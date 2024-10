Για 6η συνεχόμενη χρονιά η Βecton Dickinson Hellas συμμετέχει στο «Greece Race for the Cure»

Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού είναι και φέτος το βασικό μήνυμα του «Greece Race for the Cure®», του αγώνα -θεσμού που διοργανώθηκε για 16η χρονιά, την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2024 στo κέντρο της Αθήνας.

Το Greece Race for the Cure®, πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), με την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe®.

«Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού» είναι το σύνθημα που ένωσε τους χιλιάδες συμμετέχοντες κάθε ηλικίας που έλαβαν μέρος στις νέες διαδρομές στο κέντρο της Αθήνας αλλά και όσους συμμετείχαν απομακρυσμένα.

Η Βecton Dickinson Hellas (BD Hellas Α.Ε.) αποτελεί σταθερό υποστηρικτή της διοργάνωσης εδώ και 6 χρόνια και στέλνει, μαζί με άλλους ευαισθητοποιημένους υποστηρικτές, το μήνυμα πως καμία γυναίκα δεν είναι μόνη σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα. Φέτος έδωσε το δυναμικό παρών με το δικό της περίπτερο στο προαύλιο του Ζαππείου Μεγάρου ενώ οι εργαζόμενοί της έλαβαν μέρος στον περίπατο των 2 χλμ. μαζί με χιλιάδες δρομείς.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της BD Hellas A.E. - Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ), κ. Μανώλης Τριποδιανός δήλωσε σχετικά:

“Και αυτή τη χρονιά, όπως και τις προηγούμενες, η BD Ηellas Α.Ε. βρίσκεται δίπλα στις γυναίκες που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο του μαστού, υποστηρίζοντας το Greece Race for the Cure και το σημαντικό έργο του Συλλόγου Άλμα Ζωής. Η κουλτούρα της πρόληψης και της ενημέρωσης είναι ο βασικός πυλώνας υγείας για κάθε γυναίκα, σχεδόν σε κάθε ηλικία. Είναι πάγια δέσμευσή μας πως θα είμαστε αρωγοί σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια. Η ενημέρωση για τις επιλογές στις δυνατότητες ίασης και η πρόσβαση σε όλες τις νέες τεχνολογίες και στις εξελιγμένες θεραπείες που συμβάλλουν σημαντικά στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και θα πρέπει να είναι προσβάσιμες σε κάθε γυναίκα”.