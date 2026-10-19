Ξεκίνησε η περίοδος εποχικής γρίπης: Τι προσέχουμε με συμπτώματα και εμβολιασμό

Στην Ελλάδα υπάρχει μια πρώιμη ένδειξη δραστηριότητας της εποχικής γρίπης, γεγονός που καθιστά τον έγκαιρο εμβολιασμό ιδιαίτερα σημαντικό. Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν ακόμη την ύπαρξη ενός διαρκούς κύματος σε εθνικό επίπεδο, ούτε δείχνουν ότι η γρίπη έχει ξεκινήσει νωρίτερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διάκριση αυτή έχει σημασία: η πρώιμη κυκλοφορία του ιού αποτελεί λόγο για προετοιμασία, χωρίς όμως να υποθέτουμε ότι ένας ιδιαίτερα βαρύς χειμώνας είναι αναπόφευκτος.

Ξεκίνησε νωρίτερα η περίοδος της γρίπης στην Ελλάδα;

Ένα εποχικό όριο επιτήρησης ξεπεράστηκε λίγο νωρίτερα σε σχέση με το περσινό φθινόπωρο, αλλά τα στοιχεία παραμένουν προκαταρκτικά.

Κατά το διάστημα 5–11 Οκτωβρίου 2026, 7 από τα 55 δείγματα που ελήφθησαν από ασθενείς με συμπτώματα γρίπης στο πλαίσιο του δικτύου επιτήρησης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, βρέθηκαν θετικά στον ιό της γρίπης. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται περίπου στο 13%, ξεπερνώντας το όριο του 10% που χρησιμοποιείται ως δείκτης εποχικής δραστηριότητας. Το συγκριτικό διάγραμμα της προηγούμενης περιόδου (2025-2026) δείχνει ότι το αντίστοιχο όριο είχε ξεπεραστεί αρχικά στα τέλη Οκτωβρίου.

Πρόκειται για δείγματα από ασθενείς με συμπτώματα που προσήλθαν σε ιατρεία του δικτύου και όχι για ένδειξη ότι το 13% του πληθυσμού της Ελλάδας νοσεί από γρίπη. Δεδομένου του μικρού εβδομαδιαίου δείγματος, απαιτούνται περαιτέρω αναφορές για να διαπιστωθεί εάν η αυξητική τάση συνεχίζεται.

Η δραστηριότητα στα νοσοκομεία παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα: καταγράφηκαν 27 νέες εισαγωγές λόγω γρίπης, έναντι 22 την προηγούμενη εβδομάδα. Παρόλα αυτά, σημειώθηκαν 3 νέα περιστατικά που χρειάστηκαν νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), καθώς και ένας θάνατος, γεγονός που δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει σοβαρή νόσηση ακόμη και πριν από την ευρεία διασπορά του ιού.

Συμβαίνει το ίδιο σε όλη την ΕΕ;

Όχι, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ευρωπαϊκή αξιολόγηση.

Η σχετική ενημέρωση που δημοσιεύθηκε στις 16 Οκτωβρίου, η οποία αφορά την 41η εβδομάδα επιτήρησης, περιγράφει την κυκλοφορία του ιού της γρίπης στην ΕΕ ως χαμηλή σε γενικές γραμμές. Οι επισκέψεις σε ιατρούς για αναπνευστικά νοσήματα παρουσίασαν αύξηση σε πολλές χώρες, κάτι αναμενόμενο για την εποχή του φθινοπώρου, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι όλες αυτές οι περιπτώσεις αφορούσαν γρίπη.

Συνεπώς, η ένδειξη που καταγράφηκε στην Ελλάδα δεν θα πρέπει να παρουσιάζεται ως απόδειξη ενός πρόωρου ευρωπαϊκού κύματος γρίπης. Επιπλέον, το γεγονός ότι ξεπεράστηκε νωρίς ένα όριο επιτήρησης δεν επιτρέπει ασφαλή πρόβλεψη για το πότε θα κορυφωθεί η φετινή περίοδος ή πόσο σοβαρά θα εξελιχθεί.

Πότε πρέπει να κάνετε το εμβόλιο κατά της γρίπης;

Για τα άτομα στα οποία συνιστάται ο εμβολιασμός, η τρέχουσα περίοδος εμπίπτει στο χρονικό διάστημα που προτείνεται στην Ελλάδα: από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου. Θυμηθείτε ότι απαιτούνται περίπου 2 εβδομάδες για την ανάπτυξη προστασίας.

Η πρώιμη ένδειξη από την Ελλάδα υπογραμμίζει τη σημασία του έγκαιρου εμβολιασμού, ιδίως για τις ομάδες υψηλότερου κινδύνου. Δεν πρόκειται για καθορισμό νέου εθνικού χρονοδιαγράμματος, ενώ δεν υπάρχει κανένα όφελος από την αναμονή μέχρι να επιβαρυνθούν τα νοσοκομεία.

Στις ομάδες προτεραιότητας περιλαμβάνονται:

Ενήλικες ηλικίας 60 ετών και άνω.

Παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 5 ετών.

Άτομα με σχετικά χρόνια νοσήματα ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Έγκυες, θηλάζουσες και γυναίκες που έχουν γεννήσει πρόσφατα.

Επαγγελματίες υγείας και άτομα που φροντίζουν ομάδες ευάλωτου πληθυσμού.

Αν χάσετε το ιδανικό χρονικό παράθυρο, ο εμβολιασμός μπορεί να πραγματοποιηθεί και κατά τη διάρκεια της περιόδου έξαρσης της γρίπης. Ένας γιατρός ή φαρμακοποιός μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με το κατάλληλο εμβόλιο.

Ποια συμπτώματα της γρίπης πρέπει να αναγνωρίζετε;

Η γρίπη συνήθως ξεκινά απότομα και μπορεί να προκαλέσει πολύ πιο έντονη αδιαθεσία σε σχέση με ένα κοινό κρυολόγημα. Τα συνηθισμένα συμπτώματα είναι:

Πυρετός και ρίγη.

Μυϊκοί πόνοι και πονοκέφαλος.

Έντονη κόπωση ή εξάντληση.

Ξηρός βήχας και πονόλαιμος.

Τα συμπτώματα από μόνα τους δεν επαρκούν, για να διακρίνουν με βεβαιότητα τη γρίπη από άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού. Η προσωπική σας κατάσταση και η σοβαρότητα της νόσου καθορίζουν αν απαιτείται ιατρική αξιολόγηση ή διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων.

Τι πρέπει να κάνετε εάν εμφανίσετε συμπτώματα

Σε περίπτωση ήπιας νόσησης, ξεκουραστείτε, καταναλώστε υγρά και παραμείνετε στο σπίτι όσο έχετε πυρετό ή αισθάνεστε πολύ αδιάθετοι για τις καθημερινές σας δραστηριότητες. Η παρακεταμόλη μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση από τον πυρετό και τους πόνους (εφόσον είναι κατάλληλη για εσάς). Αποφύγετε τον συνδυασμό σκευασμάτων που περιέχουν την ίδια δραστική ουσία. Τα αντιβιοτικά δεν θεραπεύουν την ίδια τη γρίπη.

Επικοινωνήστε άμεσα με γιατρό εάν είστε έγκυος, μεγαλύτερης ηλικίας, ανοσοκατεσταλμένοι ή πάσχετε από κάποιο σοβαρό χρόνιο νόσημα. Τα αντιικά φάρμακα (που χορηγούνται με συνταγή) είναι πιο αποτελεσματικά όταν η λήψη τους ξεκινά εντός των πρώτων 2 ημερών, αν και η έναρξη της θεραπείας αργότερα μπορεί επίσης να ωφελήσει άτομα με σοβαρή νόσο ή υψηλότερο κίνδυνο. Μην υποθέτετε ότι, επειδή παρήλθε αυτό το χρονικό διάστημα, η ιατρική συμβουλή είναι περιττή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καλέστε το 166 σε περίπτωση ξαφνικού πόνου στο στήθος ή σοβαρής δυσκολίας στην αναπνοή. Αναζητήστε άμεσα ιατρική εκτίμηση εάν παρατηρήσετε επιδείνωση της δύσπνοιας ή αισθανθείτε έντονη αδιαθεσία.

Συμπέρασμα

Το γεγονός ότι η Ελλάδα ξεπέρασε νωρίς το όριο συναγερμού χρήζει προσοχής, χωρίς ωστόσο να δικαιολογεί προβλέψεις για ένα σφοδρό ευρωπαϊκό κύμα εποχικής γρίπης. Προγραμματίστε άμεσα τον συνιστώμενο εμβολιασμό, παρακολουθείτε για τυχόν συμπτώματα και αναζητήστε έγκαιρα ιατρική συμβουλή, εάν ανήκετε σε ομάδα υψηλότερου κινδύνου.

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