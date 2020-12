Παρακεταμόλη ή ιβουπροφαίνη: Τι δείχνουν νέες έρευνες για τη λήψη τους

Παρακεταμόλη ή ιβουπροφαίνη; Πού είναι καλύτερο να στραφούμε για να αντιμετωπίσουμε τον πυρετό, τον πονοκέφαλο και τις μυαλγίες; Υπάρχουν κάποια στοιχεία που αξίζει να προσέξουμε προτού πάρουμε ένα παυσίπονο για να ανακουφιστούμε από τα ήπια συμπτώματα της γρίπης, του κοινού κρυολογήματος ή του Covid-19;

Όσο απλοϊκά και αν φαντάζουν τα παραπάνω ερωτήματα, έρευνες που έχουν δει το «φως» της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, έχουν περιπλέξει λίγο τα πράγματα σε ό,τι αφορά στη λήψη αναλγητικών. Οι μελέτες αυτές, οι οποίες να σημειώσουμε ότι βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και δεν έχουν καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα, αφορούν ουσιαστικά στις επιπτώσεις που η λήψη συγκεκριμένων ουσιών για την ανακούφιση του πόνου και του πυρετού, μπορούν να έχουν στους ασθενείς με κορονοϊό.

Με τον Covid-19, τη γρίπη και το κοινό κρυολόγημα να «απειλούν» την υγεία και την καθημερινότητά μας αυτή την περίοδο και πολλά από τα αρχικά τους συμπτώματα να μοιάζουν σημαντικά μεταξύ τους, όπως για παράδειγμα, ο πυρετός, ο πονοκέφαλος, ο βήχας και οι μυαλγίες, έχει σίγουρα ενδιαφέρον να ενημερωθούμε για το τι αναφέρουν οι πλέον πρόσφατες έρευνες σχετικά με τη λήψη παρακεταμόλης και ιβουπροφαίνης.

Ας δούμε, λοιπόν, αναλυτικά τα στοιχεία που μας αφορούν, μέσα από μία σειρά ερωτημάτων.

Τι είναι η παρακεταμόλη και τι η ιβουπροφαίνη;

Προτού αναφερθούμε στις ενδείξεις που έχουν στη διάθεσή τους οι ειδικοί αναφορικά με τη χρήση αναλγητικών την περίοδο του κορονοϊού, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τι είναι οι δύο αυτές ουσίες, στις οποίες στρεφόμαστε εδώ και χρόνια για να ανακουφίζουμε, μεταξύ άλλων, συμπτώματα όπως ο πυρετός, ο πονοκέφαλος και οι μυαλγίες.

Η παρακεταμόλη, λοιπόν, είναι η πιο ευρέως διαδεδομένη αναλγητική ουσία παγκοσμίως και χρησιμοποιείται για την άμεση και ασφαλή ανακούφιση από συμπτώματα όπως ο πονοκέφαλος, ο πυρετός, οι νευραλγίες, οι πόνοι περιόδου, οι πονόδοντοι και μεταξύ άλλων, οι μυϊκοί πόνοι.

Όσο για την ιβουπροφαίνη, είναι ένα μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο (NSAID) με αντιφλεγμονώδη, αναλγητική και αντιπυρετική δράση, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά για τη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και της οστεοαρθρίτιδας, αλλά δεν συνίσταται σε ασθενείς με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο.

Ποια είναι η πλέον ασφαλής επιλογή εν μέσω πανδημίας;

Οι ενδείξεις διάφορων νέων μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί και συνεχίζουν να γίνονται την περίοδο που διανύουμε, δείχνουν ότι η παρακεταμόλη φέρεται να συνιστά μία περισσότερο σίγουρη επιλογή εν μέσω Covid-19, σε ό,τι αφορά στην ανακούφιση αρκετών, περισσότερο ήπιων συμπτωμάτων της νόσου. Όσο για την ιβουπροφαίνη και άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα όμως, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να δυσχεράνουν τα συμπτώματα του κορονοϊού[1].

Η αναστάτωση σε ό,τι αφορά στο κατά πόσο είναι ασφαλής η λήψη παυσίπονων με ιβουπροφαίνη ξεκίνησε στη Γαλλία με τέσσερις περιπτώσεις ασθενών με Covid-19 χωρίς υποκείμενα νοσήματα, περιπτώσεις κατά τις οποίες η κατάσταση των ασθενών επιδεινώθηκε έπειτα από τη λήψη ιβουπροφαίνης. Ως αποτέλεσμα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έσπευσε να επιστήσει την προσοχή μας σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Λίγο καιρό αργότερα, ωστόσο, τόσο ο ΠΟΥ όσο και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕMA), αναθεώρησαν τις απόψεις τους σχετικά με την ιβουπροφαίνη, επικαλούμενοι έλλειψη επαρκών κλινικών στοιχείων ή πληθυσμιακών δεδομένων[2].

Σε κάθε περίπτωση και με βάση μερικές πρώτες ενδείξεις από έρευνες που έγιναν τους τελευταίους μήνες, υπάρχουν δύο βασικά σημεία ανησυχίας σχετικά με τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Το πρώτο είναι τα αν μπορούν τελικά να επιδεινώσουν τα συμπτώματα των ασθενών με κορονοϊό και το δεύτερο, το αν δύνανται να αυξήσουν τις πιθανότητες να νοσήσει ένα άτομο από Covid-19. Πρόκειται, ωστόσο, για δύο ερωτήματα που βασίζονται σε παρατηρήσεις και μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η ιβουπροφαίνη μπορεί πράγματι να συμβάλλει στην επιδείνωση των συμπτωμάτων των ασθενών με κορονοϊό. Ανεξάρτητα με το τι ισχύει όμως, υπάρχουν σίγουρα περιπτώσεις ασθενών με Covid-19 και υποκείμενα νοσήματα, στις οποίες δεν πρέπει να χορηγούνται μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα[3].

Για όλους τους παραπάνω λόγους, λοιπόν, η παρακεταμόλη συστήνεται ως μία περισσότερο ασφαλής επιλογή για την ανακούφιση συμπτωμάτων όπως ο πυρετός, ο πονοκέφαλος και οι νευραλγίες την περίοδο που διανύουμε -πάντα φυσικά όταν ακολουθούνται οι προβλεπόμενες οδηγίες σχετικά με τη δοσολογία των φαρμάκων που περιέχουν παρακεταμόλη.

