Κορονοϊός και υπερλιπιδαιμία: Ο λοιμωξιολόγος Δημήτρης Χατζηγεωργίου απαντά στο Newsbomb.gr

Σε ερώτηση του Newsbomb.gr σχετικά με τους ασθενείς με υπερλιπιδαιμία και αν κινδυνεύουν περισσότερο από το νέο κορονοϊό, ο κ. Χατζηγεωργίου διευκρίνισε ότι από την αρχή της παρακολούθησης της νόσου Covid-19, η υπερλιπιδαιμία δεν υπήρξε ποτέ από μόνη της παράγοντας κινδύνου.

Η υπερλιπιδαιμία, δηλαδή τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης, LDL και τριγλυκεριδίων, αυξάνει τον κίνδυνο σκλήρυνσης των αρτηριών και των καρδιακών παθήσεων. Όπως τόνισε ο κ. Χατζηγεωργίου, αν δεν αντιμετωπιστεί η υπερλιπιδαιμία, μπορεί να αποτελέσει παράγοντα κινδύνου για στεφανιαία νόσο, η οποία η ίδια αποτελεί παράγοντας κινδύνου για την Covid-19.

«Άρα, από μόνη της δεν είναι, εκτός κι αν έχει γίνει τόσο σοβαρή και έχει προκαλέσει επιπλοκές από τα στεφανιαία ή από τα αγγεία γενικότερα, μπορεί από εκεί και πέρα ο ασθενής να είναι αυξημένου κινδύνου» επισήμανε.

Επιπλέον, αναφέρθηκε σε πρόσφατη δημοσίευση στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό "The New England Journal of Medicine" σχετικά με τους παράγοντες οι οποίοι ευνοούν ή δυσκολεύουν την πορεία των ασθενών με Covid-19. Φάνηκε ότι μία κατηγορία ασθενών οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία για την υπερλιπιδαιμία, λαμβάνουν δηλαδή στατίνες, προστατεύονται από την εξέλιξη της νόσου. «Άρα είναι μια καλή προοπτική αυτή, για κάποιον ασθενή με υπερλιπιδαιμία, αν παίρνει τα φάρμακά του δεν είναι σε ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου» δήλωσε ο κ. Χατζηγεωργίου.

Αναφορικά, τέλος, με ερωτήματα εκπαιδευτικών που πάσχουν από καρδιαγγειακά, για την υποχρεωτική τους παρουσία στα σχολεία κατά την επικείμενη επαναλειτουργία τους, ο Χατζηγεωργίου είπε ότι οι καρδιοπάθειες είναι μέσα στις κατηγορίες παθήσεων οι οποίες ανήκουν στο καθεστώς ειδικών αδειών που έχει θεσπιστεί από το υπουργείο Εσωτερικών. Ωστόσο, αν παρουσιαστεί ανάγκη, θα υπάρξει επιπλέον διευκρίνιση από το υπουργείο Υγείας.

