Κοιλιακός πόνος που μετακινείται κάτω δεξιά: Πότε είναι σημάδι σκωληκοειδίτιδας

Η σκωληκοειδίτιδα μπορεί να ξεκινήσει ως ένας αόριστος πόνος γύρω από τον αφαλό πριν μετακινηθεί στην κάτω δεξιά κοιλιακή χώρα και γίνει πιο έντονος.

Η αναγνώριση αυτής της αλλαγής μπορεί να σας βοηθήσει να αναζητήσετε θεραπεία άμεσα. Αλλά ο πόνος που επιμένει ή επιδεινώνεται χρήζει επείγουσας αξιολόγησης, ακόμη και αν δεν ακολουθήσει ποτέ αυτό το γνωστό μοτίβο.

Πότε πρέπει να αξιολογηθεί επειγόντως ο κοιλιακός πόνος;

Ζητήστε επείγουσα ιατρική αξιολόγηση εάν ο κοιλιακός πόνος επιδεινώνεται, δεν υποχωρεί ή μετακινείται κάτω δεξιά. Επικοινωνήστε αμέσως με έναν γιατρό. Εάν δεν βρείτε άμεσα ραντεβού, πηγαίνετε σε ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών νοσοκομείου.

Ζητήστε αμέσως βοήθεια έκτακτης ανάγκης για:

Σοβαρό κοιλιακό πόνο, συμπεριλαμβανομένου του πόνου που εξαπλώνεται σε όλη την κοιλιά.

Κοιλιακά συμπτώματα που συνοδεύονται από σύγχυση, δυσκολία στην αναπνοή ή ασυνήθιστα χλωμό δέρμα.

Αυτά μπορεί να υποδηλώνουν μια σοβαρή επιπλοκή, συμπεριλαμβανομένης της σήψης, μιας άμεσα απειλητικής για τη ζωή αντίδρασης σε λοίμωξη. Μην οδηγείτε μόνοι σας εάν χρειάζεστε επείγουσα φροντίδα. Ζητήστε από κάποιον να σας μεταφέρει ή καλέστε ασθενοφόρο.

Μια σύντομη βελτίωση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το πρόβλημα έχει επιλυθεί. Εάν η σκωληκοειδής απόφυση υποστεί ρήξη, ο πόνος ενδέχεται να υποχωρήσει προσωρινά, για να επανέλθει στη συνέχεια ως έντονος και διάχυτος πόνος στην κοιλιακή χώρα. Μην περιμένετε να εμφανιστούν όλα τα συμπτώματα πριν αναζητήσετε βοήθεια.

Πώς είναι συνήθως ο πόνος στη σκωληκοειδίτιδα;

Η τυπική εικόνα περιλαμβάνει πόνο κοντά στον ομφαλό, ο οποίος, μέσα σε διάστημα μερικών ωρών, μετατοπίζεται στο κάτω δεξιό τμήμα της κοιλιάς και γίνεται πιο επίμονος.

Η σκωληκοειδίτιδα είναι η φλεγμονή της σκωληκοειδούς απόφυσης, ενός μικρού τμήματος που συνδέεται με το παχύ έντερο. Καθώς η φλεγμονή εξελίσσεται, το περπάτημα, ο βήχας ή άλλες απότομες κινήσεις μπορεί να επιδεινώσουν τον πόνο.

Άλλα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

Απώλεια όρεξης

Ναυτία ή εμετό

Πυρετό, ο οποίος αρχικά μπορεί να είναι ήπιος

Δυσκοιλιότητα ή διάρροια

Διόγκωση (φούσκωμα) της κοιλιάς

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανιστούν και σε άλλες παθήσεις, επομένως, ο συνδυασμός τους εγείρει ανησυχία, χωρίς ωστόσο να αποτελεί από μόνος του διάγνωση.

Είναι δυνατόν να εμφανιστεί σκωληκοειδίτιδα χωρίς τα συνήθη συμπτώματα;

Ναι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο πόνος εντοπίζεται σε διαφορετικό σημείο, η εξέλιξη της κατάστασης είναι πιο αργή και η ενόχληση είναι λιγότερο έντονη. Αυτό παρατηρείται συχνότερα σε μικρά παιδιά, ηλικιωμένους και εγκύους.Ο πόνος μπορεί να ξεκινήσει εξαρχής δεξιά αντί να μετακινηθεί προς τα εκεί. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μπορεί να γίνει αισθητός ψηλότερα στην κοιλιά. Ο πυρετός δεν υπάρχει πάντα.

Αυτή η διακύμανση έχει σημασία επειδή η αναμονή για έναν «τυπικό» συνδυασμό πόνου στη δεξιά πλευρά, εμέτου και πυρετού μπορεί να καθυστερήσει τη θεραπεία. Μια φυσιολογική θερμοκρασία σώματος από μόνη της δεν μπορεί να αποκλείσει την σκωληκοειδίτιδα.

Πώς καταλαβαίνουν οι γιατροί ότι πρόκειται για σκωληκοειδίτιδα;

Οι γιατροί συνδυάζουν το ιστορικό του πόνου, μια εξέταση και, όταν χρειάζεται, εργαστηριακές εξετάσεις και σαρώσεις.

Θα ρωτήσουν πότε ξεκίνησε ο πόνος, πού ξεκίνησε, αν μετακινήθηκε και ποια άλλα συμπτώματα αναπτύχθηκαν. Οι εξετάσεις αίματος μπορούν να εντοπίσουν σημάδια φλεγμονής, ενώ η εξέταση ούρων βοηθά στη διερεύνηση εναλλακτικών αιτιών, όπως μια ουρολοίμωξη ή πέτρα στα νεφρά.

Ο υπέρηχος ή η αξονική τομογραφία μπορεί να βοηθήσουν στην αναγνώριση μιας φλεγμονώδους σκωληκοειδούς απόφυσης ή άλλης αιτίας. Η μαγνητική τομογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιλεγμένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της εγκυμοσύνης. Ενημερώστε τον κλινικό γιατρό εάν είναι πιθανή μια εγκυμοσύνη, επειδή αυτό επηρεάζει τόσο τις πιθανές διαγνώσεις όσο και την επιλογή των εξετάσεων.

Συχνές Ερωτήσεις

Απαιτείται πάντα χειρουργική επέμβαση για την σκωληκοειδίτιδα;

Όχι. Η χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της σκωληκοειδούς απόφυσης παραμένει η τυπική θεραπεία, αλλά οι διεθνείς οδηγίες https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/article-abstract/2844195 υποστηρίζουν μόνο τη χρήση αντιβιοτικών για επιλεγμένους ασθενείς με μη επιπλεγμένη σκωληκοειδίτιδα. Η επιλογή απαιτεί ιατρική αξιολόγηση και συζήτηση για τους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της υποτροπής. Δεν αποτελεί λόγο για λήψη αντιβιοτικών ή αναβολή της αξιολόγησης.

Θα ζήσω χωρίς επιπτώσεις μετά από αφαίρεση της σκωληκοειδούς απόφυσης;

Ναι. Η αφαίρεση της σκωληκοειδούς απόφυσης γενικά δεν απαιτεί δια βίου διατροφικές αλλαγές, ούτε εμποδίζει τις κανονικές δραστηριότητες μετά την ολοκλήρωση της ανάρρωσης. Ο χρόνος ανάρρωσης εξαρτάται από την επέμβαση και από το εάν προέκυψαν επιπλοκές. Ακολουθήστε τις οδηγίες της χειρουργικής ομάδας σχετικά με την επιστροφή στην εργασία και την άσκηση.

Συμπέρασμα

Το σημείο του κοιλιακού πόνου είναι μια χρήσιμη ένδειξη, αλλά η επιμονή και η εξέλιξή του έχουν επίσης σημασία. Ζητήστε επείγουσα αξιολόγηση για επιδείνωση του πόνου και άμεση επείγουσα φροντίδα για έντονο πόνο ή σημάδια σοβαρής ασθένειας.

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