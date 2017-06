Το... χαβά τους οι Τούρκοι: Ακύρωσαν μέσω NAVTEX την ελληνική κυριαρχία στους Φούρνους!

Σύμφωνα με πληροφορίες από το militaire.gr, η Άγκυρα εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 640/17 NAVTEX, με την οποία επιχείρησε να να ακυρώσει την ελληνική NAVTEX 348/17 η οποία αναφέρεται σε έρευνες από το πλοίο RV HERCULES στο σύμπλεγμα των Φούρνων, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι η ελληνική NAVTEX εκδόθηκε από αναρμόδιο σταθμό.

Μάλιστα, στις 11:39 το πρωί της Τετάρτης (21/06/2017) δύο τουρκικά μαχητικά F-4 Phantom πραγματοποίησαν υπερπτήσεις πάνω από τους Φούρνους.

Το κείμενο της τουρκικής NAVTEX ανέφερε τα εξής:

SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 640/17

EGE DENİZİ

HA56-348/17 NUMARALI NAVTEX MESAJI YETKİSİZ İSTASYON TARAFINDAN YAYINLANMIŞTIR. BU NEDENLE GEÇERSİZ VE HÜKÜMSÜZDÜR.

Η ελληνική NAVTEX ανέφερε τα ακόλουθα:

ZCZC HA56

210930 UTC JUN 17

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 348/17

SE AIGAIO – SAMOS SEA

SCIENTIFIC RESEARCH BY RV HERCULES

IN PROGRESS UNTIL FURTHER NOTICE

IN AREA BOUNDED BY:

A. 37-42,53N 026-30,55E

B. 37-34,48N 026-37,15E

C. 37-28,08N 026-30,36E

D. 37-33,18N 026-21,41E

E. 37-38,76N 026-24,55E

WIDE BERTH REQUESTED

NNNN

Όπως αποδεικνύεται από τα παραπάνω, οι τουρκικοί τσαμπουκάδες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με το καθεστώς Ερντογάν να αναιρεί σε κάθε δυνατή ευκαιρία την ελληνική κυριαρχία επί των νησιών που υπάρχουν στο Αρχιπέλαγος, με ανιστόρητες και επικίνδυνες τακτικές που προσιδιάζουν σε ασκήσεις επί χάρτου, ακριβώς για να στηθεί ένα νέο θερμό επεισόδιο στο πρότυπο των όσων είχαν σημειωθεί στα Ίμια τον Γενάρη του 1996.

Το Newsbomb.gr έχει επανειλημμένα επισημάνει τους κινδύνους που ελλοχεύουν, εξαιτίας της αυξημένης τουρκικής προκλητικότητας τόσο στο Αιγαίο όσο και ευρύτερα στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, καθώς ο Ερντογάν επιδιώκει να επιβάλει διακαώς το «δίκαιο του Δερβέναγα», αμφισβητώντας διεθνείς συνθήκες αλλά και το Διεθνές Δίκαιο.