88η ΔΕΘ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ ο τζίρος των γερμανικών φαρμακοβιομηχανιών στην Ελλάδα

Σε πάνω από 1 δισ. ευρώ ανέρχεται ο τζίρος των γερμανικών φαρμακοβιομηχανιών, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με μερίδιο αγοράς στο 10%. Τα παραπάνω επισήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Boehringer Ingelheim Eλλάς, αντιπρόεδρος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Δημήτρης Αναγνωστάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο περίπτερο της Γερμανίας στην 88η ΔΕΘ, με θέμα «Δύο αγορές, μια αποστολή: Ελληνογερμανικές συνεργασίες στον τομέα της υγείας». Πρόσθεσε, δε, ότι οι φαρμακοβιομηχανίες έχουν πάνω από 1.300 εργαζόμενους, στην πλειοψηφία τους απόφοιτους πανεπιστημίου, που μιλούν τη γερμανική γλώσσα.

Αντίστοιχα, στις ιατροτεχνολογικές εταιρείες εργάζονται πάνω από 500 άτομα, ο τζίρος τους ανέρχεται στα 200 εκατ. και το μερίδιο αγοράς στο 25%. Ο κ. Αναγνωστάκης, σημείωσε ότι στη χώρα μας είναι θετικό το κλίμα για επενδύσεις στην παραγωγή φαρμάκου, καθώς κυρίως το «επενδυτικό clawback», ο συμψηφισμός δηλαδή επενδυτικών δαπανών με μέρος των ποσών που επιστρέφουν οι φαρμακευτικές στο κράτος, ώθησε τις εταιρείες να κατασκευάσουν εργοστάσια. Τόνισε, ωστόσο, ότι είμαστε πίσω στον τομέα των κλινικών μελετών, καθώς στο Βέλγιο, που έχει παρόμοιο πληθυσμό, δαπανώνται 800 εκατ. ευρώ για μελέτες και στην Ελλάδα 80 με 90 εκατ. ευρώ. Ακόμη, επισήμανε ότι δυσκολίες παρουσιάζονται στην πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες και πρέπει να υπάρξει συζήτηση με την κυβέρνηση για εξομάλυνση της κατάστασης.

Η πολυεθνική εταιρεία Boehringer Ingelheim με βάση τη Γερμανία έχει τζίρο 25 δισ. ευρώ ετησίως και παράγει 670 φάρμακα για ανθρώπους και ζώα. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον κ. Αναγνωστάκη είναι ανάμεσα στις 10 μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου. Φάρμακα που απευθύνονται σε πάνω 95 εκατ. ασθενείς παγκοσμίως στα πεδία της ογκολογίας, της ανοσολογίας, της ενδοκρινολογίας, παράγει η εταιρεία Merck, σύμφωνα με την managing director Eλλάδας και Κύπρου Σούζαν Κινγκ-Μπαρνάντο. Η Bayer είναι παρούσα από το 1955 στην Ελλάδα, στους τομείς των φαρμάκων, της έρευνας για χρόνια νοσήματα, των δερμοκαλλυντικών και στην επιστήμη της γεωργίας, τόνισε η Σόνια Μουσαβερέ, διευθύντρια επικοινωνίας της Bayer Ελλάς. Από την πλευρά του ο συνδιευθύνων σύμβουλος του ομίλου ELPEN, Θεόδωρος Τρυφών, επισήμανε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται το πενταετές επενδυτικό πλάνο ύψους 170 εκατ. ευρώ που θα ολοκληρωθεί το 2026. Το μερίδιο της εταιρείας φτάνει το 25% στα καρδιομεταβολικά φάρμακα και το 15% στα αναπνευστικά.

Συνεργασία για τα παιδιά με καρκίνο

Πρόσβαση σε εξειδικευμένη θεραπεία είχαν παιδιά με καρκίνο που συμμετείχαν σε μελέτες που διεξήχθησαν μέσα από τη συνεργασία του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» με το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο (DKFZ).

H παιδίατρος, ακαδημαϊκός υπότροφος Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας Μαρία Φιλιππίδου τόνισε ότι σε σύνολο 190 ασθενών με δυσχερή πρόγνωση, 6 με 10 εξασφάλισαν μακροχρόνια επιβίωση.

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Εξαγωγική Πρωτοβουλία για την Οικονομία της Υγείας του Germany Trade and Invest εκ μέρους του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Προστασίας του Κλίματος, σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο senior manager της Εξαγωγικής Πρωτοβουλίας για την Υγεία Germany Trade and Invest, Χάραλαντ Μάιλορντ, η διευθύντρια Ελλάδας και Κύπρου του Germany Trade and Invest, Μιχαέλα Μπαλή, ο πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Βασίλης Γούναρης.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Σχετικές ειδήσεις