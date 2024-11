Χρυσό μετάλλιο σε Έλληνες φοιτητές για καινοτόμα θεραπεία κατά του ιού του Δυτικού Νείλου

Help

Το χρυσό μετάλλιο για μια καινοτόμα αντιική θεραπεία που θα μπορούσε να αλλάξει την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου, κέρδισαν στον διεθνή διαγωνισμό Συνθετική Βιολογίας iGEM Grand Jamboree, προπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωάννινων.

Η διεπιστημονική ομάδα iGEM IOANNINA 2024 παρουσίασε στον διαγωνισμό την μοριακή «Άτροπο», μια αντιική θεραπεία που αξιοποιεί την πλέον σύγχρονη τεχνολογία γονιδιακής επεξεργασίας CRISPR-Cas 13 και στοχεύει στην αντιμετώπιση της εγκεφαλίτιδας που προκαλείται από λοίμωξη του ιού του Δυτικού Νείλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η iGEM IOANNINA 2024, η διεπιστημονική ομάδα προπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωάννινων, ξεχώρισε ανάμεσα σε περισσότερες από 430 ομάδες από όλο τον κόσμο, αποσπώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της το χρυσό μετάλλιο, διακρίσεις και 3 υποψηφιότητες σε βραβεία ειδικής κατηγορίας. Η ομάδα της iGEM IOANNINA 2024 διακρίθηκε ως η 2η καλύτερη ομάδα στην κατηγορία των Overgrad για το βραβείο Συμπερίληψης (Best Ιnclusivity). Ακόμη το έργο της ομάδας προκρίθηκε για το βραβείο καλύτερου project στην κατηγορία Best Infectious Diseases Project μαζί με την ομάδα της Οξφόρδης και του Σικάγο και ήταν υποψήφια για το βραβείο Best Education.

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία Help Pharmaceuticals ήταν χρυσός χορηγός των μελών της ομάδας iGEM Ioannina 2024, στον διεθνή διαγωνισμό που διεξήχθη το Σάββατο 26 Οκτωβρίου, στο Παρίσι. Οι επικεφαλής της Help Pharmaceuticals, Ευάγγελος Ζέκκας και Ελένη Ζέκκκα, συγχαίρουν όλα τα μέλη της ομάδας της iGEM Ioannina: «Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλαμε σε αυτή την προσπάθεια, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας στη στήριξη της επιστημονικής κοινότητας και των φοιτητών, της έρευνας και της μακρόχρονης συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Θα είμαστε δίπλα σας και στα επόμενα βήματα.»

Σχετικές ειδήσεις