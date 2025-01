Novartis Hellas: Πολλαπλές διακρίσεις σε σημαντικούς θεσμούς

Η Novartis Hellas απέσπασε πολλαπλές βραβεύσεις σε τρεις διαφορετικούς θεσμούς, που αναγνωρίζουν το σημαντικό της αποτύπωμα για τους ασθενείς, την κοινωνία και τους ανθρώπους της. Η εταιρεία, ξεχώρισε για τις καινοτόμες ασθενοκεντρικές της πρωτοβουλίες, με 5 διακρίσεις στα Patient Partnership Awards, 2 βραβεία στα Healthcare Awards και την πιστοποίηση Great Place to Work-Certified™ για το 2024-2025.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναδείχθηκε Patient Partnerships Company of the Year στα Patient Partnership Awards, αποδεικνύοντας την ηγετική της θέση στον τομέα της υποστήριξης και ενδυνάμωσης των ασθενών. Παράλληλα κατέκτησε τρία χρυσά βραβεία για τις καινοτόμες πρωτοβουλίες ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης: «Το ρεκόρ στην LDL χοληστερόλη», τo πρόγραμμα «Κανένας Μόνος», για την ενδυνάμωση των ευάλωτων ατόμων της Τρίτης Ηλικίας και το «Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης Ενώσεων Ασθενών», το οποίο εστιάζει στην εκπαίδευση και την ενίσχυση των γνώσεων εκπροσώπων ασθενών. Επιπλέον, έλαβε το χάλκινο βραβείο για τη «Φωνή των ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση», μια σειρά podcasts, που επιχειρεί να ενημερώσει, να εμπνεύσει και να ενδυναμώσει τους ασθενείς, τους φροντιστές αλλά και το ευρύ κοινό, σχετικά με τη συγκεκριμένη νευρολογική νόσο.

Ταυτόχρονα, στα Healthcare Awards, η Novartis Hellas απέσπασε το χρυσό βραβείο για την εκστρατεία «Το ρεκόρ στην LDL χοληστερόλη» και το αργυρό για την πρωτοβουλία «Κανένας Μόνος».

Τέλος, η Novartis Hellas πιστοποιήθηκε ως Great Place to Work-Certified™ για το 2024-2025, από τον φορέα Great Place to Work® Hellas, και συγκαταλέγεται στη λίστα των εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, στην Ελλάδα. Η αναγνώριση ως Great Place to Work, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος με επίκεντρο τον άνθρωπο, προωθώντας την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων της, καθώς και την ενσωμάτωση πρακτικών που ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και την ομαδικότητα.

Η Φωτεινή Μπαμπανάρα, Επικεφαλής Επικοινωνίας & Patient Advocacy Novartis Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας, δήλωσε σχετικά: «Οι διακρίσεις αυτές, μας γεμίζουν χαρά και υπερηφάνεια, καθώς αποτελούν επιστέγασμα της συλλογικής μας προσπάθειας, να υλοποιούμε με συνέπεια πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν τους ασθενείς, στηρίζουν την τοπική κοινωνία και εξελίσσουν τους ανθρώπους μας. Με οδηγό την αποστολή μας, θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε λύσεις που βοηθούν τους ανθρώπους να ζουν περισσότερο και καλύτερα»