλης μετάβασης: δίπλα στο παραδοσιακό μοντέλο της «εξουσιαστικής» ηγεσίας, αναδεικνύεται ένα πρότυπο ηγεσίας θεμελιωμένο στις αρχές της θετικής ψυχολογίας, της ενδυνάμωσης των ομάδων και της ανοικτής επικοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ως «Ηγεσία» ορίζεται η ικανότητα του ατόμου να εμπνέει και να παρακινεί τα μέλη της ομάδας να ακολουθούν πρόθυμα και συνειδητά τις οδηγίες του και να συμμετέχουν στην εκπλήρωση ενός κοινού οράματος, είτε αυτό το άτομο έχει θεσμοθετημένη εξουσία (“Leading With Authority), είτε όχι (“Leading Without Authority”). Από την άλλη, η Εξουσία αποτελεί το εργαλείο που επιτρέπει στον ηγέτη να υλοποιήσει τις αποφάσεις και να εφαρμόσει στρατηγικές για την ανάπτυξη και την αύξηση της απόδοσης των μελών της ομάδας. Όταν η ισορροπία μεταξύ Ηγεσίας και Εξουσίας επιτυγχάνεται, οι ομάδες κινητοποιούνται, ενδυναμώνονται και αποκτούν τα μέσα για να επιτυγχάνουν τα καλύτερα αποτελέσματα.

Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η ηγετική συμπεριφορά δεν αποτελεί εγγενές χάρισμα ή «ταλέντο», αλλά είναι μία ιδιότητα που καλλιεργείται και αναπτύσσεται μέσω της εξάσκησης. Όλοι οι ομιλητές συμφώνησαν πως ένας ικανός ηγέτης κάνει ορθή χρήση του εξουσιαστικού ρόλου του όταν δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον όπου κάθε μέλος της ομάδας αισθάνεται ότι ανήκει, βρίσκει υποστήριξη και ενθαρρύνεται να συμμετέχει ενεργά στην εκπλήρωση των κοινών στόχων. «Γίνεσαι Ηγέτης όταν δημιουργείς τις προϋποθέσεις για να κερδίζεις τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη της ομάδας σου» ήταν το μήνυμα που κυριάρχησε στις εισηγήσεις της ημερίδας.

Όσον αφορά στις δεξιότητες που διακρίνουν τον ικανό ηγέτη, μείζονος σημασίας είναι η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της συναισθηματικής νοημοσύνης, ώστε να αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και προοπτικές κάθε μέλους της ομάδας. Επιπλέον είναι απαραίτητο να έχει αυτογνωσία και ευελιξία στη σκέψη, να κτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης προωθώντας τη συνεργασία και την ανοικτή επικοινωνία, να καθοδηγεί τους συνεργάτες του βάσει τεκμηριωμένων επιχειρημάτων, αλλά και να επιλύει τις συγκρούσεις με θετικό τρόπο. Θέτοντας σαφείς και ρεαλιστικούς στόχους, παρέχοντας εποικοδομητική ανατροφοδότηση και ενθαρρύνοντας την ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους των συνεργατών του, ο ηγέτης δημιουργεί το θετικό και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον που θα οδηγήσει την ομάδα και τον οργανισμό στην επιτυχία. Αναφορά έγινε στην εφαρμογή πρακτικών ενσυνειδητότητας, η ευεργετική επίδραση της οποίας στην εργασία τεκμηριώνεται από πληθώρα μελετών.

Η Ντανιέλα Μάλο, Πρόεδρος της Ε.Ε.Φα.Μ, δήλωσε: «Πάντα πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των στελεχών της φαρμακευτικής αγοράς, η Ε.Ε.Φα.Μ. ανέλαβε με το σεμινάριο “Leading With or Without Authority”, να εμβαθύνει στην προσωπικότητα του Ηγέτη του 21ου αιώνα, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι διαφορετικές επιχειρηματικές συνθήκες απαιτούν διαφορετικά μοντέλα ηγεσίας. Αναλύοντας τις έννοιες και τις διαφορετικές προσεγγίσεις της ηγεσίας, επιχειρούμε με το εν λόγω σεμινάριο να υποστηρίξουμε τα στελέχη που ήδη κατέχουν ή επιθυμούν να καταλάβουν έναν ηγετικό ρόλο, ώστε να κάνουν ορθή χρήση αυτού του ρόλου, επιτυγχάνοντας την αυτοβελτίωση και την πρόοδο της ομάδας τους».