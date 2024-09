Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας: Έγκαιρη πρόσβαση στην καινοτομία φέρνει το νέο εθνικό πλαίσιο

Την επίσημη έναρξη του έργου για την ενδυνάμωση του Εθνικού Πλαισίου για την Εφαρμογή του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας 2021/2282, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, κατά τη διάρκεια του «1st Athens Patients’ Forum: Focusing on Quality of Care, Patient Safety and Experiences» που διοργανώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και την Ένωση Ασθενών Ελλάδος, την Παρασκευή (20/09/2024).

Το έργο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024 με την εκτίμηση των αναγκών των εμπλεκόμενων φορέων και την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στην Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (HTA), και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2026 με την πιλοτική εφαρμογή των μεθόδων και του πλαισίου που θα αναπτυχθεί σε φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

O γενικός γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού του υπουργείου Υγείας και συντονιστής του έργου, Δρ. Άρης- Νικόλαος Αγγελής, παρουσίασε την υφιστάμενη διαδικασία ΗΤΑ στη χώρα μας καθώς και τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/ 2282, ο οποίος αναμένεται να εφαρμοσθεί στα κράτη-μέλη της ΕΕ, τον Ιανουάριο του 2025. Παράλληλα, τόνισε τα οφέλη που θα προκύψουν, τόσο για τα κράτη-μέλη, όσο και για τους ασθενείς και την φαρμακοβιομηχανία, μέσα από την επιτάχυνση της διαδικασίας και την έγκαιρη πρόσβαση σε καινοτόμες τεχνολογίες υγείας.

Επιπλέον, ο Γενικος Γραμματεας Στρατηγικού Σχεδιασμού επεσήμανε πως «η νέα αυτή πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση της ΗΤΑ στη χώρα μας αποτελεί σημαντική εξέλιξη προς τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων στον τομέα της υγείας. Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός προωθεί μια περισσότερο διαφανή, επιστημονικά τεκμηριωμένη και ισότιμη προσέγγιση στην αξιολόγηση και εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών. Με τη συνεργασία και την τεχνογνωσία που αποκομίζουμε από άλλες ευρωπαϊκές εμπειρίες, μπορούμε να ενισχύσουμε την εθνική μας ικανότητα για την εφαρμογή του Κανονισμού με επιτυχία. Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της DG REFORM, και του ΠΟΥ είναι καίρια για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας».

