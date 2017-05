Και όμως: το Pokémon Go ζει!!!

Του Δημήτρη Μαλλά

Η μανία με το Pokemon Go, όμως, δεν ήταν δυνατόν να διαρκέσει για πάντα. Ορισμένοι υποστήριζαν ότι δεν θα χρειαζόταν να περάσει παρά ένα εξάμηνο από τον Ιούλιο του 2017 -οπότε και έκανε την εμφάνιση του το συγκεκριμένο παιχνίδι- προκειμένου να σταματήσουν να ασχολούνται οι πάντες μαζί τους. Η εξέλιξη, όμως, ήταν λίγο διαφορετική: η μανία στην Ελλάδα όπως και σε αρκετές χώρες κατεύνασε μέσα σε ένα διάστημα 3-4 μηνών, αλλά δεν σταμάτησαν να ασχολούνται άπαντες με το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο συνεχίζει να έχει το δικό του κοινό, το οποίο, μάλιστα, είναι και αρκετά φανατικό.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις, το Pokemon Go έχει «εγκατασταθεί» σε περίπου 650 εκατ. συσκευές, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι ο αριθμός των χρηστών που έκαναν τουλάχιστον μία αναζήτηση πρέπει να πλησίασε το μισό δισεκατομμύριο! Όμως, περίπου ένας στους 10 παραμένει ενεργός σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα νούμερα που έδωσε πριν περίπου ένα μήνα η Niantic, η εταιρεία που δημιούργησε το Pokemon Go, αναφέρουν ότι ο συνολικός αριθμός των «παικτών» σε μηνιαία βάση ανέρχεται στα 65 εκατομμύρια, ενώ κάθε ημέρα ασχολούνται με το παιχνίδι περίπου 5 εκατ. χρήστες παγκοσμίως, οι οποίοι κατά μέσο όρο «δαπανούν» 26 λεπτά ημερησίως! Αν σκεφτεί κανείς ότι τον περασμένο Ιούλιο μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες οι χρήστες του Pokemon Go σε ημερήσια βάση ξεπερνούσαν τα 20 εκατ. είναι προφανές ότι το ενδιαφέρον έχει περιοριστεί σημαντική. Όμως, δεν έχει σβήσει και μάλιστα κατά καιρούς αναζωπυρώνεται κιόλας. Τον περασμένο Ιανουάριο, η Niantic ανακοίνωσε 80 νέους χαρακτήρες και αμέσως το ενδιαφέρον για το Pokemo Go αναζωπυρώθηκε σε μεγάλο βαθμό, οπότε είναι πολύ πιθανό να δούμε αντίστοιχες κινήσεις από τη δημιουργό εταιρεία και τους επόμενους μήνες.

Σημειωτέον δε πως τα έσοδα που έχει από το Pokemon Go η Niantic δεν είναι διόλου …ευκαταφρόνητα, δεδομένου πως μέχρι τώρα εκτιμάται ότι έχουν ξεπεράσει συνολικά το 1 δισ. δολάρια και τους τελευταίους μήνες φθάνουν τα 2 εκατ. δολάρια σε ημερήσια βάση! Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά για ένα παιχνίδι που πολλοί νομίζουν ότι οι χρήστες δεν ασχολούνται πλέον μαζί του ούτε στο ελάχιστο.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, επίσημα στοιχεία είναι πολύ δύσκολο -έως πρακτικά αδύνατο- να υπάρξουν. Η αίσθηση που υπάρχει είναι πως σε γενικές γραμμές ότι συνέβη στο εξωτερικό, συνέβη και στην Ελλάδα. Δηλαδή, υπήρξε μία «έκρηξη» του ενδιαφέροντος στα τέλη του καλοκαιριού του 2016 όταν και «άνοιξαν» οι servers για τη χώρα μας, το ενδιαφέρον κορυφώθηκε τον Σεπτέμβριο και στη συνέχεια άρχισε να περιορίζεται. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν έχει εξαλειφθεί. Μπορεί να μη βλέπουμε δεκάδες ανθρώπους σε πλατείες και δρόμους να σταματάνε ξαφνικά για να πιάσουν ένα Pokemon αλλά είναι αρκετές οι εκατοντάδες εκείνων που ακόμη ψάχνουν να βρουν τα Pokemons που δεν έχουν και να τα «εκπαιδεύσουν».