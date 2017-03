Απίστευτο: Οι Τούρκοι έβγαλαν στο Αιγαίο το «Πίρι Ρέις» και ετοιμάζουν άσκηση με πραγματικά πυρά!

Ειδικότερα, σύμφωνα με NAVTEX που εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, γίνεται σαφές ότι από σήμερα, Τετάρτη (08/03/2017) έως και το Σάββατο (18/03/2017), το «Πίρι Ρέις» θα πραγματοποιήσει έρευνα σε τουρκικά χωρικά ύδατα και σε «διεθνή ύδατα στη Μεσόγειο»

Επί της ουσίας, οι Τούρκοι προχωρούν σε μια κίνηση με προφανή και αδιαμφησβήτητο συμβολισμό: Στέλνουν το «Πίρι Ρέις» να... αρμενίσει δίπλα ή και μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, σε μια περίοδο που το θερμόμετρο ανάμεσα στις δύο χώρες είναι στα ύψη!

Προφανώς η Άγκυρα θέλει να δείξει ότι παραμένει σταθερή στις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και ότι είναι έτοιμη εκ νέου να προκαλέσει προβοκάτσια μεγάλου μεγέθους, όπως δηλαδή είχαν κάνει και το 1987.

Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα ένα σκάφος πεπαλαιωμένο και χωρίς σύγχρονη τεχνολογία, όπως είναι πια το «Πίρι Ρέις», να βγαίνει για κάποιο άλλο λόγο στα ύδατα του Αιγαίου.

Είναι συνεπώς καθαρά συμβολικός ο λόγος που βγάζουνε οι Τούρκοι και πάλι το πλοίο αυτό στο Αρχιπέλαγος, στην επέτειο μάλιστα των παραλίγο δραματικών γεγονότων του Μαρτίου του 1987.

Η NAVTEX:

NAVTEX 289/17

ZCZC IA79 IZMIR TURK RADIO 071332 UTC MAR 17

NAVTEX N/W NR: 289/17

AEGEAN SEA AND MEDITERRANEAN SEA:

OCEANOGRAPHIC SURVEY, BY R/V K.PIRI REIS, BETWEEN 08-18 MAR 17 IN TURKISH TERRITORIAL WATERS OF AEGEAN SEA AND INTERNATIONAL WATERS OF MEDITERRANEAN SEA.

WIDE BERTH REQUESTED.

Επιπλέον με δεύτερη NAVTEX η Τουρκία, τη στιγμή που το «Πίρι Ρέις» θα βρίσκεται ακόμη στην περιοχή, προγραμματίζει άσκηση με πραγματικά πυρά στην περιοχή της Ρόδου.

