Βραχνάδα που δεν υποχωρεί: Πότε πρέπει να πάτε για εξετάσεις;

Η βραχνάδα που εμφανίζεται μετά από κρυολόγημα συνήθως βελτιώνεται μέσα σε μία ή δύο εβδομάδες. Ωστόσο, εάν η φωνή παραμένει τραχιά, αδύναμη ή ακούγεται σαν να ζορίζεται, το να θεωρείτε συνεχώς ότι φταίει «απλώς το κρυολόγημα» μπορεί να καθυστερήσει μια χρήσιμη ιατρική εκτίμηση.

Η διάρκεια του προβλήματος έχει σημασία, αλλά τα συνοδά συμπτώματα μπορεί να καταστήσουν απαραίτητη μια πιο άμεση εξέταση.

Πότε πρέπει να σταματήσετε απλώς να περιμένετε την αποκατάσταση της φωνής σας

Κλείστε ραντεβού με γιατρό εάν τα συμπτώματα δεν έχουν βελτιωθεί μετά από 2 εβδομάδες ή εάν τα προβλήματα στη φωνή επανέρχονται. Επίσης, η ανεξήγητη βραχνάδα που διαρκεί περισσότερο από 3 εβδομάδες χρήζει αξιολόγησης, ειδικά εάν δεν έχει προηγηθεί πρόσφατο κρυολόγημα.

Υπάρχει ένα ακόμη χρονικό όριο για την εξέταση του λάρυγγα: η βραχνάδα που δεν υποχωρεί ή δεν βελτιώνεται εντός 1 μήνα θα πρέπει να οδηγήσει σε λαρυγγοσκόπηση, μια διαδικασία που επιτρέπει στον γιατρό να εξετάσει τις φωνητικές χορδές.

Αυτά τα χρονικά διαστήματα αφορούν διαφορετικά στάδια: την λήψη συμβουλής και την εξέταση του λάρυγγα. Δεν αποτελούν «οδηγία» για αναμονή 1 μήνα ανεξάρτητα από τα συμπτώματα.

Ποια συμπτώματα χρήζουν άμεσης ιατρικής φροντίδας;

Η δυσκολία στην αναπνοή απαιτεί επείγουσα βοήθεια. Μην περιμένετε να επανέλθει η φωνή. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή αν παρατηρήσετε:

Δυσκολία ή έντονο πόνο κατά την κατάποση.

Αποβολή αίματος με τον βήχα.

Ξαφνική απώλεια φωνής όταν πάτε αν φωνάξετε ή δυσκολία όταν πάτε να τραγουδήσετε.

Φροντίστε να εξεταστείτε άμεσα εάν υπάρχει:

κάποιο εξόγκωμα στον λαιμό

πόνος κατά την ομιλία

πλήρης απώλεια φωνής που διαρκεί περισσότερο από λίγες ημέρες

Ενημερώστε τον γιατρό εάν καπνίζετε, εάν υποβληθήκατε πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση στην περιοχή της κεφαλής, του αυχένα ή του θώρακα, ή εάν χρειάστηκε διασωλήνωση. Αυτές οι καταστάσεις μπορεί να δικαιολογούν μια πιο άμεση εξέταση. Άτομα των οποίων η εργασία εξαρτάται από τη φωνή τους θα πρέπει επίσης να το αναφέρουν αυτό.

Τι μπορεί να προκαλέσει βραχνάδα πέρα από το κρυολόγημα;

Η βραχνάδα εμφανίζεται όταν κάτι επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο δονούνται οι φωνητικές χορδές. Αυτές οι δύο ταινίες ιστού στο εσωτερικό του λάρυγγα παράγουν ήχο καθώς ο αέρας διέρχεται ανάμεσά τους.

Η προσωρινή φλεγμονή, η υπερβολική χρήση της φωνής και ο ερεθισμός από το κάπνισμα αποτελούν συχνές αιτίες.

η υπερβολική χρήση της φωνής και ο ερεθισμός από το κάπνισμα αποτελούν συχνές αιτίες. Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση μπορεί επίσης να συμβάλει στο πρόβλημα.

μπορεί επίσης να συμβάλει στο πρόβλημα. Καλοήθη μορφώματα, όπως οζίδια ή πολύποδες, ενδέχεται να επηρεάζουν τη δόνηση, ενώ ορισμένες παθήσεις επηρεάζουν τον τρόπο κίνησης των πτυχών.

Σπανιότερα, η επίμονη βραχνάδα μπορεί να αποτελεί ένδειξη καρκίνου. Αυτή η πιθανότητα αποτελεί λόγο για να διερευνήσετε μια αλλαγή που διαρκεί, ιδίως εάν υπάρχει ιστορικό καπνίσματος ή άλλα προειδοποιητικά σημάδια, αλλά όχι αιτία για να υποθέσετε το χειρότερο σενάριο με βάση μόνο τον ήχο της φωνής σας.

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε τη φωνή σας να επανέλθει;

Μειώστε την καταπόνηση της φωνής και διατηρήστε τον λαιμό σας επαρκώς ενυδατωμένο. Κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης:

Μιλάτε λιγότερο και κάντε διαλείμματα κατά τη διάρκεια παρατεταμένων συζητήσεων.

Αποφύγετε τις φωνές, το έντονο τραγούδι και την προσπάθεια να μιλήσετε πάνω από θόρυβο του περιβάλλοντος.

Αποφύγετε τον ψίθυρο, καθώς μπορεί επίσης να καταπονήσει τη φωνή.

Πίνετε νερό τακτικά.

Αποφύγετε το κάπνισμα και τα περιβάλλοντα με καπνό ή σκόνη.

Η φροντίδα της φωνής μπορεί να βοηθήσει έναν ερεθισμένο λάρυγγα να αναρρώσει, αλλά δεν πρέπει να υποκαθιστά την ιατρική εξέταση όταν τα συμπτώματα επιμένουν.

Συχνές Ερωτήσεις

Η βραχνάδα σημαίνει ότι έχω κάτι μεταδοτικό;

Όχι απαραίτητα. Μια λοίμωξη που προκαλεί λαρυγγίτιδα μπορεί να μεταδοθεί, αλλά η βραχνάδα που οφείλεται σε υπερβολική χρήση της φωνής, σε παλινδρόμηση ή σε μόρφωμα των φωνητικών χορδών δεν είναι από μόνη της μεταδοτική.

Θα χρειαστεί οπωσδήποτε να κάνω αξονική (CT) ή μαγνητική (MRI) τομογραφία;

Όχι. Για ένα αρχικό πρόβλημα στη φωνή, η εξέταση του λάρυγγα προηγείται συνήθως των απεικονιστικών εξετάσεων. Περαιτέρω εξετάσεις εξαρτώνται από τα αποτελέσματα της κλινικής αξιολόγησης.

Συμπέρασμα

Περιορίστε την καταπόνηση της φωνής κατά την ανάρρωση, αλλά θέστε όρια στο χρονικό διάστημα αναμονής. Η επίμονη ή υποτροπιάζουσα βραχνάδα χρήζει ιατρικής αξιολόγησης, ενώ τα προβλήματα αναπνοής ή κατάποσης απαιτούν άμεση αντιμετώπιση.

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