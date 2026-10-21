Πονοκέφαλος μετά τα 50 και πόνος στο σαγόνι όταν μασάτε: Τι επείγουσα εξέταση να κάνετε

Πονοκέφαλος μετά τα 50 μαζί με πόνο στο σαγόνι στην μάσηση: Τον νου σας για κροταφική αρτηρίτιδα.

Newsroom

Πονοκέφαλος μετά τα 50 και πόνος στο σαγόνι όταν μασάτε: Τι επείγουσα εξέταση να κάνετε
ΥΓΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας νέος πονοκέφαλος μετά την ηλικία των 50 ετών, ειδικά όταν συνοδεύεται από πόνο στο σαγόνι κατά την μάσηση, μπορεί μερικές φορές να υποδηλώνει φλεγμονή των αρτηριών, γνωστή ως κροταφική αρτηρίτιδα ή γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα.

Αν και άλλες παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν ίδια συμπτώματα, ο συγκεκριμένος συνδυασμός απαιτεί επείγουσα ιατρική αξιολόγηση, καθώς η καθυστέρηση στη θεραπεία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την όραση.

Γιατί ένας πονοκέφαλος που συνοδεύεται από πόνο στο σαγόνι προκαλεί ανησυχία;

Η κροταφική αρτηρίτιδα προκαλεί φλεγμονή στα τοιχώματα αρτηριών μεσαίου και μεγάλου μεγέθους, επηρεάζοντας συχνά τα αιμοφόρα αγγεία κοντά στους κροτάφους. Εμφανίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε ενήλικες άνω των 50 ετών και είναι συχνότερη σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι ο πόνος ή η αίσθηση κόπωσης στη γνάθο, που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της μάσησης και υποχωρεί όταν αυτή σταματά. Αυτό συμβαίνει επειδή οι φλεγμονώδεις αρτηρίες δεν μπορούν να τροφοδοτήσουν με επαρκή ποσότητα αίματος τους μύες της γνάθου, που εργάζονται για την μάσηση.

Το φαινόμενο αυτό διαφέρει από τον απλό πονόδοντο ή τον πόνο κατά το άνοιγμα του στόματος, αν και τα συμπτώματα από μόνα τους δεν αρκούν για να προσδιορίσουν την αιτία.

Ποια άλλα συμπτώματα πρέπει να αναγνωρίσετε

Τα συμπτώματα ποικίλλουν, αλλά ορισμένα πιθανά προειδοποιητικά σημάδια είναι:

  • Νέος, επίμονος πονοκέφαλος, συχνά γύρω από τον έναν ή και τους δύο κροτάφους.
  • Ευαισθησία στο τριχωτό της κεφαλής, η οποία γίνεται συχνά αισθητή κατά το χτένισμα των μαλλιών.
  • Δυσφορία στο σαγόνι ή τη γλώσσα, που προκαλείται από την μάσηση ή την ομιλία.
  • Ανεξήγητη κόπωση, πυρετός ή απώλεια βάρους.
  • Θολή όραση, διπλωπία (διπλή όραση) ή προσωρινή απώλεια της όρασης.

Δεν παρουσιάζουν όλοι οι ασθενείς το πλήρες φάσμα των συμπτωμάτων. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η εμφάνιση θολής όρασης, διπλωπίας ή οποιασδήποτε απώλειας όρασης, ακόμη κι αν αυτή βελτιωθεί στη συνέχεια, απαιτεί άμεση ιατρική αξιολόγηση (επείγον περιστατικό) και όχι αναμονή για ένα προγραμματισμένο ραντεβού με γιατρό.

αγγειακο συστημα κρανιου

Το αγγειακό δίκτυο στο κρανίο. Με κόκκινο διακρίνονται οι αρτηρίες και με μπλε οι φλέβες.

Bigstock®

Πόσο γρήγορα πρέπει να αναζητήσει κανείς βοήθεια;

Εάν είστε άνω των 50 ετών και εμφανίσετε νέο πονοκέφαλο σε συνδυασμό με πόνο στο σαγόνι κατά την μάσηση ή ευαισθησία στο τριχωτό της κεφαλής, αναζητήστε επείγουσα ιατρική αξιολόγηση την ίδια κιόλας ημέρα, ακόμη κι αν η όρασή σας φαίνεται φυσιολογική. Τα ευρήματα αυτά δεν επιβεβαιώνουν τη διάγνωση της κροταφικής αρτηρίτιδας, ωστόσο ο γιατρός οφείλει να την λάβει άμεσα υπόψη.

Το ζητούμενο είναι η μειωμένη ροή αίματος προς τον οφθαλμό, η οποία μπορεί να προκαλέσει μη αναστρέψιμη απώλεια της όρασης. Η επιπλοκή αυτή δεν είναι αναπόφευκτη, ενώ η έγκαιρη ιατρική παρέμβαση μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο.

Πώς ελέγχουν οι γιατροί για κροταφική αρτηρίτιδα;

Η αξιολόγηση ξεκινά με την λήψη του ιστορικού των συμπτωμάτων, την κλινική εξέταση και εξετάσεις αίματος για τον εντοπισμό φλεγμονής, συμπεριλαμβανομένης της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) και της ταχύτητας καθίζησης ερυθρών αιμοσφαιρίων (ΤΚΕ). Οι εξετάσεις αυτές είναι χρήσιμες, αλλά από μόνες τους δεν επαρκούν για τη διάγνωση της πάθησης.

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές συστάσεις ρευματολογίας για τις απεικονιστικές εξετάσεις, το υπερηχογράφημα των κροταφικών και των μασχαλιαίων αρτηριών αποτελεί την προτιμώμενη αρχική απεικονιστική εξέταση, εφόσον είναι διαθέσιμη και υπάρχει η κατάλληλη εξειδίκευση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι γιατροί προχωρούν σε βιοψία κροταφικής αρτηρίας ή σε άλλες απεικονιστικές εξετάσεις.

Όταν υπάρχει ισχυρή υποψία, ο γιατρός μπορεί να ξεκινήσει θεραπεία με φάρμακα πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων των επιβεβαιωτικών εξετάσεων. Η διενέργεια εξετάσεων δεν πρέπει να καθυστερεί την απαραίτητη θεραπεία. Η φαρμακευτική αγωγή και η δοσολογία απαιτούν ιατρική επίβλεψη.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι δυνατόν οι εξετάσεις αίματος να είναι φυσιολογικές, ακόμη και αν κάποιος πάσχει από κροταφική αρτηρίτιδα;

Ναι, αν και είναι σπάνιο να είναι φυσιολογικές τόσο η CRP όσο και η ΤΚΕ. Τα φυσιολογικά αποτελέσματα καθιστούν τη διάγνωση λιγότερο πιθανή, αλλά δεν μπορούν να την αποκλείσουν εντελώς, όταν τα συμπτώματα είναι έντονα ενδεικτικά της νόσου.

Σχετίζεται η κροταφική αρτηρίτιδα με την ρευματική πολυμυαλγία;

Ναι. Η ρευματική πολυμυαλγία προκαλεί πόνο και έντονη δυσκαμψία γύρω από τους ώμους και τα ισχία, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές ώρες. Οι δύο αυτές φλεγμονώδεις παθήσεις μπορεί να συνυπάρχουν, επομένως, η εμφάνιση νέων πονοκεφάλων ή πόνου στο σαγόνι σε άτομο με ρευματική πολυμυαλγία χρήζει άμεσης ιατρικής διερεύνησης.

Συμπέρασμα

Η εμφάνιση νέου τύπου πονοκεφάλου μετά την ηλικία των 50 ετών δεν σημαίνει αυτόματα ότι πρόκειται για κροταφική αρτηρίτιδα. Ωστόσο, ο πονοκέφαλος που συνοδεύεται από πόνο στο σαγόνι κατά τη μάσηση θα πρέπει να οδηγεί σε επείγουσα ιατρική αξιολόγηση, ενώ οποιαδήποτε νέα διαταραχή της όρασης απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:09ΕΛΛΑΔΑ

Περιφέρεια Αττικής: Τουρισμός όλο τον χρόνο και περισσότερα έσοδα – Η νέα διεθνής καμπάνια

15:04ΥΓΕΙΑ

Τροποποιείται ο πίνακας των εξετάσεων για τους βιοδείκτες του καρκίνου

14:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live blog: Στη ΓΑΔΑ τώρα ο Λιόλιος και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για το σκάνδαλο

14:56ΥΓΕΙΑ

Πονοκέφαλος μετά τα 50 και πόνος στο σαγόνι όταν μασάτε: Τι επείγουσα εξέταση να κάνετε

14:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο μεγατόνων στην ΕΟΚ, συνελήφθη ο Λιόλιος - Ποια είναι οι άλλοι 5 που βγήκε εναντίον τους ένταλμα σύλληψης

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός 22χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Αύριο ξεκινούν οι παραδόσεις πετρελαίου ντίζελ στις ΗΠΑ μετά τη συνάντηση Γουίτκοφ-Πούτιν

14:47LIFESTYLE

Αγνώριστος ο Ντουέιν Τζόνσον: Η απίστευτη μεταμόρφωση σε ηλικιωμένο άνδρα για τη νέα του ταινία

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Λήστεψε φαρμακείο, διέφυγε, άλλαξε ρούχα και πήγε για καφέ!

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρά πυρά Μπακογιάννη σε Δούκα για τη Γκράβα: «Σταματήστε να κρύβεστε, δώστε λύσεις»

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σε τροχαίο - Προσπάθησε να μην παρασύρει ηλικιωμένη

14:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για Λιόλιο: «Περιμένω να καταδικάσουν αυτά που βγήκαν»

14:26ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Λιόλιου, 2 διαιτητών και 3 μελών του ΔΣ της ΕΟΚ

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση από τη Ρόδο: Επιβάτες έκαναν εμετό στα 30.000 πόδια – Τρεις στο νοσοκομείο, φόβοι για νοροϊό

14:12ANNOUNCEMENTS

Ο Bryan Adams επιστρέφει στην Αθήνα - 19 Δεκεμβρίου στο Telekom Center Athens

14:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης πάει σχολείο με τον «Μυστικό Κόσμο της Λίμνης μας»

13:55LIFESTYLE

Πρίγκιπας Χάρι: «Θέλω να τα βρούμε» - Το μήνυμα συμφιλίωσης σε Κάρολο και Ουίλιαμ μετά τη μεγάλη επιστροφή

13:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καταιγιστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ: Συνελήφθησαν ο Λιόλιος και άλλοι τρεις

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Επιστρέφουν στη φυλακή μετά την απολογία τους οι δύο κατηγορούμενοι

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επισιτιστική βοήθεια: Πριν από τα Χριστούγεννα το πρώτο voucher έως 1.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:14ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός σε πτήση από τη Ρόδο: Επιβάτες έκαναν εμετό στα 30.000 πόδια – Τρεις στο νοσοκομείο, φόβοι για νοροϊό

13:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καταιγιστικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ: Συνελήφθησαν ο Λιόλιος και άλλοι τρεις

14:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για Λιόλιο: «Περιμένω να καταδικάσουν αυτά που βγήκαν»

06:44LIFESTYLE

Τα μονοψήφια νούμερα φέρνουν προβληματισμό στα κανάλια – Ποια προγράμματα «ζορίζονται»

13:39ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Από τα 27άρια στην πτώση της θερμοκρασίας – Η πορεία του καιρού μέχρι το Σάββατο

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Λύθηκε έπειτα από 150 χρόνια το μυστήριο με τον σκελετό που βρέθηκε στο Αβαείο του Ουέστμινστερ

14:56ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο μεγατόνων στην ΕΟΚ, συνελήφθη ο Λιόλιος - Ποια είναι οι άλλοι 5 που βγήκε εναντίον τους ένταλμα σύλληψης

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Κολυδάς: Έρχονται βροχές σε μεγάλο μέρος της χώρας - Πότε αλλάζει το σκηνικό

14:26ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Λιόλιου, 2 διαιτητών και 3 μελών του ΔΣ της ΕΟΚ

10:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νάντια Γιαννακοπούλου: Ξέσπασε σε κλάματα στον αέρα μετά από καβγά με τον Μακάριο Λαζαρίδη

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: Ζητώ συγγνώμη από την κυρία Γιαννακοπούλου

12:40ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Ολοκληρώθηκε το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας

16:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιεύθηκε ο οδηγός για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας»: Επιχορήγηση έως 95% και €36.000 – Ποιες εργασίες καλύπτονται, οι προϋποθέσεις

08:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αλλαγές σε προσλήψεις και μισθούς από 1η Νοεμβρίου - Τι θα ισχύει

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγωδία που έγινε αφετηρία αλλαγών: Πώς η φονική πλημμύρα του Ποδονίφτη οδήγησε στη γέννηση της Πολιτικής Προστασίας

14:59ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live blog: Στη ΓΑΔΑ τώρα ο Λιόλιος και οι υπόλοιποι συλληφθέντες για το σκάνδαλο

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: Δύο αδέλφια έθαψαν τη μητέρα τους στον κήπο - Τους κατέδωσε ο έτερος αδελφός τους

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Στο Τζάνειο 21χρονη σε κώμα - Φέρεται να της έδωσε χάπι βιασμού ο φίλος της

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: Συνελήφθησαν δύο αδέλφια που έθαψαν τη μητέρα τους σε χωράφι – «Δεν είχαμε χρήματα για την κηδεία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ