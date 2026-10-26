Βράβευση του Διονύση Φιλιώτη από την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία για την προσφορά του στην Υγεία

 Μια διαδρομή 62 χρόνων στο φάρμακο που άφησε το αποτύπωμά της στην ελληνική φαρμακευτική ιστορία 

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Βράβευση του Διονύση Φιλιώτη από την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία για την προσφορά του στην Υγεία
ΦΑΡΜΑΚΟ
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  • Ο Διονύσης Φιλιώτης τιμήθηκε από την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία για την πολυετή προσφορά του στον ελληνικό φαρμακευτικό κλάδο και την Υγεία.
  • Η επαγγελματική του διαδρομή ξεκίνησε το 1964 και συνδέθηκε στενά με την Lilly από το 1974, ενώ ίδρυσε τη Φαρμασέρβ το 1984 και τη Φαρμασέρβ-Λίλλυ το 1994.
  • Υπό την ηγεσία του, η Φαρμασέρβ-Λίλλυ καθιερώθηκε ως κορυφαία φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα με έμφαση στην επιστημονική καινοτομία και την πρόσβαση των ασθενών σε σύγχρονες θεραπείες.
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Την πολυετή προσφορά και την ουσιαστική συμβολή του στον χώρο της Υγείας αναγνώρισε η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ), τιμώντας τον κ. Διονύση Φιλιώτη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Φαρμασέρβ-Λίλλυ, για την επαγγελματική του διαδρομή, που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στον ελληνικό φαρμακευτικό κλάδο.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο, την πόλη όπου ο κ. Φιλιώτης πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Η επιστροφή στον τόπο όπου διαμορφώθηκαν τα πρώτα του όνειρα, αυτή την φορά για να τιμηθεί για την συνολική προσφορά του, προσέδωσε στην βράβευση ιδιαίτερο συμβολισμό και έντονη συναισθηματική αξία.

Η σχέση του κ. Φιλιώτη με το φάρμακο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 1964, με την εισαγωγή του στη Φαρμακευτική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τότε έως σήμερα, η πορεία του χαρακτηρίζεται από διορατικότητα, επιχειρηματικό όραμα και συνέπεια στην υπηρεσία της Υγείας. Η επαγγελματική του διαδρομή συνδέθηκε στενά με την Lilly από το 1974, ενώ η πρωτοβουλία του για την ίδρυση της Φαρμασέρβ το 1984 και η μετέπειτα δημιουργία της Φαρμασέρβ-Λίλλυ το 1994 αποτέλεσαν κομβικούς σταθμούς μιας μακρόχρονης παρουσίας στην ελληνική φαρμακευτική αγορά.

Υπό την ηγεσία του, η Φαρμασέρβ-Λίλλυ αναπτύχθηκε και καθιερώθηκε ως μία από τις κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα, με σταθερή επένδυση στην επιστημονική καινοτομία, στην συνεργασία με την ιατρική κοινότητα και στην διεύρυνση της πρόσβασης των ασθενών σε σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές.

Η φετινή τιμητική διάκριση συμπίπτει με δύο σημαντικές επετείους: την συμπλήρωση 150 ετών από την ίδρυση της Lilly και 32 ετών από την δημιουργία της Φαρμασέρβ-Λίλλυ. Οι δύο επέτειοι υπογραμμίζουν την σημασία της συνέχειας, της εμπιστοσύνης και της μακροχρόνιας δέσμευσης στην επιστημονική πρόοδο και στην Υγεία.

Παραλαμβάνοντας την διάκριση, ο κ. Φιλιώτης εξέφρασε την βαθιά συγκίνησή του και ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, κ. Κωνσταντίνο Μακρυλάκη, καθώς και τα μέλη της Εταιρείας. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στην καθοριστική συμβολή της φαρμακευτικής επιστήμης στην διαχείριση σημαντικών ασθενειών και στην βελτίωση της ανθρώπινης ζωής, αναδεικνύοντας παράλληλα τον πολύτιμο ρόλο της ιατρικής κοινότητας και ειδικότερα των Ελλήνων διαβητολόγων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους συνεργάτες του, στους ανθρώπους με τους οποίους μοιράστηκε προκλήσεις, επιτυχίες και ένα κοινό όραμα. «Με όλους αυτούς τους ακούραστους ανθρώπους θέλω να μοιραστώ την αποψινή τιμητική διάκριση που μου απονέμετε, επειδή η αναγνώριση αφορά και εκείνους», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η διάκριση δεν αφορά μόνο μια προσωπική διαδρομή, αλλά αποτυπώνει την δύναμη της συλλογικής προσπάθειας και της κοινής προσήλωσης σε έναν σκοπό με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, εξέφρασε την ευχή οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, οι ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν και οι δρόμοι που άνοιξαν όλα αυτά τα χρόνια να αποτελέσουν πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Η βράβευση από την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία αποτελεί μια ουσιαστική αναγνώριση της προσφοράς μιας προσωπικότητας που έχει συνδέσει το όνομά της με την εξέλιξη του ελληνικού φαρμακευτικού κλάδου. Μιας διαδρομής που επιβεβαιώνει ότι η διορατική ηγεσία, η συνέπεια στις αξίες και η αφοσίωση στον άνθρωπο μπορούν να αφήσουν ένα ουσιαστικό και διαχρονικό αποτύπωμα στην Υγεία.

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