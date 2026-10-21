Πονοκέφαλος μετά τα 50 και πόνος στο σαγόνι όταν μασάτε: Τι επείγουσα εξέταση να κάνετε

Ένας νέος πονοκέφαλος μετά την ηλικία των 50 ετών, ειδικά όταν συνοδεύεται από πόνο στο σαγόνι κατά την μάσηση, μπορεί μερικές φορές να υποδηλώνει φλεγμονή των αρτηριών, γνωστή ως κροταφική αρτηρίτιδα ή γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα.

Αν και άλλες παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν ίδια συμπτώματα, ο συγκεκριμένος συνδυασμός απαιτεί επείγουσα ιατρική αξιολόγηση, καθώς η καθυστέρηση στη θεραπεία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την όραση.

Γιατί ένας πονοκέφαλος που συνοδεύεται από πόνο στο σαγόνι προκαλεί ανησυχία;

Η κροταφική αρτηρίτιδα προκαλεί φλεγμονή στα τοιχώματα αρτηριών μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, επηρεάζοντας συχνά τα αιμοφόρα αγγεία κοντά στους κροτάφους. Εμφανίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε ενήλικες άνω των 50 ετών και είναι συχνότερη σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι ο πόνος ή η αίσθηση κόπωσης στη γνάθο, που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της μάσησης και υποχωρεί όταν αυτή σταματά. Αυτό συμβαίνει επειδή οι φλεγμονώδεις αρτηρίες δεν μπορούν να τροφοδοτήσουν με επαρκή ποσότητα αίματος τους μύες της γνάθου, που εργάζονται για την μάσηση.

Το φαινόμενο αυτό διαφέρει από τον απλό πονόδοντο ή τον πόνο κατά το άνοιγμα του στόματος, αν και τα συμπτώματα από μόνα τους δεν αρκούν για να προσδιορίσουν την αιτία.

Ποια άλλα συμπτώματα πρέπει να αναγνωρίσετε

Τα συμπτώματα ποικίλλουν, αλλά ορισμένα πιθανά προειδοποιητικά σημάδια είναι:

Νέος, επίμονος πονοκέφαλος, συχνά γύρω από τον έναν ή και τους δύο κροτάφους.

Ευαισθησία στο τριχωτό της κεφαλής, η οποία γίνεται συχνά αισθητή κατά το χτένισμα των μαλλιών.

Δυσφορία στο σαγόνι ή τη γλώσσα, που προκαλείται από την μάσηση ή την ομιλία.

Ανεξήγητη κόπωση, πυρετός ή απώλεια βάρους.

Θολή όραση, διπλωπία (διπλή όραση) ή προσωρινή απώλεια της όρασης.

Δεν παρουσιάζουν όλοι οι ασθενείς το πλήρες φάσμα των συμπτωμάτων. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η εμφάνιση θολής όρασης, διπλωπίας ή οποιασδήποτε απώλειας όρασης, ακόμη κι αν αυτή βελτιωθεί στη συνέχεια, απαιτεί άμεση ιατρική αξιολόγηση (επείγον περιστατικό) και όχι αναμονή για ένα προγραμματισμένο ραντεβού με γιατρό.

Το αγγειακό δίκτυο στο κρανίο. Με κόκκινο διακρίνονται οι αρτηρίες και με μπλε οι φλέβες. Bigstock®

Πόσο γρήγορα πρέπει να αναζητήσει κανείς βοήθεια;

Εάν είστε άνω των 50 ετών και εμφανίσετε νέο πονοκέφαλο σε συνδυασμό με πόνο στο σαγόνι κατά την μάσηση ή ευαισθησία στο τριχωτό της κεφαλής, αναζητήστε επείγουσα ιατρική αξιολόγηση την ίδια κιόλας ημέρα, ακόμη κι αν η όρασή σας φαίνεται φυσιολογική. Τα ευρήματα αυτά δεν επιβεβαιώνουν τη διάγνωση της κροταφικής αρτηρίτιδας, ωστόσο ο γιατρός οφείλει να την λάβει άμεσα υπόψη.

Το ζητούμενο είναι η μειωμένη ροή αίματος προς τον οφθαλμό, η οποία μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμη απώλεια της όρασης. Η επιπλοκή αυτή δεν είναι αναπόφευκτη, ενώ η έγκαιρη ιατρική παρέμβαση μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο.

Πώς ελέγχουν οι γιατροί για κροταφική αρτηρίτιδα;

Η αξιολόγηση ξεκινά με την λήψη του ιστορικού των συμπτωμάτων, την κλινική εξέταση και εξετάσεις αίματος για τον εντοπισμό φλεγμονής, συμπεριλαμβανομένης της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) και της ταχύτητας καθίζησης ερυθρών αιμοσφαιρίων (ΤΚΕ). Οι εξετάσεις αυτές είναι χρήσιμες, αλλά από μόνες τους δεν επαρκούν για τη διάγνωση της πάθησης.

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές συστάσεις ρευματολογίας για τις απεικονιστικές εξετάσεις, το υπερηχογράφημα των κροταφικών και των μασχαλιαίων αρτηριών αποτελεί την προτιμώμενη αρχική απεικονιστική εξέταση, εφόσον είναι διαθέσιμη και υπάρχει η κατάλληλη εξειδίκευση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι γιατροί προχωρούν σε βιοψία κροταφικής αρτηρίας ή σε άλλες απεικονιστικές εξετάσεις.

Όταν υπάρχει ισχυρή υποψία, ο γιατρός μπορεί να ξεκινήσει θεραπεία με φάρμακα πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων των επιβεβαιωτικών εξετάσεων. Η διενέργεια εξετάσεων δεν πρέπει να καθυστερεί την απαραίτητη θεραπεία. Η φαρμακευτική αγωγή και η δοσολογία απαιτούν ιατρική επίβλεψη.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι δυνατόν οι εξετάσεις αίματος να είναι φυσιολογικές, ακόμη και αν κάποιος πάσχει από κροταφική αρτηρίτιδα;

Ναι, αν και είναι σπάνιο να είναι φυσιολογικές τόσο η CRP όσο και η ΤΚΕ. Τα φυσιολογικά αποτελέσματα καθιστούν τη διάγνωση λιγότερο πιθανή, αλλά δεν μπορούν να την αποκλείσουν εντελώς, όταν τα συμπτώματα είναι έντονα ενδεικτικά της νόσου.

Σχετίζεται η κροταφική αρτηρίτιδα με την ρευματική πολυμυαλγία;

Ναι. Η ρευματική πολυμυαλγία προκαλεί πόνο και έντονη δυσκαμψία γύρω από τους ώμους και τα ισχία, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες. Οι δύο αυτές φλεγμονώδεις παθήσεις μπορεί να συνυπάρχουν, επομένως, η εμφάνιση νέων πονοκεφάλων ή πόνου στο σαγόνι σε άτομο με ρευματική πολυμυαλγία χρήζει άμεσης ιατρικής διερεύνησης.

Συμπέρασμα

Η εμφάνιση νέου τύπου πονοκεφάλου μετά την ηλικία των 50 ετών δεν σημαίνει αυτόματα ότι πρόκειται για κροταφική αρτηρίτιδα. Ωστόσο, ο πονοκέφαλος που συνοδεύεται από πόνο στο σαγόνι κατά τη μάσηση θα πρέπει να οδηγεί σε επείγουσα ιατρική αξιολόγηση, ενώ οποιαδήποτε νέα διαταραχή της όρασης απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα.

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