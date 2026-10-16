Επώδυνο εξόγκωμα στην “ουρά” της μέσης: Μην το πιέσετε ποτέ – Τι εξέταση χρειάζεστε

Απόστημα κύστης κόκκυγος : Συμπτώματα και τι πρέπει να κάνετε.

Newsroom

Επώδυνο εξόγκωμα στην “ουρά” της μέσης: Μην το πιέσετε ποτέ – Τι εξέταση χρειάζεστε
ΥΓΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα επώδυνο εξόγκωμα χαμηλά στην μέση, ακριβώς πάνω από τη σχισμή των γλουτών μπορεί να είναι απόστημα κύστης κόκκυγος, μια συλλογή πύου κάτω από το δέρμα. Μπορεί να αναπτυχθεί μέσα σε λίγες ημέρες και να δυσκολέψει πολύ το κάθισμα.

Ο πόνος, το πρήξιμο ή η εκροή υγρού σε αυτό το σημείο απαιτούν άμεση ιατρική εκτίμηση, ακόμη και αν το εξόγκωμα φαίνεται μικρό.

Πότε πρέπει να εξεταστεί ένα εξόγκωμα κοντά στον κόκκυγα;

Ζητήστε άμεση ιατρική εξέταση εάν το εξόγκωμα είναι επώδυνο, αιμορραγεί ή βγάζει πύον. Δεν χρειάζεται να περιμένετε να εμφανίσετε πυρετό, για να αναζητήσετε βοήθεια.

Τα σημάδια λοίμωξης περιλαμβάνουν:

  • Επιδείνωση του πόνου ή της ευαισθησίας, ιδιαίτερα κατά το κάθισμα.
  • Πρήξιμο και φλεγμονή του δέρματος κοντά στο πάνω μέρος της σχισμής των γλουτών.
  • Εκροή πύου ή αίματος από ένα μικρό άνοιγμα.
  • Δυσάρεστη οσμή από το υγρό που εκκρίνεται.
  • Πυρετό ή γενικότερο αίσθημα αδιαθεσίας.

Αναζητήστε ιατρική εκτίμηση εντός της ίδιας ημέρας εάν ο πόνος ή το πρήξιμο επιδεινώνονται, ειδικά εάν συνοδεύονται από πυρετό. Ενημερώστε τον γιατρό εάν έχουν συμβεί παρόμοια επεισόδια στο παρελθόν: το επαναλαμβανόμενο πρήξιμο και η εκροή υγρών μπορεί να υποδηλώνουν την ύπαρξη ενός «καναλιού» (συριγγίου) κάτω από το δέρμα, το οποίο παραμένει εκεί και στα διαστήματα μεταξύ των εξάρσεων.

κυστη κοκκυγος

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ συριγγίου και αποστήματος στον κόκκυγα;

  • Το συρίγγιο είναι ένα μικρό άνοιγμα ή κανάλι κάτω από το δέρμα.
  • Το απόστημα είναι μια κοιλότητα γεμάτη πύον που μπορεί να δημιουργηθεί όταν η περιοχή μολυνθεί.

Το πρόβλημα εντοπίζεται συνήθως στο πάνω μέρος της σχισμής των γλουτών, κοντά στον κόκκυγα. Τρίχες μπορεί να εισχωρήσουν στο δέρμα (λόγω τριβής και πίεσης) και να προκαλέσουν φλεγμονή. Η πάθηση είναι ιδιαίτερα συχνή σε νεαρούς ενήλικες και σε άτομα που κάθονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ένα μικρό, ανώδυνο άνοιγμα, χωρίς λοίμωξη ή ενοχλητικές εκκρίσεις, ενδέχεται να απαιτεί μόνο παρακολούθηση και τακτικό καθαρισμό. Αντίθετα, ένα πρησμένο και επώδυνο απόστημα απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση.

Το σημείο εμφάνισης αποτελεί μια ένδειξη, αλλά δεν αρκεί από μόνο του για τη διάγνωση. Άλλες δερματικές λοιμώξεις μπορεί να έχουν παρόμοια εικόνα, ενώ ένα πρήξιμο κοντά στον πρωκτό απαιτεί εξέταση ώστε να διακριθεί από άλλες παθήσεις της πρωκτικής περιοχής.

Πώς αντιμετωπίζεται το απόστημα της κύστης κόκκυγος;

Ένα οξύ πυλονιδικό απόστημα απαιτεί συνήθως διάνοιξη και παροχέτευση: ο γιατρός πραγματοποιεί μια μικρή τομή, για να απελευθερώσει το πύον, χρησιμοποιώντας τοπική αναισθησία.

Οι ευρωπαϊκές κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες του 2024 για την πυλονιδική νόσο υποστηρίζουν την παροχέτευση ως την καθιερωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση ενός οξέος αποστήματος. Μπορεί να χορηγηθούν αντιβιοτικά, εφόσον κριθεί σκόπιμο, ωστόσο αυτά δεν υποκαθιστούν την παροχέτευση της κοιλότητας που περιέχει πύον.

Πολλοί ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι τους την ίδια ημέρα. Η μετέπειτα φροντίδα περιλαμβάνει τακτική περιποίηση του τραύματος και αλλαγές των επιδέσμων, σύμφωνα με οδηγίες προσαρμοσμένες στη συγκεκριμένη επέμβαση.

Η παροχέτευση του αποστήματος αντιμετωπίζει την άμεση συλλογή πύου. Ωστόσο, ενδέχεται να απαιτείται περαιτέρω θεραπεία για πιθανό υποκείμενο πόρο (συρίγγιο), ειδικά εάν επανεμφανιστούν πόνος, εκκρίσεις ή λοιμώξεις. Η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται από την έκταση της νόσου και το ιστορικό προηγούμενων θεραπειών, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν απαιτείται εκτεταμένη χειρουργική επέμβαση.

κοκκυγας

Τι μπορείτε να κάνετε με ασφάλεια εν αναμονή της θεραπείας

Διατηρήστε την περιοχή καθαρή και αποφύγετε την πίεση ή την τριβή, ενώ προγραμματίζετε την ιατρική εξέταση.

  • Πλύνετε την περιοχή απαλά και στεγνώστε την προσεκτικά.
  • Φορέστε φαρδιά ρούχα που δεν προκαλούν τριβή στο σημείο του οιδήματος.
  • Μια ζεστή κομπρέσα μπορεί να ανακουφίσει προσωρινά από την ενόχληση.
  • Μην πιέζετε, μην τρυπάτε και μην επιχειρείτε να ανοίξετε το μόρφωμα.
  • Μην ξυρίσετε την πάσχουσα περιοχή, εκτός εάν σας το υποδείξει ο γιατρός σας.

Η πίεση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο δέρμα και να επιδεινώσει την λοίμωξη, αφήνοντας παράλληλα το υποκείμενο πρόβλημα χωρίς θεραπεία. Αν και μια κομπρέσα μπορεί να προσφέρει ανακούφιση, δεν πρέπει να καθυστερεί την ιατρική αξιολόγηση ενός επώδυνου οιδήματος.

Ακόμη και αν το μόρφωμα αρχίσει να παροχετεύεται από μόνο του και ο πόνος μειωθεί, θα πρέπει να εξεταστεί από γιατρό.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι η μεταδοτικό το απόστημα κύστης κόκκυγος;

Όχι. Η πυλονιδική νόσος δεν μεταδίδεται από άτομο σε άτομο. Αναπτύσσεται μέσω τοπικών διεργασιών που αφορούν τρίχες, ερεθισμό του δέρματος και φλεγμονή.

Θα χρειαστώ κάποια απεικονιστική εξέταση για επιβεβαίωση;

Συνήθως όχι. Η διάγνωση βασίζεται κατά κανόνα στα συμπτώματα και στην κλινική εξέταση της περιοχής. Απεικονιστικός έλεγχος μπορεί να εξεταστεί σε περιπτώσεις όπου η διάγνωση είναι αβέβαιη ή υπάρχει υποψία για άλλη πάθηση, όπως ένα περιεδρικό συρίγγιο.

Συμπέρασμα

Ένα επώδυνο εξόγκωμα κοντά στον κόκκυγα χρήζει άμεσης αξιολόγησης. Η εξέτασή του βοηθά στη διάκριση μεταξύ ενός «ήσυχου» πόρου (συριγγίου) και ενός αποστήματος, ενώ διασφαλίζει ότι τυχόν εγκλωβισμένο πύον θα αντιμετωπιστεί κατάλληλα.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:57ΚΟΣΜΟΣ

«Έκλαιγα όλη μέρα»: Γυναίκα εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία 89χρονου να δει μια αγελάδα των Χάιλαντς από κοντά - Δείτε φωτογραφίες

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Βαρδινογιάννης: Ποιος ήταν ο «Καπετάνιος» του Παναθηναϊκού

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανική πρεσβεία: Ο Τζος Χακ ανέλαβε επίσημα την ηγεσία της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές Προεδρίας για Γκίλφοϊλ: Δεν λάβαμε αίτημα αποχαιρετιστήριας συνάντησης από την πρεσβεία

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Ακτή Μιαούλη: Τραμ παρέσυρε πεζή, μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Παρέσυρε αστυνομικό σε έλεγχο και διέφυγε - Αναζητείται ο δράστης

13:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φραγκούλης Φράγκος για καλώδιο: Θα απαντήσουμε στην Τουρκία εάν προκαλέσει κρίση όπως το 2024

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο «Καπετάνιος» του Παναθηναϊκού, Γιώργος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 90 ετών

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Περισσότεροι από 77.000 μαθητές κατέρριψαν το πανελλήνιο ρεκόρ ταυτόχρονης ΚΑΡΠΑ

13:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλλάζει πρόσωπο ο Άγνωστος Στρατιώτης: Μάρμαρο αντί για άσφαλτο μπροστά από το μνημείο

13:10ΕΛΛΑΔΑ

«Ξέπλυμα» μέσω του ΛΑΟΣ ψάχνει η Αρχή για το μαύρο χρήμα μετά την υπόθεση Καμπούρη - Δεσμεύτηκαν ακίνητα και αυτοκίνητα

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Καρέτα-καρέτα στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη λίμνη Βουλιαγμένης - Εντυπωσιακό υποβρύχιο βίντεο

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Το σημείωμα που βρήκε ο πατέρας του 19χρονου πριν από την μοιραία πτώση

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Η απάντηση του Συλλόγου Γονέων μετά τη σύλληψη γυμναστή – «Απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη»

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο περιστατικό σε αεροδρόμιο στη Γερμανία: 45χρονος Μεξικανός έκρυβε δηλητηριώδη φίδια στη βαλίτσα του

12:41ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: Μίνι χειμώνας το Σάββατο με βροχές, καταιγίδες και κρύο – Δεν αποκλείονται πρώιμες χιονοπτώσεις

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: «Πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά μας», λένε οι γονείς μετά τη σύλληψη καθηγητή

12:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αυξήσεις έως €338 τον μήνα για όσους είχαν δύο δουλειές - Ποιοι κερδίζουν από τις διπλές εισφορές

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η λοβεκτομή στην οποία υποβλήθηκε ο Πάπας Λέων – Πώς έγινε η επέμβαση και ποια είναι τα επόμενα βήματα

12:24ΥΓΕΙΑ

Επώδυνο εξόγκωμα στην “ουρά” της μέσης: Μην το πιέσετε ποτέ – Τι εξέταση χρειάζεστε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:24ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο «Καπετάνιος» του Παναθηναϊκού, Γιώργος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 90 ετών

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Το σημείωμα που βρήκε ο πατέρας του 19χρονου πριν από την μοιραία πτώση

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Ακτή Μιαούλη: Τραμ παρέσυρε πεζή, μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: 24ωρο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

10:30WHAT THE FACT

Έπεσε από τις σκάλες 13 λεπτά μετά την απόλυσή της και διεκδίκησε 33.001 ευρώ: Τι αποφάσισε το ισπανικό δικαστήριο

07:38ΕΥ ΖΗΝ

Θέλετε να μην αυξάνεται το σάκχαρο μετά το γεύμα; Φάτε με αυτήν τη σειρά τις τροφές

12:41ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Ζιακόπουλου: Μίνι χειμώνας το Σάββατο με βροχές, καταιγίδες και κρύο – Δεν αποκλείονται πρώιμες χιονοπτώσεις

13:10ΕΛΛΑΔΑ

«Ξέπλυμα» μέσω του ΛΑΟΣ ψάχνει η Αρχή για το μαύρο χρήμα μετά την υπόθεση Καμπούρη - Δεσμεύτηκαν ακίνητα και αυτοκίνητα

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκλονίζει η αδελφή του 62χρονου Βαγγέλη που πνίγηκε στα ορμητικά νερά - «Πήγα και τον αναγνώρισα, ήλπιζα να μην είναι αυτός»

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Η Άγκυρα στριμώχνει τον Σαντάμ Χαφτάρ για επικύρωση του τουρκο-λιβυκού στη Βεγγάζη - Η αντίδραση Ισραήλ και Εμιράτων

12:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αυξήσεις έως €338 τον μήνα για όσους είχαν δύο δουλειές - Ποιοι κερδίζουν από τις διπλές εισφορές

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Εργαζόμενοι διώχνουν τα νερά ώστε οι πελάτες του εστιατορίου να απολαύσουν το γεύμα τους - Οργή στο διαδίκτυο

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Συνελήφθη γυμναστής σε Γυμνάσιο για σεξουαλική παρενόχληση - Τον κατήγγειλαν τρεις μαθητές

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς οι δημοσκοπήσεις που έχει το Μαξίμου οδηγούν σε αναθεώρηση της εκλογικής τακτικής - Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο κυνήγι της ακρίβειας

12:21LIFESTYLE

Τζιμ Κέρτις: «Είμαι περήφανος για τις ελληνικές μου ρίζες» - Όσα αποκάλυψε για την Τζένιφερ Άνιστον

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Καρέτα-καρέτα στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη λίμνη Βουλιαγμένης - Εντυπωσιακό υποβρύχιο βίντεο

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Εξοργισμένοι με τον Κόστα οι Ευρωπαίοι ηγέτες – «Είναι διπρόσωπος»

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η λοβεκτομή στην οποία υποβλήθηκε ο Πάπας Λέων – Πώς έγινε η επέμβαση και ποια είναι τα επόμενα βήματα

21:27ΚΑΙΡΟΣ

Έφτασαν τα πρώτα χιόνια: «Λευκό τοπίο» σε Παρνασσό και Οίτη, χειμωνιάτικες εικόνες στον Όλυμπο

10:09ΚΟΣΜΟΣ

«Δολοφονήθηκε από τη μαφία το 1980»: Ταυτοποιήθηκε η σορός άνδρα που βρέθηκε το 2022 σε βαρέλι στις όχθες λίμνης στο Λας Βέγκας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ