Συναγερμός στο Αιγαίο: Οι Τούρκοι δεσμεύουν το Καστελόριζο για έρευνες με το «Πίρι Ρέις»

Σύμφωνα με πληροφορίες, αργά το απόγευμα της Τετάρτης (15/03/2017) κι ενώ το τουρκικό σκάφος έπλεε νοτιοδυτικά του Καστελόριζου, μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, το υπουργείο Άμυνας της γείτονος εξέδωσε νέα NAVTEX, με συγκεκριμένες συντεταγμένες στις οποίες θα συνεχιστούν οι έρευνες του «Πίρι Ρέις».

Οι Τούρκοι στέλνουν το «Πίρι Ρέις» να... αρμενίσει δίπλα ή και μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, σε μια περίοδο που το θερμόμετρο ανάμεσα στις δύο χώρες είναι στα ύψη!

Προφανώς η Άγκυρα θέλει να δείξει ότι παραμένει σταθερή στις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο και ότι είναι έτοιμη και πάλι να προκαλέσει προβοκάτσια μεγάλου μεγέθους, όπως δηλαδή είχαν κάνει και το 1987.

Ενδεικτικά, οι Τούρκοι αποφάσισαν με το «έτσι θέλω» να δεσμεύσουν μια περιοχή, η αρμοδιότητα της οποίας ανήκει στην Ελλάδα, για την πραγματοποίηση ωκεανογραφικών ερευνών στο διάστημα από 15/03/2017 έως και 20/03/2017.

Η τουρκική NAVTEX ανέφερε τα εξής:

TURNHOS N/W : 310/17

MEDITERRANEAN SEA

OCEANOGRAPHIC SURVEY, BY R/V K.PİRİ REİS BETWEEN 15-20 MAR 17 ALONG THE LINE JOINING THE POSITIONS BELOW.

36 42.26 N - 028 30.01 E

36 33.93 N - 028 29.84 E

36 28.16 N - 028 56.34 E

36 10.32 N - 028 38.67 E

35 49.93 N - 028 42.58 E

36 17.45 N - 029 08.23 E

WIDE BERTH REQUESTED.

Σημειώνεται πως στην ίδια περιοχή, η Τουρκία είχε αναγγείλει με προγενέστερη NAVTEX, την υπ’ αριθ. 300/17, τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων με πραγματικά πυρά στις 16 και 17 Μαρτίου.

Όπως όλα δείχνουν, οι Τούρκοι θα συνεχίσουν το ίδιο «βιολί» των ψευτοτσαμπουκάδων, ιδίως όσο πλησιάζει ο καιρός για το κρίσιμο δημοψήφισμα της 16ης Απριλίου στη γειτονική χώρα, οπότε ο πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, φιλοδοξεί να αποκτήσει υπερεξουσίες σε στιλ «Σουλτάνου» μέχρι το 2029.

