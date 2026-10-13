Όταν η αντιμετώπιση ενός «εμποδίου» ανοίγει τον δρόμο προς την εγκυμοσύνη

Πολύποδες, ινομυώματα, ενδομητρίωση, συμφύσεις ή ένα διάφραγμα μήτρας μπορεί να επηρεάζουν τη γονιμότητα. Ο Μαιευτήρας-Χειρουργός Γυναικολόγος Δημήτρης Κολέσκας εξηγεί πότε η υστεροσκόπηση και η λαπαροσκόπηση μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

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Όταν η αντιμετώπιση ενός «εμποδίου» ανοίγει τον δρόμο προς την εγκυμοσύνη
ΥΓΕΙΑ
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Η υπογονιμότητα δεν αποτελεί μία ενιαία κατάσταση ούτε οφείλεται πάντοτε στους ίδιους παράγοντες. Σε ορισμένες γυναίκες, πίσω από τη δυσκολία επίτευξης μιας εγκυμοσύνης μπορεί να βρίσκεται ένα ανατομικό ή γυναικολογικό πρόβλημα που είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί χειρουργικά.

Πολύποδες του ενδομητρίου, ινομυώματα που επηρεάζουν την κοιλότητα της μήτρας, ενδομητρίωση, συμφύσεις, παθήσεις των σαλπίγγων ή ένα διάφραγμα μήτρας αποτελούν ορισμένες από τις καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν τη φυσιολογική σύλληψη, την εμφύτευση του εμβρύου ή την ομαλή εξέλιξη μιας εγκυμοσύνης. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι κάθε τέτοιο εύρημα απαιτεί χειρουργική αντιμετώπιση.

Το ζητούμενο είναι να διερευνηθεί εάν και σε ποιον βαθμό συνδέεται με τη δυσκολία επίτευξης εγκυμοσύνης και, εφόσον υπάρχει σαφής ένδειξη, να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο ενός εξατομικευμένου σχεδιασμού.

Ο Μαιευτήρας-Χειρουργός Γυναικολόγος Δημήτρης Κολέσκας, με εξειδίκευση στη διερεύνηση και θεραπεία της υπογονιμότητας αλλά και στην ενδοσκοπική χειρουργική, προσεγγίζει κάθε περίπτωση ξεχωριστά, με στόχο να εντοπιστεί η πιθανή αιτία και να επιλεγεί η κατάλληλη θεραπευτική στρατηγική.

Ένα εύρημα δεν σημαίνει απαραίτητα και χειρουργείο

Όταν κατά τη διερεύνηση της υπογονιμότητας εντοπίζεται ένας πολύποδας, ένα ινομύωμα, ενδομητρίωση ή κάποια άλλη γυναικολογική πάθηση, το μοναδικό ερώτημα δεν είναι το «Πώς θα την αντιμετωπίσουμε;». Εξίσου σημαντικό είναι να απαντηθεί και το «Επηρεάζει πράγματι την προσπάθεια για εγκυμοσύνη;». Η θέση και η έκταση του προβλήματος, το ιστορικό και ο συνολικός αναπαραγωγικός σχεδιασμός της γυναίκας συνυπολογίζονται πριν αποφασιστεί οποιαδήποτε παρέμβαση.

Όταν υπάρχει σαφής ένδειξη, η υστεροσκόπηση μπορεί να αξιοποιηθεί για παθήσεις και ευρήματα στο εσωτερικό της μήτρας, όπως πολύποδες, ινομυώματα και συμφύσεις. Η λαπαροσκόπηση από την πλευρά της επιτρέπει τη διερεύνηση και χειρουργική αντιμετώπιση καταστάσεων που αφορούν την πύελο, όπως η ενδομητρίωση, ορισμένες παθήσεις των σαλπίγγων και ινομυώματα ανάλογα με τη θέση τους. Στόχος δεν είναι απλώς η αντιμετώπιση ενός ευρήματος, αλλά η σωστή διαχείριση ενός παράγοντα που μπορεί να επηρεάζει τη γονιμότητα.

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Η επέμβαση είναι ένα βήμα, όχι ο τελικός προορισμός

Για μια γυναίκα που επιθυμεί να αποκτήσει παιδί, η χειρουργική αντιμετώπιση ενός προβλήματος εντάσσεται σε μια μεγαλύτερη αναπαραγωγική διαδρομή. Η επιτυχής αφαίρεση ενός πολύποδα ή ινομυώματος, η λύση συμφύσεων, η διόρθωση ενός διαφράγματος μήτρας ή η αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης δεν αποτελούν αυτοσκοπό. Το ζητούμενο είναι τι σημαίνει αυτή η παρέμβαση για την προσπάθεια επίτευξης εγκυμοσύνης.

Γι' αυτό και κάθε επόμενο βήμα σχεδιάζεται εξατομικευμένα. Ανάλογα με το ιστορικό, την ηλικία, τα υπόλοιπα ευρήματα και τη συνολική εικόνα του ζευγαριού, αξιολογείται η πορεία που θα ακολουθήσει μετά την επέμβαση. Έτσι, η χειρουργική θεραπεία γίνεται μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού με επίκεντρο όχι απλώς την αντιμετώπιση μιας πάθησης, αλλά τον πραγματικό στόχο, που είναι η επίτευξη εγκυμοσύνης.

Η χειρουργική βελτίωση της γονιμότητας δεν αποτελεί λύση για κάθε περίπτωση υπογονιμότητας. Μπορεί, όμως, όταν υπάρχει σαφής ένδειξη, να αντιμετωπίσει έναν παράγοντα που στέκεται εμπόδιο στην προσπάθεια για εγκυμοσύνη. Και ίσως αυτή είναι η σημαντικότερη διάκριση. Στόχος δεν είναι να χειρουργηθεί ένα εύρημα επειδή απλώς υπάρχει, αλλά να επιλεγεί η παρέμβαση που έχει πραγματικό νόημα για τη συγκεκριμένη γυναίκα και τη δική της αναπαραγωγική πορεία.

Ο Δημήτρης Κολέσκας, M.R.C.O.G., CCT. είναι Μαιευτήρας-Χειρουργός Γυναικολόγος με πολυετή διεθνή εμπειρία. Εξειδικεύεται στη φροντίδα εγκυμοσύνης υψηλού κινδύνου προάγοντας τον φυσιολογικό τοκετό, στην υπογονιμότητα και στην εξωσωματική γονιμοποίηση/εμβρυομεταφορά, στη λαπαροσκοπική αντιμετώπιση ινομυωμάτων, κύστεων ωοθηκών και ενδομητρίωσης, καθώς και στην παθολογία τραχήλου/κολποσκόπηση με μακρόχρονη εμπειρία σε κορυφαία νοσοκομεία. Στο ιδιωτικό του ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας προσφέρει ολοκληρωμένη, ανθρωποκεντρική φροντίδα, σε έναν σύγχρονο και φιλικό χώρο, με έμφαση στην εξατομικευμένη προσέγγιση, την επιστημονική ακρίβεια και την ουσιαστική επικοινωνία με κάθε γυναίκα και ζευγάρι.

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