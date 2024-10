Deloitte: Οι παγκόσμιες τάσεις στον κλάδο της υγείας και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα

Προτάσεις για το μέλλον και τον μετασχηματισμό του κλάδου της Υγείας στην Ελλάδα συζητήθηκαν κατά την ετήσια εκδήλωση της Deloitte "Navigating the Future of Healthcare Ecosystem: Global Perspectives Through Local Lens". Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά, παρουσιάστηκαν οι παγκόσμιες τάσεις στον κλάδο της υγείας και αναλύθηκε η εφαρμογή τους στο ελληνικό υγειονομικό σύστημα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης αλλά και η υφυπουργός Ανάπτυξης, Ζωή Ράπτη.

Ο υπουργός Υγείας στην ομιλία του με θέμα τον μετασχηματισμό της Υγείας στην Ελλάδα, αναφέρθηκε στην ανάγκη οικοδόμησης ενός σύγχρονου και βιώσιμου Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Για εμάς στο Υπουργείο Υγείας, αποτελεί υψίστης σημασίας όχι μόνο το να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουμε αλλά και να διαφυλάξουμε ότι στο μέλλον θα εξακολουθούμε να προσφέρουμε με αξιοπρέπεια και συνέπεια ακόμα καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Παρά τις όποιες αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν και διαπερνούν οριζόντια όλο το ΕΣΥ, καταβάλλουμε συνεχή προσπάθεια για να αμβλύνουμε τα όποια προβλήματα, να βελτιώσουμε τις συνθήκες και να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατόν υπηρεσίες προς τους συνανθρώπους μας. Αυτή τη στιγμή διανύουμε μία περίοδο που πραγματικά προσπαθούμε να οικοδομήσουμε το νέο ΕΣΥ. Ένα ΕΣΥ που θα είναι δίπλα στον πολίτη αλλά και ένα ΕΣΥ που μας αξίζει και που είμαστε περήφανοι για αυτό».

Από την πλευρά της, η Υφυπουργός Ανάπτυξης στην ομιλία της με άξονα την καινοτομία στις βιοεπιστήμες υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να στηρίξει την καινοτομία στον τομέα της υγείας, σημειώνοντας πως: «Η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας και στην ιατρική. Από το σύνολο των έργων που χρηματοδοτούμε, άλλα έχουν ολοκληρωθεί και ενσωματώνονται πλέον στην ιατρική και άλλα είναι σε προχωρημένη φάση και αναμένεται να ολοκληρωθούν. Έργα που δημιουργούν αλυσίδες αξίας για τη χώρα μας και σίγουρα μετασχηματίζουν, βελτιώνουν και ενισχύουν το σύστημα υγείας μας. Με κάθε έργο που υλοποιείται, φέρνουμε την επιστήμη πιο κοντά στον Άνθρωπο, προσφέροντας λύσεις για ένα πιο υγιές μέλλον για όλους».

Ο Γιώργος Φράγκος, Consulting Partner και Ηuman Capital Leader της Deloitte δήλωσε: «Η Deloitte συνεχίζει σταθερά να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας στον τομέα της υγείας, αναπτύσσοντας λύσεις και προτάσεις που στοχεύουν σε ένα πιο βιώσιμο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας για όλους αλλά και οικοδομώντας έναν ανοικτό, διαδραστικό και κυρίως εποικοδομητικό διάλογο ανάμεσα στους εμπλεκόμενους – κάτι που προσδοκούμε ακόμη πιο έντονα μετά και την ολοκλήρωση της δεύτερης ετήσιας εκδήλωσής μας για το μέλλον του οικοσυστήματος υγείας στην Ελλάδα».

Στην εκδήλωση αναπτύχθηκαν μια σειρά από θεματικές σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι τεχνολογικές εξελίξεις μπορούν να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα, και να αξιοποιήσουν περαιτέρω την καινοτομία με στόχο τον μετασχηματισμό της υγειονομικής περίθαλψης:

- Συζητήθηκε το πώς ο τομέας της υγείας θα ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για εξατομικευμένες υπηρεσίες, δίνοντας έμφαση στη βελτίωση της εμπειρίας του ασθενούς και στην παροχή ποιοτικής φροντίδας.

- Αναφέρθηκαν οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Φαρμακευτική Βιομηχανία και το πώς μπορεί να εξασφαλίσει την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες.

- Παρουσιάστηκαν διεξοδικά οι ευκαιρίες που έχει η Ελλάδα να αναδειχθεί σε κόμβο καινοτομίας στον τομέα της υγειονομικής τεχνολογίας και της κλινικής έρευνας.

- Αναλύθηκαν οι εκτιμώμενες επιπτώσεις της Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Gen AI) στις επιστήμες υγείας.

- Μελετήθηκε το ζήτημα της υγειονομικής ισότητας στην Ελλάδα, εξετάζοντας τρόπους με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η πρόσβαση και η φροντίδα για όλους τους πολίτες με παράλληλη αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών.

Παρουσιάστηκε επίσης το πλαίσιο της Deloitte για το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης, δίνοντας έμφαση στις στρατηγικές που μπορούν να ενισχύσουν τα εθνικά συστήματα υγείας με βάση την ωριμότητα κάθε χώρας. Όπως αναφέρθηκε, ενώ οι επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις φέρνουν επανάσταση στην υγειονομική περίθαλψη, τα συστήματα υγείας στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν μία σειρά από προκλήσεις, όπως αύξηση του μέσου όρου ηλικίας, ενδυνάμωση των πολιτών/ασθενών που αλλάζει τα χαρακτηριστικά της ζήτησης, ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, ανισότητες και αυξανόμενο κόστος της καινοτομίας που δεν μπορεί να καλυφθεί με τα παραδοσιακά συστήματα χρηματοδότησης.

Για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των συστημάτων, απαιτείται ένας ουσιαστικός μετασχηματισμός, μία πορεία προς αυτό που ορίζεται ως Future of Health. Σύμφωνα με την Deloitte, η αλλαγή κινείται προς 5 βασικές κατευθύνσεις:

• Έμφαση στην πρόληψη και την ευημερία

• Ενίσχυση της εμπειρίας του πολίτη με αξιοποίηση δεδομένων και ψηφιακών τεχνολογιών

• Έλεγχος του κόστους με έμφαση στην προληπτική φροντίδα και σε ευέλικτα μοντέλα παροχής υπηρεσιών

• Υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών μέσων

• Προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στην υγεία.

