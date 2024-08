Γιατρός αποκαλύπτει αν πρέπει να πλένετε τα πόδια σας στο ντους και η απάντησή του θα σας σοκάρει

Ένας γιατρός έχει επιτέλους διευθετήσει τη συζήτηση στο Διαδίκτυο για το αν πρέπει ή όχι να πλένετε τα πόδια σας στο ντους και η απάντηση μπορεί να σας σοκάρει.

Κάθε τόσο το Διαδίκτυο κατακλύζεται συζητήσεις για κάτι μάλλον περίεργο, όπως το να να αποφασίσουμε αν αυτό το φόρεμα είναι μπλε ή χρυσό είτε αν προφέρουμε σωστά το "GIF".

Μία από τις πιο πρόσφατες από αυτές τις συζητήσεις, είναι αν πρέπει ή όχι να πλένετε τα πόδια σας στο ντους ή αν αρκεί απλώς να αφήσετε το σαπουνόνερο να τρέξει κάτω.

Η ερώτηση φαίνεται να χρονολογείται από το 2019 όταν μια δημοσκόπηση έγινε στο X (πρώην Twitter) που ρωτούσε: «Πλένεις τα πόδια σου στο ντους;». Αυτό οδήγησε σε αμέτρητες άλλες δημοσκοπήσεις στο Reddit, το Instagram και πολλά άλλα στο X που ρωτούσαν το κοινό την ίδια ερώτηση.

Αλλά τώρα, επιτέλους έχουμε έναν γιατρό για να απαντήσει. Και η απάντησή τους μπορεί να σας εκπλήξει.

Σε ένα επεισόδιο της HuffPost 'Am I Doing It Wrong?' podcast, οι οικοδεσπότες ρώτησαν την Dr Divya Shokeen, ιδρυτή δερματολογικού ινστιτούτου, την ερώτηση στα χείλη όλων: Πρέπει να πλένω τα πόδια μου στο ντους;

Ο Σόκιν απάντησε: «Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τα πλένεις εκτός κι αν ιδρώνεις και μόλις έκανες 20 μίλια με το ποδήλατο, τότε ναι, πλύνε τα πόδια σου»!

Η απάντηση του Shokeen οφείλεται στο γεγονός ότι τα πόδια μας καλύπτονται συνήθως από ρούχα που τα προστατεύουν από μικρόβια. Δεν είναι τα λεγόμενα «hotspots» βακτηρίων όπως οι μασχάλες σας, για παράδειγμα, που χρειάζονται τακτικό πλύσιμο.

Ο Σόκιν συνέχισε να λέει: «Νομίζω ότι το νερό που στάζει κάτω ή το σαπούνι είναι εντάξει για τον καθαρισμό των ποδιών σου».

Ο Shokeen λέει ότι είναι σημαντικό να αφιερώσετε ένα έως δύο λεπτά στα λεγόμενα «hotspots» στο σώμα σας για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν που χρησιμοποιείτε εκεί έχει χρόνο να λειτουργήσει. Φυσικά, πρέπει να είστε προσεκτικοί για τις πιο ευαίσθητες περιοχές, χρησιμοποιώντας απαλά προϊόντα.