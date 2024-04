ΕΛΠΙΔΑ: Διεθνές ιατρικό συνέδριο Παιδιατρικής Αιματολογίας - Ογκολογίας

Κορυφαίοι παιδίατροι αιματολόγοι-ογκολόγοι από ολόκληρο τον κόσμο θα ενώσουν τις φωνές και τις δυνάμεις τους στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα κατά του καρκίνου της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Χτίζοντας Γέφυρες στην Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία», πραγματοποιείται την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Απριλίου 2024, στην Αθήνα, με πρωτοβουλία των τμημάτων της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» και της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας, την υποστήριξη του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Το Διεθνές Συνέδριο είναι αφιερωμένο στη μνήμη της αείμνηστης ιδρύτριας του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη, η οποία υπήρξε πρωτοπόρος στη μάχη κατά του καρκίνου της παιδικής και εφηβικής ηλικίας και οραματίστηκε μια παγκόσμια συνεργασία ανάμεσα σε κράτη, νοσοκομεία και φορείς με στόχο τη βελτίωση της θεραπείας και την ίαση όλων των παιδιών και εφήβων με καρκίνο.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αδελφοποιήσεων του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ και ακολουθώντας το όραμα της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη για έναν κόσμο χωρίς σύνορα για την υγεία των παιδιών, καταξιωμένοι και διεθνώς αναγνωρισμένοι επιστήμονες από τα πρωτοπόρα παιδιατρικά ογκολογικά νοσοκομεία: Children’s Hospital of Philadelphia (ΗΠΑ), Princess Maxima Center for Pediatric Oncology (Ολλανδία), HOPP Children’s Cancer Center Heidelberg (Γερμανία) και The Hospital of Sick Kid’s Toronto (Καναδάς), μαζί με το επιστημονικό προσωπικό των τμημάτων της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» με τους οποίους υπάρχει στενή συνεργασία, θα παρουσιάσουν όλα τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα για την αντιμετώπιση του καρκίνου της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Παράλληλα, το επιστημονικό προσωπικό της Ογκολογικής Μονάδας Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ», καθώς και εκπρόσωποι των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων «ΕΛΠΙΔΑ» και «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» θα παρουσιάσουν επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τον καρκίνο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας στην χώρα μας, καθώς και τη συμβολή της «ΕΛΠΙΔΑΣ» στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου στη χώρα μας.

Σχετικές ειδήσεις