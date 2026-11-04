Πώς το λούσιμο των μαλλιών σε κομμωτήριο μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό επεισόδιο - Τι θα νιώσετε

Η κλίση του κεφαλιού προς τα πίσω πάνω στον νιπτήρα/λουτήρα του κομμωτηρίου είναι συνήθως ακίνδυνη, αλλά σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις έχει συνδεθεί με εγκεφαλικό επεισόδιο.

Το φαινόμενο, γνωστό ως «σύνδρομο του κομμωτηρίου», αφορά τη θέση του αυχένα και των αιμοφόρων αγγείων του και όχι το σαμπουάν ή καθαυτό το λούσιμο των μαλλιών.

Πώς θα μπορούσε το λούσιμο των μαλλιών σε ένα κομμωτήριο να προκαλέσει εγκεφαλικό επεισόδιο;

Όταν κάποιος γέρνει προς τα πίσω πάνω σε έναν νιπτήρα, ο αυχένας του μπορεί να υποστεί υπερβολική έκταση. Υπό ασυνήθιστες συνθήκες, αυτή η στάση μπορεί να επηρεάσει τις αρτηρίες, που μεταφέρουν αίμα στον εγκέφαλο, και συγκεκριμένα τις σπονδυλικές αρτηρίες που διατρέχουν τον αυχένα.

Ένας πιθανός μηχανισμός είναι η προσωρινή συμπίεση μιας αρτηρίας, η οποία μειώνει τη ροή του αίματος. Ένας άλλος είναι ο διαχωρισμός αρτηρίας (dissection): μια ρήξη στο εσωτερικό τοίχωμα μιας αρτηρίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει στον σχηματισμό θρόμβου αίματος. Εάν διακοπεί η κυκλοφορία του αίματος προς ένα τμήμα του εγκεφάλου, μπορεί να προκληθεί ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Αυτοί οι μηχανισμοί είναι ιατρικά αναγνωρισμένοι, ωστόσο μια τυπική επίσκεψη σε κομμωτήριο δεν ενέχει, γενικά, σημαντικό κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου.

Τι έδειξε ελληνική επιστημονική ανασκόπηση

Μια ανασκόπηση του 2025, που διεξήχθη από ερευνητές ελληνικών πανεπιστημίων, εξέτασε 22 δημοσιευμένες μελέτες οι οποίες κατέγραφαν 54 περιστατικά που σχετίζονταν με υπερέκταση του αυχένα. Από αυτά, τα 42 συνέβησαν κατά τη διάρκεια επισκέψεων σε κομμωτήρια, ενώ τα υπόλοιπα 12 αναφέρθηκαν σε άλλα πλαίσια.

Περίπου το 80% των ασθενών ήταν γυναίκες. Η ζάλη, τα προβλήματα ισορροπίας και οι πονοκέφαλοι συγκαταλέγονταν στα συμπτώματα που αναφέρθηκαν συχνότερα με την ανάλυση να αναδεικνύει τόσο συμπίεση όσο και διαχωρισμό αρτηριών.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι πρόκειται για δημοσιευμένες αναφορές μεμονωμένων περιστατικών και μικρές σειρές περιπτώσεων όχι για μελέτη που αφορά εκατομμύρια πελάτες κομμωτηρίων. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι το φαινόμενο μπορεί να συμβεί, αλλά δεν μπορούν να προσδιορίσουν την πιθανότητα εμφάνισής του για ένα συγκεκριμένο άτομο. Επιπλέον, οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν ότι η στάση του αυχένα ήταν η αιτία για κάθε περιστατικό που αναφέρθηκε.

Ποια είναι τα προειδοποιητικά συμπτώματα;

Τα σημάδια ενός εγκεφαλικού επεισοδίου μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια ή μετά από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει ασυνήθιστη στάση του αυχένα. Μπορεί να περιλαμβάνουν την ξαφνική εμφάνιση:

Έντονης ζάλης ή ιλίγγου

Αδυναμίας ή μουδιάσματος, ειδικά στην μία πλευρά του σώματος.

Πτώσης της γωνίας του στόματος

Δυσκολίας στην άρθρωση του λόγου ή δυσκολία στην κατανόηση λέξεων.

Έντονου, ασυνήθιστου πονοκεφάλου.

Ένας νέος, έντονος πόνος στον αυχένα ή πονοκέφαλος μπορεί επίσης να σχετίζεται με διαχωρισμό αρτηρίας (μερικές φορές πριν εμφανιστούν άλλα συμπτώματα) και χρήζει άμεσης ιατρικής αξιολόγησης.

Εάν εμφανιστούν συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου, καλέστε αμέσως το 166, ακόμη και αν τα νιώθετε να υποχωρούν. Μην οδηγήσετε οι ίδιοι μέχρι το νοσοκομείο. Ο πόνος στον αυχένα μπορεί να οφείλεται σε πολλές αθώες αιτίες, ωστόσο τα έντονα ή ασυνήθιστα συμπτώματα δεν πρέπει ποτέ να αγνοούνται.

Πώς μπορείτε να κάνετε το λούσιμο σε ένα κομμωτήριο πιο άνετο και ασφαλές;

Ζητήστε από τον κομμωτή να στηρίξει τον αυχένα σας και να αποφύγει να σπρώξει το κεφάλι σας πολύ προς τα πίσω. Εάν η θέση του λουτήρα σάς προκαλεί δυσφορία, ζητήστε να ρυθμιστεί ή να βρεθεί μια πιο ουδέτερη θέση για τον αυχένα σας. Αποφύγετε τις απότομες, έντονες κινήσεις και ενημερώστε αμέσως εάν νιώσετε πόνο ή κάποια ασυνήθιστη αίσθηση.

Πρόκειται για συνετά προληπτικά μέτρα, αν και καμία έρευνα δεν έχει καθορίσει με ακρίβεια ποια είναι η ασφαλής γωνία κλίσης του αυχένα ή το χρονικό όριο.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο και στον οδοντίατρο;

Ναι. Η προαναφερθείσα ανασκόπηση εντόπισε 8 περιστατικά που συνδέονται με επισκέψεις σε οδοντιατρείο, όπου ορισμένες διαδικασίες ενδέχεται να απαιτούν παρατεταμένη κλίση του αυχένα προς τα πίσω. Τα στοιχεία αυτά δεν προσδιορίζουν τη συχνότητα με την οποία συμβαίνει κάτι τέτοιο κατά την παροχή οδοντιατρικής φροντίδας.

Μπορεί να επηρεαστούν και νεότερα άτομα;

Ναι. Οι ασθενείς που αναφέρθηκαν ήταν ηλικίας από 13 έως 85 ετών. Ωστόσο, από τις αναφορές αυτές δεν προκύπτει αν συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες είναι πιο ευάλωτες.

Συμπέρασμα

Το «σύνδρομο του κομμωτηρίου» (εγκεφαλικό επεισόδιο που σχετίζεται με το λούσιμο σε λουτήρα) είναι σπάνιο και δεν θα πρέπει να αποτελεί λόγο ανησυχίας. Το ουσιαστικό μήνυμα είναι να αποφεύγετε την άβολη έκταση του αυχένα και, κυρίως, να αναγνωρίζετε τυχόν ξαφνικά νευρολογικά συμπτώματα που απαιτούν επείγουσα ιατρική βοήθεια.

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