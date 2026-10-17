Τι εξέταση να κάνετε αν ιδρώνετε χωρίς να ζεσταίνεστε

Η έντονη εφίδρωση και οι υγρές παλάμες ενώ κάθεστε σε ένα δροσερό δωμάτιο, μπορεί να αποτελούν ένδειξη υπεριδρωσίας, δηλαδή εφίδρωσης που υπερβαίνει τις ανάγκες του σώματος για ρύθμιση της θερμοκρασίας του.

Η κατάσταση αυτή μπορεί να επηρεάσει την εργασία, τις επιλογές ένδυσης και την αυτοπεποίθηση στις κοινωνικές επαφές.

Πότε η εφίδρωση θεωρείται υπερβολική;

Η εφίδρωση χαρακτηρίζεται υπερβολική όταν ξεπερνά τις ανάγκες ψύξης του σώματος, ιδίως όταν διαταράσσει επανειλημμένα τις καθημερινές δραστηριότητες. Μπορεί να παρατηρήσετε:

Υγρές κηλίδες στις μασχάλες παρά το γεγονός ότι βρίσκεστε σε κατάσταση ηρεμίας.

Παλάμες τόσο υγρές που καθιστούν δύσκολο το κράτημα στυλό ή τη χρήση πληκτρολογίου.

Πόδια που μουλιάζουν επανειλημμένα τις κάλτσες.

Ιδρώτα να στάζει από το πρόσωπο χωρίς προφανή αιτία.

Ανάγκη για συχνή αλλαγή ρούχων ή αποφυγή δραστηριοτήτων λόγω της εφίδρωσης.

Η πρωτοπαθής εστιακή υπεριδρωσία επηρεάζει συνήθως συγκεκριμένες περιοχές, όπως τις μασχάλες, τις παλάμες, τα πέλματα και το πρόσωπο. Συχνά εκδηλώνεται κατά την παιδική ή εφηβική ηλικία, επηρεάζει και τις δύο πλευρές του σώματος και σταματά κατά τη διάρκεια του ύπνου. Μπορεί να έχει κληρονομικό χαρακτήρα.

Αυτά τα χαρακτηριστικά βοηθούν στη διάγνωση, αλλά δεν αποτελούν «λίστα ελέγχου», για να επιβεβαιώσετε την πάθηση μόνοι σας.

Γιατί μπορεί να ιδρώνετε ενώ δεν ζεσταίνεστε;

Στην πρωτοπαθή υπεριδρωσία, τα σήματα που ενεργοποιούν τους ιδρωτοποιούς αδένες φαίνεται να είναι υπερδραστήρια. Η ακριβής αιτία δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί. Το στρες μπορεί να επιδεινώσει την εφίδρωση, αλλά η πάθηση δεν πρέπει να αποδίδεται αυτόματα στο άγχος.

Η δευτεροπαθής υπεριδρωσία εμφανίζεται ως αποτέλεσμα κάποιας άλλης πάθησης ή λήψης φαρμάκων. Στους πιθανούς παράγοντες περιλαμβάνονται η εμμηνόπαυση, ο υπερθυρεοειδισμός, τα χαμηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα και ορισμένα αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Επηρεάζει συχνά μεγαλύτερες περιοχές του σώματος και μπορεί να εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια του ύπνου, αν και ενδέχεται να είναι επίσης εντοπισμένη.

Ενημερώστε τον γιατρό σας για τυχόν φάρμακα και συμπληρώματα που λαμβάνετε και μην διακόπτετε οποιαδήποτε συνταγογραφούμενη θεραπεία με δική σας πρωτοβουλία.

Πότε πρέπει να κάνετε εξέταση για υπεριδρωσία;

Κλείστε ραντεβού με γιατρό εάν η εφίδρωση επηρεάζει την καθημερινότητά σας, προκαλεί δυσφορία ή επιμένει παρά την λήψη βασικών μέτρων. Αναζητήστε άμεσα αξιολόγηση εάν ξαφνικά:

ιδρώνετε περισσότερο από το συνηθισμένο

παρουσιάσετε ανεξήγητες νυχτερινές εφιδρώσεις

παρατηρήσετε ένα νέο, εκτεταμένο μοτίβο εφίδρωσης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η έντονη εφίδρωση που συνοδεύεται από πόνο στο στήθος, έντονη ζάλη ή κρύο δέρμα με ταχυκαρδία απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα. Μην αντιμετωπίζετε αυτόν τον συνδυασμό συμπτωμάτων ως απλή υπεριδρωσία.

Τι μπορείτε να δοκιμάσετε πριν καταφύγετε σε εξειδικευμένη θεραπεία

Τα αντιιδρωτικά μειώνουν την εφίδρωση, ενώ το αποσμητικό ελέγχει κυρίως την οσμή. Ορισμένα προϊόντα προσφέρουν και τις δύο δράσεις, γι' αυτό ελέγξτε την ετικέτα.

Ένας φαρμακοποιός μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε το κατάλληλο αντιιδρωτικό. Τα πιο ισχυρά προϊόντα περιέχουν συνήθως άλατα αλουμινίου. Συχνά εφαρμόζονται σε εντελώς στεγνό δέρμα πριν από τον ύπνο. Ακολουθήστε τις οδηγίες του προϊόντος και χρησιμοποιήστε το μόνο στις περιοχές που υποδεικνύονται. Ζητήστε συμβουλές εάν εμφανιστεί ερεθισμός.

Άλλα πρακτικά μέτρα:

Φοράτε φαρδιά ρούχα που επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει.

Αλλάζετε μέσα στην ημέρα τις νωπές κάλτσες.

Στεγνώνετε τα παπούτσια σας κάθε μέρα ανάμεσα στις χρήσεις.

Εφαρμόστε προστατευτικά επιθέματα στις μασχάλες για την προστασία των ρούχων.

Περιορίστε παράγοντες που πυροδοτούν το πρόβλημα σε εσάς προσωπικά, όπως το αλκοόλ και τα καυτερά φαγητά.

Ποιες θεραπείες είναι διαθέσιμες εάν τα παραπάνω δεν επαρκούν;

Η θεραπεία εξαρτάται από την περιοχή που επηρεάζεται, τη σοβαρότητα της κατάστασης και το αν υπάρχει κάποια άλλη υποκείμενη αιτία που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Οι επιλογές περιλαμβάνουν συνταγογραφούμενα σκευάσματα για το δέρμα, ιοντοφόρεση (μια μέθοδο με ιατρική συσκευή που διοχετεύει ασθενές ηλεκτρικό ρεύμα μέσω νερού, συνήθως στα χέρια ή τα πόδια) και ενέσεις αλλαντοτοξίνης (botox), οι οποίες μειώνουν προσωρινά την εφίδρωση.

Τα από του στόματος φάρμακα μπορεί να βοηθήσουν ορισμένους ασθενείς, αλλά ενδέχεται να προκαλέσουν ξηροστομία, θολή όραση και δυσκολία στην ούρηση. Εντούτοις, επειδή μειώνουν την εφίδρωση, μπορούν επίσης να εμποδίσουν τη φυσική ψύξη του σώματος σε συνθήκες ζέστης.

Η χειρουργική επέμβαση επιλέγεται συνήθως για σοβαρές περιπτώσεις, που δεν έχουν ανταποκριθεί σε άλλες μεθόδους. Οι επεμβάσεις που διακόπτουν την λειτουργία των νεύρων που ελέγχουν την εφίδρωση μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη εφίδρωση σε άλλα σημεία του σώματος.

Συχνές Ερωτήσεις

Η έντονη εφίδρωση προκαλεί πάντα έντονη σωματική οσμή;

Όχι. Ο καθαυτός ιδρώτας είναι άοσμος. Η δυσοσμία αναπτύσσεται όταν τα βακτήρια του δέρματος αλληλεπιδρούν με τον ιδρώτα. Η ποσότητα του ιδρώτα και η ένταση της οσμής είναι διαφορετικά ζητήματα.

Θα χρειαστώ εξετάσεις αίματος;

Όχι απαραίτητα. Το τυπικό ιστορικό και η κλινική εξέταση ενδέχεται να αρκούν για τη διάγνωση της πρωτοπαθούς υπεριδρωσίας. Η διενέργεια εξετάσεων καθορίζεται από ευρήματα που υποδεικνύουν κάποια άλλη αιτία, όπως διαταραχή του θυρεοειδούς ή πρόβλημα με τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα.

Συμπέρασμα

Η επαναλαμβανόμενη εφίδρωση που επηρεάζει την καθημερινή ζωή είναι ένα ζήτημα που αξίζει να συζητηθεί με γιατρό. Το μοτίβο της εφίδρωσης βοηθά στην καθοδήγηση της αξιολόγησης, ενώ η θεραπεία μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με την αιτία και τις περιοχές που επηρεάζονται.

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