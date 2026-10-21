Nέα σελίδα στις μεταμοσχεύσεις: Επιστήμονες αναζωογόνησαν νεφρά χοίρων καταψυγμένα για έναν χρόνο

Ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου της Μινεσότα κατάφερε να «αποψύξει» τα όργανα χωρίς να έχουν υποστεί βλάβη, παρά τη μακρά περίοδο «κατάψυξής» τους 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Nέα σελίδα στις μεταμοσχεύσεις: Επιστήμονες αναζωογόνησαν νεφρά χοίρων καταψυγμένα για έναν χρόνο
ΥΓΕΙΑ
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  • Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα κατάφεραν να αναζωογονήσουν νεφρά χοίρων που είχαν καταψυχθεί για πάνω από έναν χρόνο σε θερμοκρασία -150 °C.
  • Η διαδικασία κατάψυξης οργάνων, γνωστή ως υαλοποίηση, επιτρέπει την μακροχρόνια διατήρηση τους με αναστολή των ζωτικών λειτουργιών.
  • Τα αναζωογονημένα νεφρά αποκατέστησαν τη ροή του αίματος και τη λειτουργία τους, παράγοντας ούρα μετά τη μεταμόσχευση σε χοίρους-δέκτες.
  • Η τεχνική αυτή μπορεί να επιμηκύνει σημαντικά τον χρόνο αποθήκευσης οργάνων, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις τρέχουσες χρονικές προθεσμίες μεταμόσχευσης.
  • Ο τελικός στόχος της έρευνας είναι η εφαρμογή της μεθόδου σε ανθρώπινα όργανα για τη βελτίωση των μεταμοσχεύσεων.
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Ένα νέο μέλλον στη μεταμόσχευση οργάνων ανοίγει η επιτυχία επιστημόνων να αναζωογονήσουν νεφρά χοίρων, που ήταν καταψυγμένα για έναν χρόνο.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, ζωτικά όργανα όπως η καρδιά ή ο πνεύμονας πρέπει να μεταμοσχευθούν στον άνθρωπο εντός έξι ωρών ή και λιγότερο, ενώ το πιο ανθεκτικό από αυτά τα όργανα, ο νεφρός, μπορεί να παραμείνει βιώσιμος μόνο για έως και 36 ώρες πριν από τη χειρουργική επέμβαση.

Αυτές οι αυστηρές χρονικές προθεσμίες έχουν συμβάλει στο να παραμείνουν χιλιάδες άνθρωποι στις λίστες αναμονής για ένα νέο όργανο.

Μια ομάδα του πανεπιστημίου της Μινεσότα, υπό τη συν-ηγεσία του χειρουργού μεταμοσχεύσεων Έρικ Φίνγκερ, δηλώνει ότι κατάφερε να διατηρήσει αποτελεσματικά νεφρά χοίρων σε ψυκτική αποθήκευση για μήνες, στους μείον 150 βαθμούς Κελσίου, και σε μία περίπτωση για πάνω από ένα έτος, καταφέρνοντας να τα ξεπαγώσει, να τα εξετάσει και να μεταμοσχεύσει με επιτυχία αυτά τα «αναθερμανθέντα» όργανα σε χοίρους-δέκτες.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε ως προεκτύπωση στο bioRxiv εν αναμονή της αξιολόγησης από ομότιμους, επιβεβαίωσε ότι τα όργανα που είχαν καταψυχθεί είχαν ανακτήσει το χρώμα τους και βοήθησαν τα πειραματόζωα να παράγουν ούρα: κρίσιμα σημάδια ότι είχε επιτευχθεί η αποκατάσταση της ροής του αίματος και της λειτουργίας των οργάνων.

Η μακρά πορεία της ομάδας του Πανεπιστημίου της Μινεσότα προς αυτό το τελευταίο ορόσημο στη χειρουργική και την κρυοσυντήρηση περιελάμβανε μικρότερες επιτυχημένες δοκιμές με μεταμοσχεύσεις νεφρών αρουραίων που δημοσιεύθηκαν το 2023, καθώς και μια προηγούμενη μεταμόσχευση νεφρού χοίρου με πολύ μικρότερη περίοδο κατάψυξης (10 ημέρες) το 2025.

Ο τεχνικός όρος για αυτή τη διαδικασία κατάψυξης είναι «υαλοποίηση» (vitrification), δηλαδή η εμβάπτιση ζωντανού ιστού σε έναν χημικό κρυοπροστατευτικό παράγοντα (CPA) και στη συνέχεια η ψύξη του, στην περίπτωση αυτή, στους -150 βαθμούς Κελσίου, ώστε να δημιουργηθεί μια καλά διατηρημένη και υαλώδης κατάσταση αναστολής των ζωτικών λειτουργιών.

Μόλις η θερμοκρασία φτάσει τους -120 βαθμούς Κελσίου, όπως δήλωσε ο Φίνγκερ στο MIT Tech Review, το όργανο μπορεί να «παραμείνει σταθερό για μεγάλες χρονικές περιόδους — πιστεύουμε επ’ αόριστον».

Ενώ η υαλοποίηση χρησιμοποιείται συστηματικά στην αναπαραγωγική ιατρική, για την αποθήκευση ωαρίων, σπέρματος και εμβρύων, η διαδικασία γίνεται όλο και πιο περίπλοκη ανάλογα με το μέγεθος της ζωντανής ύλης που υαλοποιείται.

Μακροπρόθεσμος στόχος των ερευνητών παραμένει η επιτυχής αναπαραγωγή της ίδιας διαδικασίας σε ανθρώπινα όργανα.

Αυτή η μακροχρόνια προσπάθεια έχει χρηματοδοτηθεί, εν μέρει, από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (National Science Foundation), το οποίο εποπτεύει το Κέντρο Μηχανικής Έρευνας για Προηγμένες Τεχνολογίες Διατήρησης Βιολογικών Συστημάτων (ATP-Bio) με έδρα το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα Twin Cities.

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