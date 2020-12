Έχετε πυρετό και δέκατα; Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη λήψη αντιπυρετικών

Κάθε φορά που ανεβάζουμε δέκατα και πυρετό, οι περισσότεροι από εμάς στρεφόμαστε στα αντιπυρετικά για την άμεση ανακούφισή μας.

Η αλήθεια είναι όμως, ότι συχνά δεν λαμβάνουμε υπόψη μας πολύτιμα στοιχεία, όπως εκείνα που αφορούν στη σωστή δοσολογία με αποτέλεσμα, να υπερκαταναλώνουμε αντιπυρετικά.

Με την πανδημία του Covid-19 να μας κάνει να ανησυχούμε περισσότερο από ποτέ άλλοτε όταν αισθανόμαστε τη θερμοκρασία του σώματός μας να ανεβαίνει και με τις εποχικές ιώσεις και τη γρίπη να «κυκλοφορούν», είναι σημαντικό να αφιερώσουμε λίγο χρόνο ώστε να ενημερωθούμε καλύτερα σχετικά με τη λήψη αντιπυρετικών. Ιδού, λοιπόν, μερικά ερωτήματα που μπορούν να μας βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Πότε να πάρουμε το πρώτο;

Σε ό,τι αφορά στα αντιπυρετικά, καλό είναι να μην αρχίζουμε την κατανάλωσή τους από τα πρώτα δέκατα, αλλά να περιμένουμε δίνοντας στον οργανισμό μας τη δυνατότητα να ανεβάσει λίγο περισσότερο τη θερμοκρασία στο σώμα μας και να καταπολεμήσει -όσο αυτό είναι εφικτό- τους ιούς, τα μικρόβια και τα βακτήρια που τον έχουν προσβάλει.

Ο πυρετός αποτελεί ουσιαστικά έναν αμυντικό μηχανισμό του οργανισμού μας ενάντια στις ιογενείς και τις βακτηριακές λοιμώξεις και συγκεκριμένα, ορίζεται ως η άνοδος της θερμοκρασίας του σώματος πάνω από τους 37°C. Καλό είναι να πάρουμε, λοιπόν, το πρώτο αντιπυρετικό όταν η θερμοκρασία του σώματός μας «αγγίξει» περίπου τους 38°C, δηλαδή όχι από την πρώτη στιγμή που θα δούμε ότι έχουμε δέκατα (έχουμε δέκατα όταν το θερμόμετρο δείχνει μέχρι 37,5°C). Αν αισθανόμαστε έντονα ρίγη, πόνους στο σώμα και έχουμε ανάγκη από ανακούφιση, τότε φυσικά μπορούμε να στραφούμε νωρίτερα σε ένα φαρμακευτικό προϊόν με παρακεταμόλη, προκειμένου να ανακουφιστούμε.

Με τη δοσολογία τι γίνεται;

Για να είμαστε, βέβαια, σίγουροι ότι δεν θα κάνουμε αλόγιστη χρήση αντιπυρετικών όσες ώρες ή ημέρες έχουμε δέκατα και πυρετό, είναι σημαντικό να διαβάσουμε καλά τις οδηγίες που συνοδεύουν το κάθε προϊόν.

Φυσικά, τα πράγματα είναι διαφορετικά για τα παιδιά, σε ό,τι αφορά στα αντιπυρετικά. Καλό είναι, λοιπόν, να προτιμούμε να τα ανακουφίζουμε από τον πυρετό με κάποιο παιδικό σιρόπι παρακεταμόλης ή υπόθετα που ενδείκνυνται τόσο για ενήλικες, όσο και για παιδιά. Σε κάθε περίπτωση, η συμβουλή του γιατρού μας κρίνεται απαραίτητη, ειδικότερα την περίοδο που διανύουμε, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Covid-19 βρίσκεται σε έξαρση, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου.

Παρακεταμόλη ή ιβουπροφαίνη;

Εκτός από την παρακεταμόλη βέβαια, μπορούμε επίσης να αντιμετωπίσουμε τον πυρετό και τα δέκατα με την ιβουπροφαίνη, το γνωστό μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες φάρμακο που μεταξύ άλλων, χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και της οστεοαρθρίτιδας. Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα στην περίοδο που διανύουμε, ωστόσο, η παρακεταμόλη συνιστά μία ασφαλής και καλή επιλογή για την ανακούφιση των ασθενών με ήπια συμπτώματα της νόσου του Covid-19. Διότι εκτός από το γεγονός ότι αποτελεί την πιο ευρέως διαδεδομένη αναλγητική ουσία παγκοσμίως, σύμφωνα με έρευνες που βρίσκονται βέβαια ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ενδείκνυται περισσότερο για τους ασθενείς με κορονοϊό.

Συγκεκριμένα, με βάση ενδείξεις νέων μελετών -πολλές από τις οποίες δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε ασφαλή συμπεράσματα- τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (NSAIDs) -στα οποία ανήκει η ιβουπροφαίνη- μπορούν σε κάποιες περιπτώσεις να επιδεινώσουν τα συμπτώματα του κορονοϊού σε ορισμένους ασθενείς[1]. Η παρακεταμόλη, λοιπόν, φαίνεται πως αποτελεί και στην εποχή του Covid-19 μία ασφαλής και αποτελεσματική επιλογή για την αντιμετώπιση του πυρετού, που δεν επιδεινώνει τη γενικότερη κατάσταση του ασθενή[2], μια επιλογή που μπορεί να προσφέρει άμεση ανακούφιση λόγω της ιδιαίτερα αποτελεσματικής αναλγητικής της δράσης στο ανθρώπινο κεντρικό νευρικό σύστημα.

[1] The use of ibuprofen to treat fever in COVID-19: A possible indirect association with worse outcome?, Jamersona, HoHaryad (2020)

[2] A Contemporary Review of Neurological Sequelae of COVID-19, Fiani, Covarrubias, Desai, Sekhon, Jarrah

Στρεφόμαστε, λοιπόν, στα αντιπυρετικά όταν ανεβάζουμε πυρετό και δέκατα, αλλά το κάνουμε με μέτρο, ακολουθώντας τις απαραίτητες οδηγίες και τη σωστή δοσολογία και δίνοντας σε αρχικό στάδιο στον οργανισμό μας, τον χρόνο να προσπαθήσει να καταπολεμήσει τους ιούς και τα μικρόβια. Πάνω από όλα όμως, επικοινωνούμε με τον γιατρό μας διότι τα νέα δεδομένα στη ζωή μας και η πανδημία του Covid-19, μπορεί να καταστήσουν ακόμη και έναν απλό πυρετό, «ύποπτο» και επικίνδυνο και στην περίπτωση του κορονοϊού, τα πλέον πρόσφατα στοιχεία δείχνουν πως στο 99% των περιπτώσεων νόσησης, παρουσιάζεται πυρετός. Το σίγουρο είναι πως η συγκεκριμένη νόσος, μπορεί να επηρεάσει διαφορετικά κάθε οργανισμό, για αυτό και είναι απαραίτητο να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λάβουμε άμεσα τα απαραίτητα μέτρα, τόσο για τη δική μας προστασία, όσο και των συνανθρώπων μας.