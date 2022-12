Η Βαριατρική και Μεταβολική χειρουργική δίνει τη λύση στην παχυσαρκία

Η παχυσαρκία πλήττει ανεπανόρθωτα τόσο την ποιότητα ζωής όσο και την υγεία των ατόμων. Στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως η Μεταβολική & Βαριατρική Χειρουργική δίνει οριστικές και αξιόπιστες λύσεις στη σύγχρονη αυτή επιδημία που ονομάζεται «παχυσαρκία».

Η παχυσαρκία ορίζεται μέσα από ένα διεθνή στατιστικό δείκτη, το Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), που προκύπτει ως εξής: ΔΜΣ = Βάρος/Ύψος2 (kg/m2). Ανάλογα με το αποτέλεσμα αυτής της πράξης το άτομο κατατάσσεται σε ελαφρά παχυσαρκία (30-35), βαριά παχυσαρκία (35-40) και νοσογόνο παχυσαρκία (>40).

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Παχυσαρκίας (World Obesity Federation-WOF) καλεί όλους να αντιμετωπίσουν τη σύγχρονη μάστιγα της παχυσαρκίας, που φαίνεται να παίρνει γιγάντιες διαστάσεις καθώς 2,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα υποφέρουν από την παχυσαρκία μέχρι το 2025 ενώ 600 δισεκατομμύρια δολάρια υπολογίζεται το ετήσιο ιατρικό κόστος για την αντιμετώπιση των συνεπειών παχυσαρκίας, όπως: Διαβήτης, καρδιαγγειακή νόσος, Νέοι τύποι καρκίνου, ηπατική νόσος, κατάθλιψη (2014).

Στα 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια προβλέπεται ότι θα φτάσει ο ετήσιος παγκόσμιος ιατρικός λογαριασμός για τη θεραπεία των συνεπειών της παχυσαρκίας (2025)

Τα στατιστικά αύξησης της παχυσαρκίας στη χώρα μας είναι πραγματικά θλιβερά: Πάνω από 480.000 παχύσαρκα παιδιά μέχρι το 2025 (Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Παχυσαρκίας Μεταβολισμού και Διαταραχών Διατροφής)

Η παιδική παχυσαρκία και η παχυσαρκία στους εφήβους έχει αναχθεί σε ένα σημαντικό θέμα της σύγχρονης κοινωνίας. Οι ρυθμοί της καθημερινότητας, οι άπειρες επιλογές junk food και η καθιστική ζωή κυρίως εντός του σπιτιού έχουν αυξήσει τα ποσοστά αυξημένου σωματικού βάρους σε παιδιά και εφήβους.

Τα δεδομένα αυτά πρέπει να μας προβληματίσουν. Η παχυσαρκία γερνάει τον οργανισμό και καταστρέφει την υγεία ακόμα και πολύ νέων ατόμων.

Είναι λογικό στους ανθρώπους να προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα, στα οποία απαντά ο Βασίλειος Γκιούρδας, χειρουργός πεπτικού ειδικευμένος στη Βαριατρική και Μεταβολική χειρουργική. Ο κ. Γκιούρδας είναι επίσης μέλος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Παχυσαρκίας, της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας, της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, του IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity & Metabolic Disorders) και του American College of Surgeons.

Τα ερώτημα στα οποία απαντά για την παχυσαρκία:

Ισχύει ότι είναι η αιτία πολλών άλλων νοσημάτων;

Η παχυσαρκία αποτελεί μία χρόνια πολυπαραγοντική νόσο που εξελίσσεται. Αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα μιας πληθώρας νοσημάτων, όπως Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου ΙΙ, Υπέρταση, Υπερλιπιδαιμία, υπνική άπνοια, λιπώδη διήθηση ήπατος, καρδιαγγειακά νοσήματα, υπερινσουλινισμό, γυναικολογικές διαταραχές, ορθοπεδικά προβλήματα, συγκεκριμένες μορφές καρκίνου (νέοι τύποι καρκίνου), κατάθλιψη.

Ποιος είναι ο ρόλος του μεταβολισμού;

Η παχυσαρκία οφείλεται στο «μεταβολικό σύνδρομο ή αντίσταση στην ινσουλίνη», το οποίο χαρακτηρίζεται από: λιπώδη διήθηση ήπατος, αυξημένη ινσουλίνη και ασταθές σάκχαρο. Τα κιλά είναι η παρενέργεια του μεταβολικού συνδρόμου. Γι αυτό για να σταματήσει κάποιος να παχαίνει πρέπει να θεραπεύσει την κύρια αιτία, το ενδοσπλαχνικό λίπος.

Η αποσταθεροποίηση του μεταβολισμού προκύπτει μετά από κάποια χρονική περίοδο κακής ποιοτικά διατροφής, όπου έγινε πρόσληψη πολλών λιπαρών ουσιών. Αυτό προκαλεί την εναπόθεση λίπους στο συκώτι (λιπώδη διήθηση ήπατος), γεγονός που εμποδίζει την ινσουλίνη να διηθήσει στο ήπαρ και να ρυθμίσει σωστά το μεταβολισμό.. Όσοι πάσχουν από «μεταβολικό σύνδρομο» ζουν με ένα συνεχές και έντονο αίσθημα πείνας, επιθυμία για γλυκά και υδατάνθρακες (μακαρόνια, ψωμιά, πίτες) και αδυνατούν να χάσουν βάρος. Αυτό μοιραία οδηγεί σε μία αύξηση βάρους περίπου 15% ανά 5ετία, σύμφωνα με τις διεθνείς μελέτες.

Πως θεραπεύεται το μεταβολικό σύνδρομο;

Η παχυσαρκία είναι ένας πολύ δυνατός αντίπαλος.

Οι δυνατότητες που παρέχει η Βαριατρική & Μεταβολική Χειρουργική είναι πολλές και καλύπτουν όλο το φάσμα αναγκών. Σε ελαφρά περιστατικά παχυσαρκίας, η Πτύχωση 3 στρωμάτων είναι μία εξαιρετική λύση περιορισμού στομάχου χωρίς παρέμβαση στην ανατομία του. Σε επόμενο στάδιο παχυσαρκίας, το Νέο Γαστρικό Μανίκι ή New Sleeve μειώνει τη χωρητικότητα του στομάχου και «κόβει» την ορμόνη της όρεξης, ενώ με τη χρήση υλικών υψηλής τεχνολογίας παρέχει θεαματικά αποτελέσματα με ασφάλεια. Τέλος, μία νέα ελπιδοφόρα επέμβαση, το Sasi, που μειώνει τη χωρητικότητα του στομάχου και παράλληλα γίνεται παράκαμψη εντέρου, κατάλληλη για άτομα που καταναλώνουν πολλά γλυκά.

Μία μη επεμβατική λύση για υπέρβαρους που θέλουν να χάσουν λίγα κιλά (περίπου 15 κιλά βάρος και 10 κιλά ενδοσπλαχνικού λίπους) ή παχύσαρκους που θέλουν να προετοιμαστούν για χειρουργείο είναι το Γαστρο-εντερικό μπότοξ.

Όλα είναι χειρουργεία που έχουν τη θέση τους στη Βαριατρική Χειρουργική και ο βαριατρικός χειρουργός οφείλει να ξέρει να τα εφαρμόζει ανάλογα. Γιατί δεν υπάρχει τέλειο χειρουργείο, αλλά το τέλειο χειρουργείο στον κατάλληλο ασθενή.

Αξίζει να επισημανθεί βέβαια, ότι πέραν από τη βαριατρική και μεταβολική επέμβαση χρειάζεται η δέσμευση του ασθενή στην υιοθέτηση νέου τρόπου ζωής με περισσότερη κίνηση και άθληση.

Άρα το κλειδί της επιτυχίας είναι στη συνεργασία ασθενούς και χειρουργού;

Ξεκάθαρα. Γιατί πέραν από την επιλογή του κατάλληλου χειρουργείου, είναι μείζονος σημασίας η μετεγχειρητική παρακολούθηση, όπως επιβεβαιώνεται και από σύγχρονες μελέτες.

Γι’ αυτό σαν ομάδα έχουμε οργανώσει και λειτουργούμε 32 ιατρεία σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο, για να παρακολουθούμε στενά μετεγχειρητικά όλους τους ασθενείς μας, μέσα από ένα πρωτόκολλο εξετάσεων (Γαστροσκόπηση, Αιματολογικές Εξετάσεις, Υπέρηχος άνω κάτω κοιλίας κ.ά)..

Απαιτείται δέσμευση από πλευράς του βαριατρικού χειρουργού σε αυτό που πράττει.

Έχετε ασθενείς από το εξωτερικό;

Πιστεύω ότι οι Έλληνες βαριατρικοί χειρουργοί και ο τομέας της βαριατρικής χειρουργικής στην Ελλάδα είναι πολύ εξελιγμένος. Λειτουργούμε σωστά, επιστημονικά και παράλληλα πολύ ανθρώπινα.

Γι’ αυτό, τόσο Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό όσο και ξένοι υπήκοοι, εμπιστεύονται επιστημονικά τους Έλληνες χειρουργούς και τις ιδιωτικές δομές στην Ελλάδα.

Ως εκ τούτου, χειρουργούμε πολλούς κατοίκους εξωτερικού, οι οποίοι ακολουθούν κατά γράμμα το μετεγχειρητικό πρωτόκολλο και παρακολουθούνται από την ομάδα μας μέσω ηλεκτρονικών μέσων.