Έρχεται εισαγγελική παρέμβαση για φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ από στοιχηματικές!

Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης μπαίνουν οι θολές διαδρομές των εταιρειών με έδρα την Καραβαϊκή και τα χρήματα στη Μάλτα.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Newsbomb.gr ο φάκελος «Στοιχηματικές εταιρείες» ξανανοίγει.

Συγκεκριμένα, η εισαγγελική έρευνα βάζει στο στόχαστρο συγκεκριμένες και πασίγνωστες στοιχηματικές εταιρείες οι οποίες λειτουργούν νομιμοφανώς και με προσωρινές άδειες, αλλά ελέγχονται για φοροδιαφυγή εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ και απάτες.

Την εποπτεία της έρευνας την έχει η επίκουρη Οικονομική Εισαγγελέας, κυρία Ελένη Τουλουπάκη.

Η περίεργη εξαφάνιση του φακέλου από τα γραφεία του ΣΔΟΕ

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η έρευνα έχει ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του 2015 κατόπιν «στοιχείων-φωτιά» που περιήλθαν στην κατοχή των εισαγγελικών Αρχών και περιέγραφαν τον τρόπο μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό και εκτεταμένης φοροδιαφυγής από τις εταιρείες με τον τζίρο δισεκατομμυρίων ευρώ.

Κατά περίεργο τρόπο, εκείνη την περίοδο (2015), ο φάκελος της δικογραφίας «εξαφανίστηκε» από τα γραφεία του ΣΔΟΕ.

Προφανώς τα στοιχεία δεν έφυγαν από μόνα τους, αλλά κάποιο «αόρατο» χέρι τα αφαίρεσε από το ΣΔΟΕ χωρίς κανείς να αντιληφθεί το παραμικρό (;).

Ωστόσο στην συνέχεια τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν εκ νέου και παραδόθηκαν στις δικαστικές Αρχές που διερευνούν πλέον την υπόθεση.

Κόλπο γκρόσο: Η Έδρα στην Καραϊβική και τα χρήματα στην Μάλτα.

Η εισαγγελική έρευνα έχει βάλει στο στόχαστρο ακόμη και εταιρείες-μαμούθ που εμφανίζονται να ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα, αλλά στην πραγματικότητα έχουν έδρα στην Καραϊβική και τους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Μάλτα, όπου θεωρείται ευρωπαϊκός παράδεισος για εκείνους που έχουν εντρυφήσει στην φοροδιαφυγή.

Η δράση τους ζημιώνει το ελληνικό Δημόσιο κατά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ καθώς μέχρι πρότινος οι Αρχές εμφανίζονταν ανίκανες να ανιχνεύσουν τις σκοτεινές διαδρομές του χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε πρώτη φάση, οι αρχές ερευνούν – μεταξύ άλλων - τη διαδρομή της εταιρείας Centric Πολυμέσα Α.Ε. η οποία ιδρύθηκε το 1995 με την επωνυμία «ΓΚΡΟΥΠ ΠΟΛΥΜΕΣΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία το 2002 εισήχθη στην Παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το 2003 μετονομάστηκε σε «CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.».

Μάλιστα το 2008 εξαγοράστηκε συμπληρωματικό ποσοστό 30% μιας εταιρίας ονόματι ECN Management Ltd αυξάνοντας το ποσοστό σε 51%.

Επίσης ο όμιλος της Centric μέσω της ΖATRIX Ltd (πρώην SEE SPORTS Ltd) υπέγραψε συμφωνία με την Kaboom Ltd για τη διαχείριση και συνεκμετάλλευση των διαδικτυακών τόπων της Sportingbet σε 9 γλώσσες χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Κροατία, Σλοβενία, Ρουμανία, Σκόπια, Σλοβακία, Αλβανία, Μαυροβούνιο και Βοσνία) τα δικαιώματα των οποίων κατέχει η Square Marketing Communications Ltd, η οποία ανήκει στον όμιλο της Kaboom Investments Ltd.

Σε πρώτη φάση οι αρχές πρέπει να διερευνήσουν όλες τις θολές διαδρομές των εταιρειών που «ζάλιζαν» το χρήμα.