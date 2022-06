Μετάλλαξη Όμικρον: Η επίδραση της προηγούμενης λοίμωξης και του εμβολιασμού έναντι της COVID-19

Η υβριδική ανοσία που ήταν αποτέλεσμα προηγούμενης νόσησης και πρόσφατου εμβολιασμού με τρίτη δόση, παρείχε τη μεγαλύτερη προστασία, σύμφωνα με τα δεδομένα της πρόσφατης δημοσίευσης των Heba N. Altarawneh και συνεργατών, στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση "The New England Journal of Medicine".