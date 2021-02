Εμβόλιο Pfizer/BioNTech: Ανατροπή! Δεν χρειάζεται πλέον ψύξη στους -70°C

Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι δύο εταιρείες στις αμερικανικές αρχές, το εμβόλιο μπορεί να διατηρηθεί μέχρι και για δύο εβδομάδες στους – 15° C, κάνοντας πιο εύκολη τη μεταφορά και διανομή του ακόμη και από φαρμακεία των πιο απομακρυσμένων περιοχών.

Το εμβόλιο BioNTech / Pfizer Covid-19 δεν χρειάζεται πλέον να διατηρείται σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, πιο κρύες κι από τον χειμώνα της Ανταρκτικής, σύμφωνα με νέα αποτελέσματα που -όπως αναφέρουν οι Financial Times- θα επιτρέψουν τη δραματική επέκταση της διανομής σε κλινικές, φαρμακεία και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Τα δεδομένα σταθερότητας, τα οποία έχουν υποβάλει οι εταιρείες στις αμερικανικές αρχές, δείχνουν ότι το εμβόλιο μπορεί να διατηρηθεί σε «κανονικές» θερμοκρασίες ιατρικού καταψύκτη – δηλαδή από – 15° C έως – 25° C – έως και δύο εβδομάδες, σε σύγκριση με τις προηγούμενες απαιτούμενες συνθήκες αποθήκευσης μεταξύ – 60° C και – 80° C .

Ο Ugur Sahin, διευθύνων σύμβουλος της BioNTech, δήλωσε ότι η ικανότητα αποθήκευσης του εμβολίου σε υψηλότερες από τις αρχικά δηλωθείσες θερμοκρασίες, θα δώσει στα κέντρα εμβολιασμού «μεγαλύτερη ευελιξία», προσθέτοντας ότι η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσει νέες συνθέσεις για να κάνει τη δόση του εμβολίου «ακόμη πιο εύκολη στη μεταφορά και τη χρήση».

Το πρωτοποριακό εμβόλιο των BioNTech / Pfizer ήταν το πρώτο που κέρδισε την κανονιστική έγκριση στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση πέρυσι, αλλά η ανάγκη αποθήκευσης και μεταφοράς των δόσεων κάτω από τους – 60° C περιέπλεκε την διανομή τους, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές που δεν διέθεταν την λεγόμενη υποδομή «ψυχρής αλυσίδας» .

Η DHL, μία από τις εταιρείες μεταφορών που συμμετείχαν στην αποστολή των δόσεων του εμβολίου, δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι οι κυβερνήσεις δεν κατάφεραν να προετοιμαστούν για την παράδοση του «τελευταίου μιλίου», πέρα ​​από τα εξειδικευμένα κέντρα διανομής και αποθήκευσης.

Οι νέες συνθήκες αποθήκευσης αναμένεται να κάμψουν αυτούς τους περιορισμούς και να κάνουν το εμβόλιο πιο ανταγωνιστικό.

Το αντίστοιχο εμβόλιο κατά της Covid-19 της Moderna, βασισμένο σε παρόμοια τεχνολογία RNA messenger, μπορεί ήδη να διατηρηθεί σε κανονικές θερμοκρασίες ψυγείου μεταξύ 2° C και 8° C για 30 ημέρες, ενώ ένα άλλο σκεύασμα ανάλογης τεχνολογίας που αναπτύσσεται από το CureVac της Γερμανίας μπορεί να διατηρηθεί σε παρόμοιες θερμοκρασίες για τρεις μήνες.

