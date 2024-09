Δέκα στοιχεία που καθιστούν το Be Well Festival μοναδικό στο είδος του

Το BE WELL FESTIVAL, το μεγαλύτερο φεστιβάλ ευεξίας, έρχεται στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου και θα μας βοηθήσει να έχουμε μια καλύτερη ζωή.

Πάμε να ανακαλύψουμε τα δέκα στοιχεία που το καθιστούν μοναδικό στο είδος του!

#1 Ολιστική προσέγγιση στην ευεξία

Το φεστιβάλ προσεγγίζει με ολιστικό τρόπο τη φυσική κατάσταση, την ψυχική υγεία και την πνευματική ισορροπία, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας. Με τις ολιστικές τεχνικές και τους experts θα εκπαιδευτείτε, θα δοκιμάσετε και θα ζήσετε το πιο energetic, ζωντανό και inspiring φεστιβάλ που θα σας βοηθήσει να ζείτε καλύτερα.

#2 Διάσημοι ειδικοί του χώρου

Το BE WELL FESTIVAL φέρνει τους κορυφαίους ειδικούς και celebrities από τον χώρο του fitness και της ευεξίας. Μαζί τους θα κάνετε ασκήσεις που, ήδη, είναι η νέα τάση στη γυμναστική.

#3 Ποικιλία δραστηριοτήτων

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως yoga, face yoga, meditation, sound healing, δυναμικά και fun fitness προγράμματα, recovery, κρυοθεραπεία και challenges, το φεστιβάλ καλύπτει όλα τα ενδιαφέροντα. Ηχοθεραπεία με ηχογαβάθες και tuning forks, yoga για ανακούφιση από το άγχος και το στρες, hatha yoga, yoga nidra και τεχνικές αναπνοής. Εδώ θα έρθετε να χαλαρώσετε, να γνωρίσετε και να βοηθήσετε τον εαυτό σας μέσα από ασκήσεις και θεραπείες. Επίσης, θα έχετε την ευκαιρία να βιώσετε την ευεργετική πρακτική του Pranic Healing.

#4 Εξειδικευμένες ζώνες

Διαθέτει ξεχωριστές περιοχές για wellness και fitness, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εξερευνήσουν συγκεκριμένα ενδιαφέροντα με εστιασμένο τρόπο. Το wellness zone εστιάζει περισσότερο στη χαλάρωση μέσω της yoga και του massage. Στο fitness θα ζήσετε την εμπειρία του γυμναστηρίου Alterlife. Μια μοναδική cross training προπόνηση που θα ενεργοποιήσει κάθε μυ του σώματός σας και θα εκτοξεύσει τον μεταβολισμό σας.

#5 Οικογενειακή εμπειρία

Με ειδικές δραστηριότητες για παιδιά, το φεστιβάλ προωθεί την υγιεινή ζωή για όλη την οικογένεια κάνοντάς την προσιτή και διασκεδαστική για όλες τις ηλικίες. Θα υπάρχει πρόγραμμα με kids yoga διαφόρων ηλικιών και, μάλιστα, σε ένα από αυτά συμμετέχει το παιδί με τον γονιό του, αλλά και το Gymnastic Stars του Λευτέρη Πετρούνια! Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να υιοθετούν υγιεινές διατροφικές συνήθειες και να συμπεριλαμβάνουν την άσκηση στην καθημερινή τους ζωή. Στο Be Well θα μάθετε πώς να το πετύχετε αυτό και πώς τα παιδιά σας θα σας ακολουθήσουν στον νέο τρόπο ζωής σας.

#6 Εκπαιδευτικά σεμινάρια και workshops

Κατά τη διάρκεια της γιορτής θα μπορείτε να παρακολουθήσετε ομιλίες από επαγγελματίες που θα σας δώσουν συμβουλές για μακροζωία, διατροφικές και συναισθηματικές αξίες. Επίσης, μπορείτε να πάρετε μέρος σε εργαστήρια ολιστικής πρακτικής. Από Face yoga, Mindgames, ασκήσεις αναπνοής, πρόληψη του καρκίνου του μαστού, sleep workshop μέχρι ανθοθεραπεία.

#7 Καινοτόμες θεραπείες

To BE WELL FESTIVAL παρουσιάζει νέες και πρωτοποριακές θεραπείες όπως είναι η κρυοθεραπεία σε συνδυασμό με breath work ακολουθώντας την μέθοδο WimHof. Είναι μια μοναδική εμπειρία που αναζωογονεί το σώμα και το πνεύμα. Είναι μια μορφή θεραπείας η οποία χρησιμοποιεί ακραία χαμηλές θερμοκρασίες για ολόκληρο το σώμα ή σε συγκεκριμένη περιοχή. Χαρίζει αντιγηραντικά οφέλη και «μπουστάρει» την ψυχολογία. Επίσης, θα έχετε την ευκαιρία να βιώσετε την ευεργετική πρακτική του Pranic Healing, η οποία θα σας βοηθήσει να εξισορροπήσετε την ενέργειά σας και να ανανεώσετε σώμα και πνεύμα.

#8 Διαγωνισμοί και δώρα

Στο BE WELL FESTIVAL oι συμμετέχοντες κερδίζουν πολλά δώρα! Καταρχάς, με την αγορά κάθε εισιτηρίου, έχουν αυτόματα μία μηνιαία συνδρομή στα μοναδικά και σύγχρονα γυμναστήρια Alterlife. Στη συνέχεια, με το ίδιο εισιτήριο, όλοι έχουν ένα δωρεάν massage στα Mymassage! Τέλος, ο νικητής του Hang Challenge θα επιστρέψει στο σπίτι του με ένα πλήρες home gym από την Gear Up για να εξασκείται στον δικό του προσωπικό χώρο!

#9 Υγιεινές γαστρονομικές επιλογές

Το φεστιβάλ διαθέτει ειδικό χώρο φαγητού με υγιεινές και γευστικές επιλογές. Το υγιεινό είναι πλέον και απολαυστικό! Στο BE WELL FESTIVAL θα έχετε την ευκαιρία να γευτείτε μια μεγάλη ποικιλία από ροφήματα, σνακς και φαγητά και να ενημερωθείτε για νέες συνταγές, ιδέες που θα βελτιώσουν τις διατροφικές συνήθεις και θα βελτιώσουν την ποιότητα του φαγητού σας και αντίστοιχα της ζωής σας.

#10 Φιλανθρωπικός σκοπός

Μέσω συγκεκριμένων δράσεων για καλό σκοπό, το Be Well Festival προσφέρει στην κοινωνία. Γίνε κι εσύ κομμάτι αυτής της δράσης!





Με διοργανωτές τους γνωστούς υποστηρικτές του wellness και του υγιεινού τρόπου ζωής Σάκη Τανιμανίδη και Χριστίνα Μπόμπα ελάτε και εσείς μαζί τους, για να ζήσετε την εμπειρία της μεγαλύτερης γιορτής ευεξίας στην Τεχνόπολη!

BE WELL FESTIVAL, μια γιορτή υγείας, ενδυνάμωσης και ευεξίας

Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων



Εισιτήρια:

Ημερήσιο Εισιτήριο/Daily Pass: 18 ευρώ

Διήμερο Εισιτήριο / 2 Day Pass: 30 ευρώ



Προπώληση:

https://www.more.com/happenings/festival/be-well-festival/