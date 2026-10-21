Τροποποιείται ο πίνακας των εξετάσεων για τους βιοδείκτες του καρκίνου

Snapshot Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τροποποιεί τον πίνακα εξετάσεων βιοδεικτών για καρκίνους μαστού, πνεύμονα, προστάτη και ωοθηκών, καθορίζοντας μεθόδους, τιμές και θεραπευτικές ενδείξεις.

Η Ιατρική Ακριβείας βασίζεται στους βιοδείκτες για την επιλογή εξατομικευμένης θεραπείας, που πρέπει να παρέχεται έγκαιρα και ισότιμα σε όλους τους ασθενείς.

Υπάρχουν καθυστερήσεις στην εφαρμογή αποζημίωσης και στην πραγματική πρόσβαση των ασθενών στις εξετάσεις βιοδεικτών. Snapshot powered by AI

Τις μεθόδους εξέτασης, τις τιμές και τις θεραπευτικές ενδείξεις καθορίζει η νέα Υπουργική Απόφαση του Άδωνι Γεωργιάδη, με την οποία τροποποιείται ο πίνακας των εξετάσεων βιοδεικτών που αφορούν διαφορετικούς τύπους καρκίνου.

Οι αλλαγές καλύπτουν, μεταξύ άλλων, περιπτώσεις καρκίνου του μαστού, του πνεύμονα, του προστάτη και των ωοθηκών, καθώς και άλλες κακοήθειες, ανάλογα με το στάδιο της νόσου και τις θεραπευτικές ανάγκες των ασθενών.

Οι βιοδείκτες παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες για την επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής στρατηγικής στην Ιατρική Ακριβείας, η οποία επιτρέπει την επιλογή θεραπείας με βάση τα ιδιαίτερα βιολογικά χαρακτηριστικά κάθε όγκου. Η έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση στις σχετικές εξετάσεις αποτελεί, επομένως, βασική προϋπόθεση, ώστε τα οφέλη της εξατομικευμένης θεραπείας να φτάνουν στην πράξη, σε όλους τους ασθενείς.