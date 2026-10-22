Βραβείο για το καλύτερο ΑΙ Video απέσπασε η GR8 Communication στα Content Marketing Awards 2026

Με την καμπάνια «Η Υγεία είναι Δύναμη» για το ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, η GR8 Communication διακρίθηκε με Silver βραβείο στην κατηγορία Best Use of AI in Content Marketing

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Βραβείο για το καλύτερο ΑΙ Video απέσπασε η GR8 Communication στα Content Marketing Awards 2026
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  • Η GR8 Communication κέρδισε το Silver βραβείο στην κατηγορία Best Use of AI in Content Marketing για την καμπάνια «Η Υγεία είναι Δύναμη» για το ΙΑΣΩ Γενική Κλινική.
  • Η καμπάνια συνδυάζει την ανθρώπινη δημιουργικότητα με τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, εστιάζοντας στην αξία της υγείας ως δύναμη που χρειάζεται καθημερινή φροντίδα.
  • Ο σκηνοθέτης Μιχάλης Χαραλαμπίδης οπτικοποίησε την ιδέα, συνδυάζοντας AI-generated σκηνές με πραγματικά πλάνα από το ΙΑΣΩ.
  • Η GR8 Communication τονίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη επεκτείνει τις δυνατότητες της δημιουργικότητας και δεν την αντικαθιστά.
  • Η επιτυχία της καμπάνιας βασίζεται στην ανθρώπινη έμπνευση που δίνει νόημα στην τεχνολογία και στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται.
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Μια σημαντική διάκριση απέσπασε η GR8 Communication στα Content Marketing Awards 2026, που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στο Anais Club, κατακτώντας το Silver Award στην κατηγορία «Best Use of AI in Content Marketing» για την καμπάνια «Η Υγεία είναι Δύναμη», που σχεδίασε και υλοποίησε για το ΙΑΣΩ Γενική Κλινική και η οποία ξεχώρισε για τον τρόπο που συνδυάζει την ανθρώπινη δημιουργικότητα με τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η βράβευση αποτελεί μια ξεχωριστή αναγνώριση για την Τίνα Μιχαηλίδου, ιδρύτρια της GR8 Communication, και τη δημιουργική της ομάδα, που τολμά να δοκιμάζει νέες ιδέες στην επικοινωνία και να αξιοποιεί τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης με φαντασία και ουσία.

Σε μια εποχή που η τεχνολογία αλλάζει διαρκώς τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε, η GR8 Communication αποδεικνύει στην πράξη ότι η πραγματική δύναμη βρίσκεται στην ανθρώπινη έμπνευση και στην ικανότητα να μετατρέπει τα νέα εργαλεία σε δυνατές ιδέες. Εστιάζοντας στην «Α-ΣΘΕΝΕΙΑ», που σημαίνει ζωή χωρίς σθένος, η ομάδα της GR8 Communication εμπνεύστηκε, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας στις 7 Απριλίου, την καμπάνια «Η Υγεία είναι Δύναμη».

Στο επίκεντρό της βρίσκεται μια βαθιά ανθρώπινη αλήθεια, όπως αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στο βίντεο: «Η υγεία είναι πλούτος που δεν τον υπολογίζεις». Μέσα από μια αφήγηση που κορυφώνεται δραματικά, η καμπάνια μάς φέρνει αντιμέτωπους με τις συνέπειες της αμέλειας, υπενθυμίζοντάς μας ότι «ο παλμός της ζωής δεν σηκώνει άλλες δικαιολογίες».

Γιατί η υγεία δεν είναι δεδομένη, αλλά μια δύναμη που χρειάζεται να φροντίζουμε καθημερινά.Τη δημιουργική ιδέα της GR8 Communication ανέλαβε να οπτικοποιήσει ο σκηνοθέτης Μιχάλης Χαραλαμπίδης, συνδυάζοντας σκηνές που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης με πραγματικά πλάνα από τις εγκαταστάσεις του ΙΑΣΩ Γενική Κλινική. Μέσα από τη σκηνοθετική του ματιά, η τεχνολογία γίνεται μέρος μιας κινηματογραφικής αφήγησης που καταφέρνει να αγγίξει τον θεατή, χωρίς να χάνει τον ανθρώπινο χαρακτήρα της.

Πίσω από το τελικό αποτέλεσμα, όμως, βρίσκεται κάτι πολύ πιο ουσιαστικό από την ίδια την τεχνολογία: η ανθρώπινη έμπνευση που της δίνει νόημα. Για τη GR8 Communication, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν έρχεται να αντικαταστήσει τη δημιουργικότητα, αλλά να διευρύνει τις δυνατότητές της, προσφέροντας μεγαλύτερη ελευθερία στον πειραματισμό και επιτρέποντας την υλοποίηση ιδεών που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν πολύ περισσότερο χρόνο και πόρους.

Γιατί όσο εξελιγμένα κι αν είναι τα εργαλεία, η αξία τους κρίνεται τελικά από τους ανθρώπους που γνωρίζουν τι θέλουν να πουν και πώς να το πουν.

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Βραβείο για το καλύτερο ΑΙ Video απέσπασε η GR8 Communication στα Content Marketing Awards 2026

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