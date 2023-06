Ψυχική Υγεία και Δημοκρατία: Συμπόσιο από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και το SNF Agora Institute

Η επιτακτική ανάγκη να τεθεί η ψυχική υγεία στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης επισημάνθηκε στο πλαίσιο του "Power and Purpose: A Symposium on Mental Health and Democratic Agency" που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.